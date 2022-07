Nach der großen Zinserhöhung der EZB realisieren die Anleger langsam, was dieser Schritt für die Aktienmärkte bedeutet. Der DAX dürfte mit Verlusten in den letzten Handelstag der Woche gehen.

Zum Wochenschluss dürfte der DAX mit einem Abschlag in den XETRA-Handel starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,6 Prozent tiefer bei 13.172 Punkten.

Unterdessen befinden sich die asiatischen Märkte auf dem Weg zu ihrer besten Woche seit zwei Monaten. Die Börse in Tokio präsentiert sich auch zum Wochenschluss stärker. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss 0,5 Prozent höher. Dagegen geht es an der Börse in Shanghai abwärts, der SSE Composite notiert zur Stunde 0,3 Prozent im Minus.

Frankfurter Flughafen erwartet Ansturm zum Ferienstart

Der Frankfurter Flughafen erwartet am Wochenende so viele Fluggäste wie seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 nicht mehr. Am letzten Schultag vor den Sommerferien in drei deutschen Bundesländern rechnet Deutschlands größter Airport nach Angaben der Betreibergesellschaft Fraport mit bis zu 200.000 Fluggästen, ebenso am Samstag und Sonntag. So viele waren es in diesem Jahr bei einem bisherigen Höchstwert von gut 180 000 noch nicht.