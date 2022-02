Anleger klammern sich an Strohhalm

Der DAX könnte sich nach seinen jüngsten Verlusten vorerst stabilisieren. Hoffnung auf eine diplomatische Lösung der Ukraine-Krise keimt auf. Doch die Risiken an den Märkten bleiben enorm hoch.

Der DAX dürfte mit leichten Gewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,2 Prozent höher bei 15.293 Punkten. Dabei dürfte es sich in erster Linie um eine technische Gegenreaktion auf die jüngsten Kursverluste handeln; gestern war der DAX zeitweise bis auf 15.206 Punkte gefallen.

Sachter Rückenwind für die Kurse kommt von den aktuellen Entwicklungen in der Ukraine-Krise: US-Außenminister Antony Blinken hat einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow Ende nächster Woche zugestimmt. Das weckt bei einigen Anlegern Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung.

Doch vor zu viel Euphorie sei gewarnt, das lehren die Erfahrungen der vergangenen Tage. Erst gestern hatte sich gezeigt, dass das Aufatmen der Märkte über einen angeblichen Truppenrückzug der Russen an der ukrainischen Grenze verfrüht war. Bislang konnten weder das westliche Militärbündnis NATO noch die Bundesregierung bestätigen, dass Russland tatsächlich Truppen aus dem Grenzgebiet zur Ukraine abgezogen hat.

Mehr noch: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte davor, dass das russische Militär praktisch jederzeit ohne große Vorwarnzeit eine großangelegte Invasion der Ukraine starten könnte. US-Präsident Biden befürchtet einen Einmarsch "in den nächsten Tagen".

Ukraine-Krise, Inflations- und Zinssorgen lasteten auf den US-Märkten. Marc Chandler, Chefstratege beim Handelshaus Bannockburn Global Forex, verwies zudem auf das anstehende lange Wochenende wegen eines US-Feiertages am Montag: "Für einen Marktteilnehmer gibt es keinen Anreiz, vor einem Wochenende, an dem alles passieren kann, gegen eine risikoscheue Stimmung anzukämpfen."

An den asiatischen Devisenmärkten tendiert der Euro seitwärts, aktuell werden für einen Euro 1,1366 Dollar gezahlt.

An den Asien-Börsen geht es zum Wochenschluss ebenfalls abwärts, allerdings sorgen die genannten Hoffnungsschimmer in der Ukraine-Krise für einen nachlassenden Verkaufsdruck. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei hat sich mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 27.122 Punkten ins Wochenende verabschiedet.

Gold ist so teuer wie seit Juni 2021 nicht mehr. Die Ukraine-Krise treibt Anleger in den "sicheren Hafen".

Die Feinunze Gold kostet mit 1892 Dollar 0,4 Prozent weniger als am Vortag. In der Nacht hatte der Goldpreis noch bei 1902 Dollar ein frisches Acht-Monats-Hoch markiert.

Der Goldpreis muss angesichts der Entspannungssignale einen Teil seiner im Laufe der vergangenen Tage eingefahrenen Gewinne wieder abgeben. Der "sichere Hafen" ist zum Wochenschluss nicht mehr ganz so gefragt.

Rechtsstreit in den USA kostet Allianz Milliarden

Im DAX rückt die Allianz-Aktie in den Fokus. Der Versicherungskonzern muss für einen Rechtsstreit in den USA 3,7 Milliarden Euro zurücklegen und rechnet mit weiteren Belastungen. Unter dem Strich verdiente Allianz im abgelaufenen Jahr infolge der Milliardenbelastung noch rund 6,6 Milliarden Euro, drei Prozent weniger als in dem von Corona-Folgen belasteten Vorjahr.