Marktbericht Weitere Verluste DAX findet keinen Boden Stand: 09.05.2022 08:02 Uhr

Die Furcht vor einer weiteren Eskalation im Ukraine-Krieg und schwache Konjunkturdaten aus China dürften die Investoren zum Wochenauftakt vom Aktienkauf abhalten. Die Hoffnung liegt auf der Bilanzsaison.

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge um rund ein Prozent niedriger starten. Am Freitag war er mit einem Abschlag von 1,6 Prozent bei 13.674 Punkten aus dem Handel gegangen.

Nach turbulenten Tagen liegen die Hoffnungen der Investoren nun auf der Berichtssaison, die insgesamt bislang besser als erhofft ausgefallen ist. In den USA sollte die hohe Inflation ihren Zenit überschritten haben, wie Experten von Helaba und Commerzbank erwarten. In Deutschland dürften sich zudem die ZEW-Konjunkturerwartungen am Dienstag stabilisieren, wenn auch auf einem tiefen Niveau. "An den Finanzmärkten könnte sich daher wieder etwas mehr Optimismus breitmachen", hofft Helaba-Experte Christian Apelt für die laufende Woche.

Chinas Exporte schrumpfen

Aktuelle Konjunkturdaten aus China weisen hingegen in die andere Richtung: Die chinesischen Exporte wuchsen in US-Dollar berechnet nur noch um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, teilte der chinesische Zoll mit. Es ist das langsamste Wachstum seit rund zwei Jahren. Die Importe blieben mit Null-Wachstum unverändert. Positiv mag vermerkt werden, dass Fachleute noch schlechtere Zahlen erwartet hatten.

Hintergrund sind die gravierenden Beschränkungen für viele Unternehmen in China durch die strenge chinesische Null-Covid-Politik.

Was wird Putin tun?

Hinzu kommt, dass eine mögliche weitere Eskalation des Ukraine-Krieges drohe, sagt Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets: "Deshalb sind nun alle Augen auf Putins Rede am Montag gerichtet." Russland wies in der alten Woche Gerüchte zurück, denen zufolge Staatspräsident Wladimir Putin am in Russland heute gefeierten Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland der Ukraine formal den Krieg und eine Generalmobilmachung verkünden wird.

Schwache Vorgaben aus Übersee Der Dow-Jones-Index hatte am Freitag 0,3 Prozent tiefer bei 32.899 Punkten geschlossen. Der technologielastige Nasdaq gab 1,4 Prozent auf 12.144 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,6 Prozent auf 4123 Punkte ein. Die Anleger müssten sich derzeit drei Problemen gleichzeitig stellen: Nachlassendem Wachstum, höheren Kosten und steigenden Zinsen, sagte Marktstratege Sean Darby von der Investmentbank Jefferies. Zum Wochenauftakt geben auch die Börsen in Japan weiter nach. "Eine Reihe von Zinserhöhungen und eine aggressivere Kommunikation erfolgten vor dem Hintergrund eines Einbruchs der chinesischen und europäischen Wirtschaftstätigkeit, neuer Pläne für russische Energieverbote und eines anhaltenden Drucks von der Angebotsseite", schrieben die Analysten von Barclays. Der Nikkei-Index lag im Verlauf 1,9 Prozent tiefer bei 26.479 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,5 Prozent und lag bei 1887 Punkten. Die Börse in Shanghai lag dagegen 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

Umfassende Kontrolle der Tesla-Fabrik beginnt Mehr als eineinhalb Monate nach dem Start der offiziellen Produktion beginnt eine umfassende Kontrolle der neuen Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide. Heute startet die sogenannte Erstrevision, eine Art Abnahmeprüfung. Bis zum 20. Mai werde in der Anlage geprüft, ob die Anlage tatsächlich genehmigungskonform errichtet wurde und betrieben wird, teilte das Umweltministerium mit. Investoren unterzeichnen Kaufvertrag für FC Chelsea Ein Konsortium um US-Milliardär Todd Boehly übernimmt den FC Chelsea. Der Kaufpreis für den Premier-League-Club mit Trainer Thomas Tuchel beträgt 2,5 Milliarden Pfund, etwas mehr als drei Milliarden US-Dollar. Das teilte der englische Fußball-Club am Samstag mit. Der Verkauf werde voraussichtlich Ende Mai abgeschlossen, vorbehaltlich aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, hieß es weiter.