Marktbericht DAX kaum verändert erwartet Der Blick geht nach unten

Nach dem kleinen Arbeitsmarktdaten-Schock vom Freitag ist der deutsche Leitindex technisch angeschlagen. DAX-Anleger müssen nun weiterhin die Unterseite im Blick behalten.

Der deutsche Leitindex sollte zu Wochenbeginn keine großen Sprünge machen. Der DAX dürfte den Berechnungen von Banken und Brokern zufolge nur wenige Punkte oberhalb seines XETRA-Schlusskurses vom Freitag (15.781 Punkte) in den Handel starten.

Schwer wiegt der Wochenschlusskurs unterhalb der 15.800-Punkte-Marke. Beim DAX gerät nun wieder das August-Tief bei 15.622 Punkten ins Visier der technisch orientierten Anleger. Viele Haltmöglichkeiten für den deutschen Leitindex gibt es dabei nicht mehr. Bereits ein Rutsch unter das Freitags-Tief bei 15.690 Zählern würde die Abwärtsdynamik am deutschen Aktienmarkt beschleunigen.

Schwache Vorgaben für den DAX-Handel kommen von der Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 0,2 Prozent tiefer bei 35.369 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,2 Prozent auf 15.363 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 ging kaum verändert bei 4535 Punkten aus dem Handel.

Für Ernüchterung unter den Anlegern sorgte der unerwartet schwach ausgefallene Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für August. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen blieb mit 235.000 weit hinter den Erwartungen zurück. Zugleich stiegen die Löhne weiterhin schneller als erwartet, was die Sorgen vor einer hohen Inflation nährte.

An den asiatischen Börsen scheint sich dagegen zu Wochenbeginn eine für die Börsen etwas positivere Interpretation der Arbeitsmarktdaten durchzusetzen. Der japanische Nikkei notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,8 Prozent höher bei 29.639 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt 1,0 Prozent im Plus.

Investoren hoffen dort, dass die US-Notenbank Fed ihre lockere Geldpolitik womöglich noch etwas länger beibehält. Analysten gehen zwar weiter davon aus, dass die Fed das Tapering, also die Reduzierung der Anleihekäufe, im September ankündigen werde, erwarten aber, dass sie mit der Umsetzung erst im Dezember und nicht schon im November beginnen werde.

Der "sichere Hafen" Gold kann seine jüngsten Kursgewinne weitgehend halten. Das gelbe Edelmetall hatte nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag und der damit einhergehenden steigenden Risikoaversion der Anleger einen kräftigen Satz nach oben gemacht. Am Morgen kostet eine Feinunze Gold 1826 Dollar und damit nur 0,1 Prozent weniger als am Freitag.

Der Euro verliert 0,2 Prozent auf 1,1868 Dollar. Am Freitag hatte die europäische Gemeinschaftswährung nach dem enttäuschenden Jobbericht der US-Regierung noch zeitweise über 1,19 Dollar steigen können.

Am deutschen Aktienmarkt rücken mit Beginn der Automesse IAA Mobility in München die Autowerte in den Fokus. Die Finanzsparte des VW-Konzerns will neue Abo-Modelle für Autos Schritt für Schritt zu einer wichtigen Säule neben klassischem Leasing und Kreditfinanzierung ausbauen. Der zunehmende Trend zu kurzzeitigem Nutzen anstelle des Besitzens von Fahrzeugen biete hier Chancen, so der Digitalchef von Volkswagen Financial Services (VWFS), Stefan Imme.

Daimler-Vorstandschef Ola Källenius erwartet etwas Entspannung, aber noch kein Ende der Halbleiter-Krise. Die jüngsten Corona-Lockdowns in Malaysia hätten Mercedes-Benz im laufenden Quartal getroffen, und "die Situation ist volatil", sagte Källenius am Sonntagabend vor Beginn der Automesse IAA in München. Erst 2023 erwarte er eine deutliche Entspannung.

Der US-Elektroautobauer Tesla kann einem Medienbericht zufolge voraussichtlich mit staatlichen Fördermitteln von rund 1,1 Milliarden Euro aus einem Europäischen Batteriezellenprogramm rechnen. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, ist die Förderung durch das Bundeswirtschaftsministerium reif für die Bewilligung. Das Bundesministerium und das Brandenburger Wirtschaftsministerium äußerten sich zu dem Bericht nicht.