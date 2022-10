Marktbericht Anleger ziehen sich zurück DAX-Knick zum Wochenschluss Stand: 21.10.2022 09:57 Uhr

Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen lässt die Anleger am Freitag zunächst vorsichtig agieren. Die Hoffnungen am Aktienmarkt liegen jetzt auf einer starken Berichtssaison.

Der DAX startet mit einem Abschlag von rund einem Prozent auf 12.650 Punkten in den Handelstag. Der deutsche Leitindex hatte gestern 0,2 Prozent auf 12.767,41 Zähler zugelegt. "Um Chancen auf erneute Kursgewinne und eine Bodenbildung zu wahren, wäre es wichtig, dass der DAX nicht wieder unter den Bereich von 12.375/12.400 Punkten abrutscht", meinen die Marktbeobachter der Helaba. Es sind die anhaltenden Inflations- und Zinssorgen, die Investoren derzeit vom Engagement am Aktienmarkt abhalten.

Neben der Zinspolitik der Notenbanken bleibt die aktuelle Berichtssaison ein Thema: "Die Marktteilnehmer haben bislang eine Sorge weniger. Die Berichtssaison in den USA verläuft besser als erwartet, vielmehr besser als befürchtet. Doch nun stehen die Quartalsberichte in Deutschland und Europa an. Und es wird sich zeigen, inwieweit sich der Ukraine-Krieg bemerkbar gemacht hat", schreibt Christian Henke, Experte bei IG Markets.

Rückwärtsgang an der Wall Street Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss gestern 0,3 Prozent tiefer auf 30.333 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 10.614 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,8 Prozent auf 3665 Punkte ein. "Das Problem ist, dass das makroökonomische Umfeld nach wie vor schwierig ist", sagte Shane Oliver, Chefökonom bei AMP Capital. Er fügte hinzu, dass sich der Markt in einem Tauziehen zwischen Anlegern, die Chancen sehen, und solchen, die sich auf das schwierige Umfeld konzentrieren, befindet.

Asiens Aktien unter Druck In Asien fielen die Aktienmärkte ebenfalls zurück: Der japanische Nikkei 225 schloss 0,43 Prozent tiefer mit 26.890,58 Punkten. Ähnlich stark verlor der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen, der um 0,62 Prozent auf 3731,75 Punkte sank. Der technologielastige Leitindex Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong gab zuletzt um 0,71 Prozent auf 16.164,44 Punkte nach. Sorgen über weitere US-Exportbeschränkungen, die den Zugang Chinas zu zentralen Computertechnologien begrenzen sollen, belasteten. In Australien ging es ebenfalls nach unten. Der australische Leitindex S&P ASX 200 sank um 0,8 Prozent auf 6676,76 Punkte.

Ölpreise legen leicht zu Die Ölpreise sind heute weiter gestiegen, wenn auch nur leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Dezember kostete am Morgen 92,76 US-Dollar. Das waren 38 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im November stieg um 0,38 Cent auf 84,89 Dollar. Tendenziell lastet weiterhin die Sorge wegen der abflauenden Weltwirtschaft auf den Ölpreisen. Aus diesem Grund hat Nordsee-Öl seit Anfang Juni etwa ein Drittel an Wert verloren. Belastet haben unter anderem die hohe Inflation und stark steigende Zinsen, die sich immer stärker zu einer Bremse für die konjunkturelle Entwicklung entwickelten.

Texas klagt gegen Google Der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton weitet seinen juristischen Feldzug gegen Tech-Konzerne mit einer neuen Klage gegen Google aus. Er wirft dem Internet-Riesen vor, biometrische Profile von Personen ohne deren Zustimmung zu erstellen. Damit habe Google gegen ein texanisches Datenschutz-Gesetz verstoßen, heißt es in der Klage. Es geht sowohl um Gesichts- als auch um Stimmerkennung. Paxton hatte im Februar bereits mit ähnlicher Begründung den Facebook-Konzern Meta wegen einer früheren Funktion verklagt, bei der Nutzer automatisch in Fotos erkannt wurden. Eine Klage im Bundesstaat Illinois, wo es ebenfalls ein Gesetz zum Schutz biometrischer Daten gibt, legte Facebook im Jahr 2020 mit der Zahlung von 650 Millionen Dollar bei. Google stimmte dort einer 100 Millionen Dollar schweren Vergleichszahlung zu. Google wies die Vorwürfe zurück.

Will Musk bei Twitter Tausende Stellen streichen? Elon Musk plant laut einem Zeitungsbericht einen Job-Kahlschlag bei Twitter. Er habe potenziellen Investoren gegenüber angegeben, die Mitarbeiterzahl bei einer Übernahme von 7500 auf rund 2000 zu senken, schrieb die "Washington Post". Das Blatt berief sich auf Insider und vertrauliche Dokumente. Twitters Chefjurist Sean Edgett versuchte daraufhin, die Mitarbeiter zu beruhigen. Die Firma habe keine bestätigten Informationen zu den Plänen von Musk nach Vollzug der Übernahme, schrieb er in einem internen Rundschreiben, das dem Finanzdienst Bloomberg vorlag. Deswegen empfehle Twitter, auf offizielle Angaben zu warten, statt auf Gerüchte oder unbestätigte Informationen zu achten, schrieb Edgett.

Adidas: Gewinnerwartungen schrumpfen Flaute in China, Rückzug aus Russland und eine Rabattschlacht mit Weltmarktführer Nike: Der Sportartikelkonzern Adidas muss seine Gewinn- und Umsatzerwartungen zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten deutlich zurückschrauben. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft werde in diesem Jahr nur noch bei 500 Millionen Euro liegen, teilte die Nummer zwei auf dem Weltmarkt mit. Das wäre ein Rückgang um zwei Drittel gegenüber dem Vorjahr (1,49 Milliarden). Bis zur Jahresmitte hatte Adidas noch auf einen Gewinnanstieg auf 1,8 Milliarden gehofft, danach immerhin noch auf 1,3 Milliarden.

L'Oreal steigert Umsatz stärker als gedacht Beim französischen Kosmetikkonzern L'Oreal haben die Geschäfte im dritten Quartal weiter kräftig zugelegt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auch infolge des schwachen Euro um 19,7 Prozent auf knapp 9,6 Milliarden Euro. Währungseffekte und Veränderungen im Geschäftszuschnitt herausgerechnet, belief sich das Wachstum auf vergleichbarer Basis auf 9,1 Prozent. Credit Suisse im Devisenskandal unschuldig Im Skandal um mutmaßliche Manipulationen am Devisenmarkt hat die Schweizer Großbank Credit Suisse vor einem US-Geschworenengericht einen Sieg errungen. In dem Prozess vor einem Bundesgericht in Manhattan, befand die Jury das Geldhaus für nicht schuldig. Credit Suisse sah sich in den USA mit dem Vorwurf konfrontiert, sich zwischen 2007 und 2013 mit anderen Banken verschworen zu haben, um die Preise auf den Devisenmärkten zu manipulieren. Eine entsprechende Sammelklage von Investoren wurde 2013 eingereicht. Credit Suisse war die letzte verbliebene Bank in diesem Fall. 15 weitere Geldhäuser hatten sich bereits auf einen Vergleich in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar geeinigt.