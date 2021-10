Marktbericht DAX tiefer erwartet Evergrande sorgt erneut für Unruhe Stand: 21.10.2021 07:46 Uhr

Die guten Vorgaben von der Wall Street scheren den DAX herzlich wenig. Denn es gibt mal wieder schlechte Neuigkeiten von dem strauchelnden chinesischen Immobilienentwickler Evergrande.

Der DAX dürfte mit Verlusten in den neuen Handelstag starten. Banken und Broker taxieren die 40 deutschen Standardwerte aktuell 0,3 Prozent tiefer bei 15.469 Punkten. Tags zuvor hatte der DAX noch ein leichtes Plus von 0,1 Prozent auf 15.523 Zähler eingefahren.

Die guten Vorgaben von der Wall Street rücken am Morgen in den Hintergrund. Stattdessen müssen sich die Märkte mit neuen Hiobsbotschaften des in Bedrängnis geraten Immobilienkonzerns Evergrande auseinandersetzen.

Der zweitgrößte chinesische Immobilienentwickler teilte mit, dass sein Plan, sich durch den Verkauf seiner Immobilienverwaltungssparte an einen kleineren Rivalen Liquidität zu beschaffen, gescheitert sei.

Mit anderen Worten: Evergrande steuert immer noch auf einen Zahlungsausfall zu, im Laufe des Monats werden Zinszahlungen für Offshore-Bonds fällig, bei denen dann die 30-Tage-Nach-Frist abläuft.

Aktien der China Evergrande Group rauschen in Hongkong fast zwölf Prozent in die Tiefe, Papiere der China Evergrande Property Services fallen um mehr als sechs Prozent.

Die Sorgen der Anleger kreisen nun einmal mehr um die möglichen Ansteckungseffekte einer Evergrande-Pleite für die globalen Finanzmärkte. Das drückt die Kurse an vielen asiatischen Börsen.

Der Hang Seng in Hongkong verliert zur Stunde 0,8 Prozent. Der japanische Nikkei notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,5 Prozent tiefer.

Angesichts der neuen Entwicklungen in China drohen auch hierzulande, die guten Vorgaben von der Wall Street zu verpuffen. An den New Yorker Börsen hatten zur Wochenmitte optimistische Prognosen mehrerer Pharma-Firmen für gute Stimmung gesorgt.

Der Dow Jones markierte im Handelsverlauf bei 35.669 Punkten ein Rekordhoch und schloss letzlich 0,4 Prozent fester bei 35.609 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 4536 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 15.121 Punkte nach.

Die Kryptowährung Bitcoin wird am Morgen laut der Plattform CoinMarketCap wieder bei rund 65.000 Dollar gehandelt. Tags zuvor hatte die älteste und wichtigste Cyberdevise noch oberhalb von 66.000 Dollar ein Rekordhoch markiert.

Das Plus der vergangenen vier Wochen summierte sich damit auf grob 50 Prozent. Vor allem das in dieser Woche erfolgte Debüt des ersten börsennotierten US-Fonds (ETF) für Bitcoin hatte der Kryptowährung mächtig Auftrieb gegeben.

Der Euro hat seine frühen Gewinne bereits wieder eingebüßt. Zur Stunde notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1651 Dollar seitwärts. Seit ihrem Mitte Oktober markierten Tief bei 1,1523 Dollar hat sie deutlich Boden gutmachen können.

Der Goldpreis legt im frühen Handel leicht zu. Aktuell kostete eine Feinunze Gold 1784 Dollar, das sind 0,2 Prozent mehr als am Vortag.

Unter den Einzel-Aktien im DAX rückt SAP in den Fokus. Der Walldorfer Softwareriese hat das Tempo bei der Verlagerung seines Kerngeschäfts in die Cloud erhöht. Die für die kommenden zwölf Monate vertraglich zugesicherten Clouderlöse mit dem Flaggschiffprodukt S/4Hana Cloud stiegen im dritten Quartal währungsbereinigt um 58 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro. Er rechne mit einer weiteren Beschleunigung, sagte Finanzchef Luka Mucic zu Journalisten.

Die Erholung der Gastronomie hat dem Großhandelskonzern Metro ein starkes Schlussquartal beschert. Die Umsätze stiegen im vierten Quartal (per Ende September) um 9,5 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro und lagen damit deutlich über dem Niveau von vor der Pandemie. Damit übertraf Metro die Erwartungen der Analysten deutlich.

Der Pharmakonzern Novartis und das Biotechunternehmen BioNTech haben eine neue Produktionsvereinbarung geschlossen. Wie Novartis heute mitteilte, werde man die Abfüllung und Fertigstellung des mRNA-basierten Corona-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech ausweiten. Novartis werde die sterilen Produktionsanlagen am Standort Ljubljana in Slowenien für die Abfüllung von mindestens 24 Millionen Dosen im Jahr 2022 nutzen.

Der Internet-Bezahldienst PayPal plant Insidern zufolge eine milliardenschwere Übernahme der Online-Pinnwand Pinterest. PayPal will demnach den Kauf bis Anfang November unter Dach und Fach bringen und soll 70 Dollar je Pinterest-Aktie geboten haben. Mit dem daraus resultierenden Kaufpreis von insgesamt 45 Milliarden Dollar wäre der Deal die bisher größte Übernahme einer Social-Media-Firma.

Trotz der globalen Chipkrise und Lieferproblemen hat der US-Elektroautobauer Tesla im dritten Quartal so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Vierteljahr. In den drei Monaten bis Ende September stieg der Gewinn im Jahresvergleich um 389 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar. Der Umsatz wuchs um 57 Prozent auf den Rekordwert von 13,8 Milliarden Dollar.