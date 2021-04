Marktbericht Starke Vorgaben Nach dem Rekordhoch ist vor dem Rekordhoch

Das jüngste Rekordhoch ist noch keinen ganzen Handelstag alt, da schickt sich der DAX schon an, diese Bestmarke zu knacken. Rückenwind kommt einmal mehr aus den USA.

Erst am Freitagnachmittag, kurz vor Handelsschluss, hatte der DAX seine aktuelle Bestmarke aufgestellt: 15.474 Punkte. Gut möglich, dass diese schon zu Handelsbeginn um 9 Uhr Geschichte ist. Den Berechnungen von Banken und Brokern zufolge dürfte der DAX in der Nähe seines Rekordhochs vom Freitag in die neue Börsenwoche starten. Am Morgen wurde der deutsche Leitindex zeitweise bereits über der Marke von 15.500 Punkten gesehen.

Rückenwind für den deutschen Aktienmarkt kommt einmal mehr von der Wall Street: Dort markierten die großen Indizes zum Wochenschluss allesamt neue Rekordhochs. Zum Handelsschluss stand der Dow Jones Industrial Average 0,5 Prozent höher bei 34.201 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,1 Prozent auf 14.052 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 4.185 Punkte zu.

US-Impfturbo als Kurstreiber

Die immer mehr Fahrt aufnehmende Konjunktur und die Fortschritte bei den Corona-Impfungen in den USA treiben die Börsen weiter voran. Vier Monate nach der ersten Coronavirus-Impfung in den USA haben nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC mehr als die Hälfte aller Erwachsenen dort mindestens eine Impfdosis erhalten.

50,4 Prozent der Erwachsenen - rund 130 Millionen Menschen - wurde bis Sonntag mindestens eine Dosis verabreicht, wie aus CDC-Statistiken hervorging. Vollständig geimpft ist demnach bereits fast jeder dritte Erwachsene.

Weiteres Aufwärtspotenzial?

Einige Experten sehen trotz der neuen Rekordstände weiteres Aufwärtspotenzial. Erst am Freitag hatte die Schweizer Großbank UBS ihr Kursziel für den S&P 500 Index bis zum Jahresende von 4200 auf 4400 Punkte erhöht.

"Da sich die Wiedereröffnung der Wirtschaft in den kommenden Monaten beschleunigen sollte, glauben wir, dass der Bullenmarkt weiterhin auf einem soliden Fundament steht", schrieb Investment-Chef Mark Haefele.

Kursgewinne auch in Japan

Auch die asiatischen Aktienindizes haben sich am Montag in Nähe ihrer Höchststände der vergangenen zehn Tage bewegt. Die Anleger setzen darauf, dass die Notenbanken ihre lockere Geldpolitik beibehalten und die weltweiten Impfprogramme eine erneute Infektionswelle verhindern können. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,1 Prozent höher.

Der Euro tendiert im asiatischen Devisenhandel 0,1 Prozent tiefer bei 1,1958 Dollar. Die Feinunze Gold kostet mit 1778 Dollar 0,1 Prozent mehr.

Daimler & Co. im Aufholmodus

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt rücken am Morgen die Autowerte in den Fokus. Einer Branchenstudie des Beratungsunternehmens EY zufolge haben Daimler, BMW und VW die Corona-Krise vergangenes Jahr im Ländervergleich am besten weggesteckt. Zudem lobten Experten zum Auftakt der größten Automesse der Welt in Shanghai die Fortschritte der deutschen Autobauer bei der Elektromobilität.

Verkauft RWE den Hambacher Forst?

Der Energiekonzern RWE ist langfristig gesprächsbereit für einen Verkauf des jahrelang heftig umkämpften Hambacher Forstes an das Land NRW. "So lange die Rekultivierung noch läuft, können wir den Forst nicht verkaufen. Danach kann man über alles reden", sagte der scheidende RWE-Chef Rolf Martin Schmitz der "Rheinischen Post". Die 200 Hektar Wald im rheinischen Braunkohlerevier seien "etwa einen einstelligen Millionen-Betrag" wert.

Büromöbelhändler Takkt hat eine neue Chefin

Der im SDAX notierte Büromöbelhändler Takkt hat in Österreich eine Nachfolgerin für Vorstandschef Felix Zimmermann gefunden. Die Telekom-Managerin Maria Zesch werde die Führung am 1. August übernehmen, teilte das Unternehmen am Freitagabend in Stuttgart mit. Zesch ist bisher Geschäftsführerin für den Geschäftskundenbereich und Digitalisierung bei Magenta Telekom, der österreichischen Tochter der Deutschen Telekom.

Adobe-Mitgründer Geschke gestorben

Am Wochenende ist Charles Geschke im Alter von 81 Jahren gestorben. Geschke war einer der Erfinder des vielgenutzten PDF-Formats. 1982 gründete der US-Amerikaner gemeinsam mit John Warnock, einem Kollegen aus dem Innovationslabor Xerox Park, die auf Grafik-Anwendungen spezialisierte Firma Adobe.

Verkehrsunglück mit vermutlich fahrerlosem Tesla

Bei einem Unfall mit einem vermutlich fahrerlosen Wagen der Marke Tesla sind in den USA zwei Menschen ums Leben gekommen. Das "Wall Street Journal" zitierte am Sonntag einen Polizeisprecher in Harris County im Bundesstaat Texas, wonach es nach vorläufigen Ermittlungen zu "fast 99,9 Prozent sicher" sei, dass bei dem Unfall niemand am Steuer gesessen habe. Die Zeitung berichtete, es werde noch untersucht, ob das Fahrer-Assistenzsystem des Autos eingeschaltet gewesen sei.