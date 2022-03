Marktbericht Nach spektakulärer Kehrtwende Kann der DAX jetzt die 14.000 halten? Stand: 03.03.2022 07:47 Uhr

Gestern hat sich der DAX von seinem neuen Jahrestief deutlich erholt. Doch erst die nachhaltige Rückeroberung der 14.000-Punkte-Marke würde den ärgsten Druck von den deutschen Standardwerten nehmen.

Der DAX dürfte den Berechnungen von Banken und Brokern zufolge mit einem kleinen Aufschlag oberhalb der runden Marke von 14.000 Punkten in den Handel starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 14.046 Punkten. Der DAX versucht damit, an seinen gestrigen Stabilisierungsversuch anzuknüpfen.

DAX-Kehrtwende macht Mut Zur Wochenmitte war der DAX im frühen Handel noch bis auf 13.708 Zähler abgerutscht und hatte damit ein neues Jahrestief markiert. Doch die Aussicht auf eine Fortsetzung der Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland setzte eine Kehrtwende am deutschen Aktienmarkt in Gang, in deren Folge der deutsche Leitindex in der Spitze bis auf 14.115 Punkte emporschnellte. Dieses "intraday reversal" macht aus technischer Perspektive Mut. Um den ärgsten Abwärtsdruck von den deutschen Standardwerten zu nehmen, wäre nun aber eine nachhaltige Rückeroberung der psychologisch bedeutsamen 14.000-Punkte-Marke nötig. Fed will Zinsen behutsam erhöhen Mut macht den Anlegern auch Jerome Powell. Der Chef der US-Notenbank Federal Reserve hatte Investoren gestern Abend vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges eine eher behutsame Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Er befürworte eine Anhebung um 25 Basispunkte auf der Fed-Sitzung im März, erklärte Powell anlässlich einer Anhörung im US-Kongress. Zuletzt hatten am Markt immer wieder Spekulationen über eine "große Zinsanhebung" von 50 Basispunkten im März die Runde gemacht.

Dow und Nasdaq auf Erholungskurs Die zuletzt kräftig unter Druck stehenden US-Aktienmärkte machten daraufhin Boden gut. Positive Impulse lieferte auch die Nachricht, dass Russland und die Ukraine Bereitschaft für eine Fortsetzung der Verhandlungen am Donnerstag signalisiert hatten. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 1,8 Prozent bei 33.891 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,9 Prozent auf 4387 Zähler. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 1,7 Prozent auf 14.247 Stellen zu.

Nikkei schließt mit Gewinnen Die guten Vorgaben aus New York verleihen am Morgen auch den Asien-Börsen Aufwärtsschwung. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag zum Handelsschluss in Tokio 0,7 Prozent höher bei 26.577 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte unverändert. Der Hang Seng in Hongkong legte 0,5 Prozent zu.

Ölpreis auf Elf-Jahres-Hoch Mit großer Sorge beobachten Anleger derweil weiter die Entwicklungen am Ölmarkt. Der Preis für die US-Sorte WTI steigt am Morgen um 3,4 Prozent auf 114,32 Dollar und markiert damit ein neues Elf-Jahres-Hoch. Die steigenden Energiepreise schüren die Ängste der Investoren vor einer Stagflation, also vor einer Inflation in Kombination mit einer stagnierenden Wirtschaftsleistung. Weizenpreis auf 14-Jahres-Hoch Auch der Weizenpreis steht weiter im Fokus der Rohstoff-Anleger. Gestern war der US-Future auf Weizen zeitweise um 13 Prozent gestiegen und notierte mit 11,32 Dollar je Scheffel so hoch wie zuletzt vor 14 Jahren. Da weder Russland noch die Ukraine Getreide aus der Schwarzmeer-Region exportieren könnten, falle etwa 30 Prozent des weltweiten Weizen-Nachschubs derzeit weg, rechnete Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch vor. Moody's stuft Russland ab Die US-Ratingagentur Moody's hat nach dem Einmarsch in die Ukraine die Kreditwürdigkeit Russlands abgestuft. Die Ratingnote wurde wegen der strengen Sanktionen der westlichen Länder auf "B3" von "Baa3" gesenkt, begründet Moody's den Schritt. Zuvor hatte bereits die Ratingagentur Fitch die Bonität Russlands auf Schrottniveau heruntergesetzt.

Goldpreis gibt nach Angesichts der großen Unsicherheiten im Ukraine-Krieg bleiben auch an den Devisenmärkten die "sicheren Häfen" gefragt. Davon kann der US-Dollar weiter profitieren. Der Euro gibt im Gegenzug leicht nach auf 1,1103 Dollar. Derweil fällt der Goldpreis um 0,2 Prozent auf 1925 Dollar je Feinunze.

SAP stellt Russland-Geschäft ein Im DAX rückt die SAP-Aktie in den Fokus. Der deutsche Softwareriese und sein US-Rivale Oracle setzen eigenen Angaben zufolge alle Aktivitäten in Russland aus. "Wir stellen unsere Geschäfte in Russland im Rahmen der Sanktionen ein und pausieren darüber hinaus alle Verkäufe von SAP-Dienstleistungen und Produkten in Russland", teilte SAP-Chef Christian Klein mit.

Lufthansa traut sich keine Prognose zu Die Lufthansa hat auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie tiefrote Zahlen geschrieben, den Verlust aber gegenüber dem Vorjahr deutlich verringert. Operativ fiel 2021 ein Minus von 2,3 Milliarden Euro an nach 5,5 Milliarden Euro im Vorjahr. Wegen der hohen Unsicherheit über die Folgen des Ukraine-Konflikts und die noch anhaltende Pandemie gab der Konzern keine konkrete Prognose für 2022 ab.

Rheinmetall rechnet mit zügiger Bundeswehr-Belieferung Der Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall, Armin Papperger, rechnet laut einem Zeitungsbericht damit, dass die zusätzlichen Verteidigungsausgaben des Bundes von etwa 100 Milliarden Euro schon in wenigen Wochen Wirkung zeigen. Die Industrie habe Material auf Lager, so dass sie kurzfristig liefern könne, sagt Papperger dem Magazin "Wirtschaftswoche". Zudem könnten Auslieferungen aus Aufträgen anderer Länder teils für die Bundeswehr verfügbar gemacht werden.

KKR steigt teilweise bei Hensoldt aus Der US-Finanzinvestor KKR nutzt den steilen Anstieg des Aktienkurses von Hensoldt zu einem weiteren Teilausstieg bei dem Hersteller von Rüstungselektronik. KKR biete Hensoldt-Aktien zu einem Preis von 21 bis 23 Euro an, teilte die mit der Platzierung betraute Bank mit. Das ist ein Abschlag von zehn bis 18 Prozent zum Xetra-Schlusskurs von 25,65 Euro vom Mittwoch.