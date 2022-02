Marktbericht Gipfeltreffen vereinbart Gespannte Blicke auf Biden und Putin Stand: 21.02.2022 07:47 Uhr

Die Aktienmärkte stehen zum Wochenstart ganz im Zeichen der Eskalation in der Ukraine. Gelingt es doch noch, eine diplomatische Einigung zu finden? Auch die Anleger hoffen.

Kann ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Staatschef Wladimir Putin die Ukraine-Krise entschärfen? Diese Frage dürfte zum Wochenauftakt das Geschehen an der Börse bestimmen. Die Tatsache, dass beide Politiker einem Treffen zugestimmt haben, sorgt für etwas Hoffnung. Der DAX wird über seinem Schlussstand am Freitag bei 15.042 Punkten erwartet.

Die weitere Agenda heute ist überschaubar. Erwartet werden am Vormittag PMI-Daten für Deutschland und die Eurozone aus dem Februar. In den USA bleibt die Börse wegen eines Feiertages geschlossen. Die US-Anleger hatten sich am Freitag nicht mehr aus dem Fenster gelehnt und die Wall Street war leicht im Minus aus dem Handel gegangen.

Schwere Konsequenzen für die Wirtschaft zu erwarten

"Der Ukraine-Konflikt hängt wie eine graue Wolke über den Aktienmärkten", schrieb Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Die jüngsten Kursschwankungen an den Finanzmärkten begründeten sich aus den ökonomischen Risiken einer Eskalation der Lage. Ein militärisches Vorgehen Russlands würde wirtschaftliche Sanktionen nach sich ziehen. Man müsse deutlich sagen, "dass Sanktionen auch unsere eigene Wirtschaft hart treffen werden", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dem "Handelsblatt". Das sei "auch unseren Unternehmen klar".

Laut dem Analysten Andreas Hürkamp von der Commerzbank dürfte der deutsche Leitindex DAX im Fall eines Einmarschs Russlands in die Ukraine Richtung 14.000 Punkte fallen. Aktuell stellt die runde Marke von 15.000 Punkten noch eine gute Unterstützung für das Börsenbarometer dar. Allerdings, schränkte Hürkamp ein, hätten in der Historie regional begrenzte Kriege die Aktienmärkte oft nur kurzfristig belastet.

Die Sorgen der Anleger in Asien über eine aggressive Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed kann die Aussicht auf eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts derweil nicht aus dem Weg räumen. Der Tokioter Nikkei-Index verliert 0,8 Prozent und auch die anderen asiatischen Märkte geben überwiegend nach.

Die Börsianer blicken auf die in dieser Woche veröffentlichten Daten zur US-Kerninflation: Experten zufolge werden die Daten voraussichtlich einen jährlichen Anstieg von 5,1 Prozent zeigen - die höchste Teuerungsrate seit Anfang der 80er-Jahre. "Die Januar-Inflationswerte haben deutlich nach oben überrascht", so Bruce Kasman, Chefökonom bei JPMorgan. "Wir gehen nun davon aus, dass die Fed auf jeder der nächsten neun Sitzungen die Zinsen um 25 Basispunkte anheben wird."

Am Devisenmarkt legt der Euro im frühen Geschäft zu und wird bei 1,1365 Dollar gehandelt. Neben den US-Inflationsdaten erwartet der Markt morgen den heimischen ifo-Geschäftsklimaindex.

Der Wintersturm "Zeynep" kostet die Versicherer in Deutschland nach Expertenschätzungen rund eine Milliarde Euro. Der Sturm, der die Bundesrepublik am Freitag und Samstag überquerte, sei der intensivste seit Kryill im Jahr 2007 gewesen, teilten die Versicherungsmathematiker (Aktuare) der Kölner Beratungsfirma Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) am Wochenende mit. Im Wochenverlauf legt unter anderem DAX-Mitglied Münchener Rück Geschäftszahlen vor.

Angesichts der drohenden Eskalation im Ukraine-Konflikt streichen die Lufthansa und die zum Konzern gehörenden Fluggesellschaften von heute an vorübergehend einen Großteil ihrer Flüge in die Ukraine. Die Airlines werden ihre regulären Flüge nach Kiew und Odessa vorerst bis Ende Februar aussetzen, wie das Unternehmen am Samstag auf Anfrage mitteilte.