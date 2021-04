Marktbericht Nachholeffekte Neuer DAX-Rekord in greifbarer Nähe

Der DAX könnte heute gleich zu Handelsbeginn ein neues Rekordhoch markieren. Denn während hierzulande die Börsen an Ostermontag geschlossen blieben, strebte die Wall Street fleißig weiter gen Norden.

Der DAX dürfte mit einer Kurslücke in den ersten Handelstag nach dem langen Osterwochenende starten und gleich zu Handelsbeginn einen ordentlichen Satz nach oben machen. Aktuell taxieren Banken und Broker den deutschen Leitindex 0,8 Prozent höher, bei 15.234 Punkten. Sollte sich der DAX auch im regulären Handel ab 9 Uhr so stark zeigen, wäre das Rekordhoch vom Gründonnerstag bei 15.111 Punkten bereits wieder Geschichte.

Starke US-Konjunkturdaten

Der Optimismus der Anleger wird vor allem von positiven US-Konjunkturdaten und starken US-Börsen genährt. Der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht war überraschend stark ausgefallen und hatte Anleger in ihrer Hoffnung bestärkt, dass es im laufenden Jahr das stärkste US-Wirtschaftswachstum seit fast vier Jahrzehnten geben könnte, was wiederum die Gewinne der Firmen mächtig in die Höhe treiben dürfte.

Nach Daten der US-Regierung vom Freitag entstanden 916.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft - so viele wie seit August nicht mehr. Der am Montag veröffentlichte ISM-Einkaufsmanagerindex für das nicht-verarbeitende Gewerbe lag im März mit 63,7 Punkten sogar auf einem historischen Hoch.

Das bescherte dem Dow-Jones-Index sowie dem S&P 500 am Montag neue Rekordstände. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,1 Prozent fester mit 33.527 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 kletterte um 1,4 Prozent auf 4077 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 1,7 Prozent auf 13.705 Stellen.

Kursverluste in Tokio

In Tokio mag dagegen heute keine rechte Kauflaune aufkommen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,2 Prozent tiefer bei 29.740 Punkten. Offensichtlich hatte der japanische Leitindex sein Pulver schon am Freitag und Montag verschossen.

Denn während hierzulande und auch in New York die Börsen am Karfreitag geschlossen blieben, waren die asiatischen Märkte geöffnet. Der Nikkei hatte am Freitag 1,6 Prozent höher geschlossen und war am Montag angesichts des starken US-Arbeitsmarktberichts sogar wieder über die viel beachtete Marke von 30.000 Punkten geklettert.

Der Euro gibt im asiatischen Devisenhandel leicht nach, hält sich aber zunächst über der Marke von 1,18 Dollar, die er am Montag zurückerobern konnte. Die Feinunze Gold gewinnt 0,4 Prozent auf 1736 Dollar.

Ist Alphabet bald SAP-Kunde?

Unter den Einzelaktien am deutschen Aktienmarkt rückt am Dienstag die SAP-Aktie in den Fokus. Der Google-Mutterkonzern Alphabet wechselt dem Sender CNBC zufolge bei seiner Finanz-Software von Oracle zu SAP. Google habe in einer E-Mail an seine Mitarbeiter geschrieben, dass es im Mai zum Wechsel kommen werde, berichtete der US-Sender am Montag.

Google gewinnt Android-Streit

Ebenfalls am Ostermontag hatte das Oberste Gericht der USA in einem wegweisenden Urteil für die Software-Branche einen Urheberrechtsstreit zwischen Google und Oracle um das Smartphone-System Android zu Gunsten von Google entschieden. Der Software-Konzern Oracle, der von Google rund neun Milliarden Dollar an Entschädigungszahlungen forderte, geht damit leer aus.

Tesla meldet Lieferrekord

Der E-Auto-Bauer Tesla hat einen Lieferrekord für das erste Quartal gemeldet und dabei die Erwartungen der Experten übertroffen. Es seien weltweit 184.800 Fahrzeuge ausgeliefert worden nach 180.570 im Vorjahreszeitraum, teilte der US-Konzern mit. Dem US-Wirtschaftsdatenanbieter Refinitiv zufolge hatten Analysten 177.822 erwartet.

Waymo bekommt eine neue Spitze

Die Alphabet-Tochter und Spezialistin für autonomes Fahren Waymo bekommt eine neue Führungsspitze. Konzernchef John Krafcik gibt seinen Posten auf. An seine Stelle soll eine Doppelspitze treten, bestehend aus Dmitri Dolgov, einem der Gründer von Googles Projekt für autonomes Fahren, und Tekedra Mawakana, die bislang für das operative Geschäft zuständig war.

LG macht Schluss mit Smartphones

Der südkoreanische Elektronikhersteller LG schließt seine verlustbringende Smartphone-Sparte. Der Verwaltungsrat habe den Schritt am Montag gebilligt, teilte LG Electronics mit. Es sei eine strategische Entscheidung, sich aus dem Bereich "mit unglaublich starker Konkurrenz" zurückzuziehen. Nach jahrelangen Verlusten in der Sparte hatte sich der Rückzug des einst drittgrößten Handy-Herstellers weltweit schon seit längerem angedeutet.

Microsoft erhält Großauftrag vom US-Militär

Das Pentagon hat für bis zu 21,9 Milliarden Dollar Headsets und Cloud-Dienste bei Microsoft bestellt. Der Vertrag läuft über bis zu zehn Jahre und umfasst unter anderem die Produktion von rund 120.000 auf Microsofts Hololens-Hardware aufbauenden Augmented-Reality-Brillen, wie ein Unternehmenssprecher am Donnerstag erklärte. Eine Hololens-Brille kostet im normalen Handel 3500 Dollar, doch der Deal mit dem Militär geht weit darüber hinaus.