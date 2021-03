Marktbericht DAX über 14.700 erwartet So sieht das Erholungsszenario der Börse aus

Der DAX dürfte deutlich erholt in den letzten Handelstag der Woche starten. Dabei ist es nicht nur die späte Rally an der Wall Street, die den Anlegern inmitten der aufflammenden Corona-Pandemie Mut macht.

Nach den jüngsten Rückschlägen, die den DAX am Donnerstag bis auf 14.423 Punkte einbrechen ließen, deutet sich zum Wochenschluss ein kleines Erholungsszenario an: Nach der gestrigen scharfen Kehrtwende im Tagesverlauf dürfte der DAX aktuellen Berechnungen zufolge klar über der Marke von 14.700 Punkten in den Handel starten. Dahinter steckt in erster Linie eine Gegenreaktion auf die zuvor erlittenen Verluste.

Positiv für den DAX ist aus charttechnischer Perspektive, dass die Unterstützung oberhalb von 14.400 Punkten gehalten hat: Bei 14.408/14.409 Zählern verlaufen die beiden März-Tiefs - an dieser Stelle kam also regelmäßig Kaufinteresse auf und der DAX konnte nach oben drehen, so auch am Donnerstag. Nach zwischenzeitlichen Verlusten von nahezu 1,3 Prozent schlossen die deutschen Standardwerte schließlich 0,1 Prozent höher bei 14.621 Zählern.

Kursgewinne im Dow und S&P 500

Schützenhilfe bekam der deutsche Leitindex dabei von der Wall Street. Nach einem schwankungsreichen Handel haben die amerikanischen Standardwerte im Dow Jones Industrial einen Gewinn von 0,6 Prozent auf 32.619 Punkte einfahren können. Der S&P 500 rückte um 0,5 Prozent auf 3910 Punkte vor. Dagegen verlor der Nasdaq 100 letztlich 0,1 Prozent auf 12.781 Zähler.

An den US-Börsen machten sich erneut Hoffnungen auf eine anziehende Konjunkturerholung breit. Diese Hoffnungen sind aus rein amerikanischer Perspektive durchaus verständlich, bedenkt man das Impftempo, das die USA vorlegen.

Rasantes Impftempo in den USA

Präsident Joe Biden will dem Sender CNBC zufolge das Impfziel für seine ersten 100 Amtstage erhöhen: Statt ursprünglich 100 Millionen Impfungen in dieser Zeit sollen es 200 Millionen werden. "Ich weiß, dass das ehrgeizig ist, doppelt so viel wie unser ursprüngliches Ziel", sagte er. "Aber kein anderes Land der Welt ist dem überhaupt nahe gekommen."

Die US-Seuchenbehörde CDC gab am Mittwoch knapp 130,5 Millionen vollzogene Impfungen bekannt bei 169 Millionen ausgelieferten Impfdosen. In den USA leben etwa 328 Millionen Menschen.

Realitätscheck für den DAX voraus?

Dagegen kommt in Deutschland die Impfkampagne immer noch nicht so recht in Fahrt, während die gemeldeten Neuinfektionen rasant steigen. Am Freitag registrierte das Robert Koch-Institut (RKI) 21.573 Corona-Neuinfektionen.

Besonders besorgniserregend ist aus Sicht von Virologen dabei der starke Anstieg bei Kindern und Jugendlichen. Diese negative Realität dürfte der DAX - bei allen positiven Impulsen von der Wall Street - nicht allzu lange ausblenden können.

Euro nahe Vier-Monats-Tief

Die positiven Vorgaben von der Wall Street treiben derweil am Freitag auch die Kurse an den asiatischen Börsen. Der japanische Nikkei hat sich mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 29.177 ins Wochenende verabschiedet.

Der Euro zieht im asiatischen Handel leicht an auf 1,1782 Dollar, hält sich damit aber in Nähe seines gestern markierten Vier-Monats-Tiefs (1,1761 Dollar). Der jüngste Kursverfall der europäischen Gemeinschaftswährung kommt der im DAX schwer gewichteten deutschen Exportbranche, allen voran Automobil- und Chemieindustrie, zugute. Der Goldpreis tendiert bei 1727 Dollar seitwärts.

"Ever Given" hält Ölmarkt weiter in Atem

Die anhaltende Blockade des Suezkanals lässt die Ölpreise weiter steigen. Zahlreiche Schiffe stecken wegen des festgefahrenen Frachters im Stau und warten auf die Weiterfahrt. Laut Experten könnte es im schlimmsten Fall Wochen dauern, die "Ever Given" zu befreien.

Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete am Morgen 62,71 US-Dollar. Das waren 76 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 81 Cent auf 59,37 Dollar.

Allianz vor Zukauf in Polen

Im DAX rückt am Morgen die Allianz in den Fokus. Der Münchner Versicherungsriese steht vor einem milliardenschweren Zukauf in Polen. Die Allianz habe sich im Dreikampf um die polnische Tochter des britischen Konkurrenten Aviva gegen Generali und die niederländische NN Group durchgesetzt, sagten mehrere mit dem Bieterprozess vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Sewing gibt Investmentbank-Leitung ab

Die Deutsche Bank will einem Pressebericht zufolge die Zuständigkeiten im Vorstand neu regeln. Dabei soll unter anderem Vorstandschef Christian Sewing die direkte Verantwortung für das Investmentbanking in absehbarer Zeit abgeben, berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf mehrere mit dem Sachverhalt vertraute Personen. Dieser Schritt würde für Experten nicht überraschend kommen, da die Bankenaufsicht dies bereits seit längerem fordere.

Das Vermächtnis von Heinz Hermann Thiele

Die Familie des verstorbenen Unternehmens-Patriarchen Heinz Hermann Thiele bleibt Mehrheitsaktionärin des Bremsenkonzerns Knorr-Bremse und des Bahntechnik-Herstellers Vossloh. Der Milliardär Thiele, der Ende Februar mit fast 80 Jahren gestorben war, habe seine Anteile an den beiden Unternehmen testamentarisch in eine Familienstiftung eingebracht, teilte Knorr-Bremse mit. Das habe Thiele in seinem Testament festgelegt. Gleiches gelte auch für seinen knapp 13-prozentigen Anteil an der Lufthansa, sagten zwei mit der Situation vertraute Personen.

Tech-Konzernchefs: scharfe Kritik im US-Kongress

Die Chefs von Facebook, Google und Twitter sind bei einer Anhörung im US-Kongress von allen Seiten heftig kritisiert worden. Dabei zeichneten sich klare Fronten nach Parteizugehörigkeit ab. Die Demokraten warfen den Plattformen zu lasches Vorgehen gegen falsche Informationen über das Coronavirus und den Ausgang der US-Präsidentenwahl vor. Die Republikaner sprachen von einer Unterdrückung konservativer Ansichten und machten die Online-Dienste für einen Anstieg von Depressionen unter Teenagern verantwortlich.

Fed: Banken dürfen ab Juli wieder Dividenden ausschütten

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erlaubt den meisten Geschäftsbanken ab Juli wieder Dividenden auszuschütten und eigene Aktien zurückzukaufen. Dies gelte für alle Banken, die den bevorstehenden Stresstest zur Prüfung der Kapitalpuffer erfolgreich bestünden, erklärte die Fed am Donnerstag. Das Bankensystem habe sich in der Corona-Krise als "Quelle der Stärke" für die US-Wirtschaft bewiesen, sagte das zuständige Mitglied des Zentralbankrats, Randal Quarles. Nun sei es Zeit, zur normalen Regulierung zurückzukehren.