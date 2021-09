Marktbericht Börse ohne Orientierung DAX-Anleger warten auf US-Inflation

Mehr denn je blicken die Anleger heute in die USA, wo am Nachmittag neue Inflationszahlen veröffentlicht werden. Davon hängt die Politik der Notenbank ab, deren Kurs die Börsen weltweit beeinflusst.

Die Seitwärtslage an den Aktienbörsen hält weiter an. Zwar hat es der DAX zum Wochenauftakt geschafft, die Schwelle von 15.700 Punkten zu überschreiten, doch mangelt es insgesamt weiter an Orientierung. Die Ungewissheit über die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die noch nicht besiegte Pandemie sowie maue Wirtschaftsdaten aus China sorgen dafür, dass viele Anleger zunächst in Deckung bleiben.

Folglich eröffnet der DAX am Morgen zunächst unverändert, schafft es auch zunächst, sich oberhalb der Marke von 15.700 Punkten zu konsolidieren. Mit Spannung blicken die Anleger heute auf die um 14.30 Uhr deutscher Zeit erwartete Veröffentlichung der neuesten US-Inflationsrate. Experten erwarten, dass sie den vierten Monat in Folge über fünf Prozent betragen wird.

Sollte sie höher ausfallen als prognostiziert und die Teuerung sich als hartnäckig erweisen, befürchten die Anleger, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ihren Kurs noch schneller ändert als gedacht und damit das Ende der Geldflut an den Finanzmärkten einleitet. Darauf deuten Äußerungen verschiedener Notenbanker hin, allen voran dem Chef der regionalen Fed von Boston, Eric Rosengren. Er plädiert dafür, das Anleihekaufprogramm rasch zurückzufahren. Die Notenbanker treffen sich in der kommenden Woche zur nächsten geldpolitischen Sitzung.

Sorgen bereiten den Anlegern auch Pläne der US-Regierung für Steuererhöhungen zur Finanzierung eines 3,5 Billionen Dollar schweren Corona-Hilfspaket. Dennoch legten die Standardwerte im Dow Jones gestern 0,8 Prozent zu. Dagegen schloss die Technologiebörse Nasdaq 0,1 Prozent schwächer bei 15.105 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4468 Punkte zu.

Der japanische Leitindex Nikkei-225 schloss um 0,73 Prozent höher bei 30.670 Punkten. Er setzte damit seine bisherige Rally fort. Im Tagesverlauf erreichte er bei knapp 30.800 Punkten das höchste Niveau seit 1990. Dagegen zeigte sich an Chinas Börsen weiter die Unsicherheit rund um die regulatorischen Maßnahmen des Landes in der Technologiebranche. Der CSI-300-Index, der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, schloss 1,6 Prozent schwächer. Der Hang-Seng-Index der Hongkonger Börse schloss 1,4 Prozent tiefer bei 25.442 Punkten.

Der Kurs des Euro hat am Morgen stabil über der Marke von 1,18 Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1815 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,1780 Dollar festgesetzt.

Vonovia hat im Ringen um die Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent der Aktien gestrichen. Damit, so die Hoffnung des Bochumer Konzerns, gebe es für die Deutsche Wohnen keine triftigen Gründe mehr, ihre Zustimmung zum Übernahmeangebot zu verweigern. Durch den Verzicht auf die Vollzugsbedingungen des Übernahmeangebots verlängert sich die ursprünglich am 20. September 2021 auslaufende Annahmefrist um zwei Wochen. Sie soll nun am 4. Oktober 2021 enden.

Apple wird heute Abend das iPhone 13 vorstellen. Es werde äußerlich weitgehend das Design der aktuellen Reihe beibehalten, berichtete der Finanzdienst Bloomberg. Aber die Aussparung für Kameras und Sensoren zur Gesichtserkennung am oberen Bildschirmrand solle kleiner werden, hieß es. Das teurere Pro-Modell solle auch erstmals eine Version mit einem Terabyte Speicherkapazität bekommen, prognostizierte der bekannte Branchenanalyst Ming-Chi-Kuo. Ebenfalls erwartet wird ein neues Modell der Apple Watch. Laut Medienberichten steht dabei die größte Design-Änderung seit der Markteinführung im Frühjahr 2015 an. Die Uhr soll demnach einen flacheren Bildschirm und kantigere Ränder statt der bisher stark abgerundeten Ecken bekommen. Berichtet wird auch über eine neue Generation der populären AirPods-Ohrhörer, die im Herbst auf den Markt kommen soll.

Der in Geldnot geratene chinesische Bauträger Evergrande warnt erneut vor Liquiditätsrisiken wegen einem Rückgang seiner Immobilienverkäufe. Der zweitgrößte Immobilienentwickler des Landes führe zwar Gespräche mit potenziellen Investoren, um einige seiner Vermögenswerte zu veräußern, habe aber bislang keine "wesentlichen Fortschritte" gemacht, hieß es in einer Einreichung an der Hongkonger Börse. Das Unternehmen zeichne "anhaltende negative Medienberichte" für die Beeinträchtigung des Anlegervertrauens verantwortlich, was zu einem weiteren Umsatzrückgang im September führe.

Der US-Softwarekonzern Intuit übernimmt wie erwartet den E-Mail-Vermarktungsdienstleister Mailchimp. Intuit zahlt für die Übernahme des Privatunternehmens rund zwölf Milliarden US-Dollar in bar und in Aktien. Den Abschluss erwartet Intuit bis Ende des zweiten Geschäftsquartals 2021/22 (per Ende Januar). Beide Firmen konzentrieren sich vor allem auf kleinere Unternehmenskunden.