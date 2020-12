Die Märkte zeigen sich erleichtert über die Unterzeichnung des Corona-Hilfspakets durch US-Präsident Donald Trump. Und das ist nicht die einzige Kursstütze für den DAX.

Von Angela Göpfert, tagesschau.de

Der deutsche Leitindex dürfte mit Kursgewinnen in die verkürzte Handelswoche starten. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 1,1 Prozent höher bei 13.742 Punkten. Die deutschen Standardwerte nähern sich damit nach ihrer vorweihnachtlichen Schwächephase dem Dezember-Hoch bei 13.774 Punkten und damit auch ihrem Rekordhoch aus Vor-Corona-Zeiten (13.795 Zähler) wieder an.

Rückenwind für den DAX kommt zum Wochenstart aus den USA. Laut einer Stellungnahme des Weißen Hauses vom Sonntagabend (Ortszeit) hat der amtierende US-Präsident Donald Trump das vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossene Corona-Konjunkturpaket mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt.

Konjunkturpaket nun doch keine "Schande"?

Die Märkte begrüßen, dass nun endlich Klarheit über die Corona-Hilfen der US-Regierung besteht. Bekanntermaßen fürchten Anleger nichts mehr als Unsicherheit. Und die Unsicherheiten rund um das neue US-Konjunkturpaket waren zuletzt deutlich gestiegen. Schließlich hatte Trump noch Anfang der Woche indirekt gedroht, ein Veto gegen das von ihm als "Schande" bezeichnete Gesetzespaket einzulegen.

Entsprechend erleichtert zeigen sich die Anleger nun über Trumps Unterschrift. Zumal Trump damit auch einen Shutdown verhindert. Ohne seine Unterschrift wäre der Regierung ab Dienstag das Geld ausgegangen.

Zwischen Brexit-Deal und Corona-Mutante

Trumps Unterschrift ist aber nicht der einzige Kurstreiber für die Aktienmärkte zu Wochenbeginn. Auch das Anlaufen der ersten Corona-Impfungen und der Last-Minute-Brexit-Deal stützen die Kurse.

Für Verunsicherung sorgt allerdings weiterhin die neue aggressive Coronavirus-Mutante B.1.1.7, die nun offenbar auch ihren Weg nach Asien gefunden hat.

US-Futures und Nikkei mit Gewinnen

Nichtsdestotrotz schlägt sich auch an den asiatischen Börsen die Erleichterung über die Trumpsche Unterschrift in Kursgewinnen nieder. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index hat sich mit einem Plus von 0,7 Prozent aus dem Handel verabschiedet.

Auch die US-Futures sind übers Wochenende deutlich gestiegen. Der Future auf den Leitindex Dow Jones notiert zur Stunde 0,4 Prozent höher. Er knüpft damit an seine Kursgewinne vor der Weihnachtspause an.

Am 24. Dezember, an dem an der Wall Street noch verkürzt gehandelt wurde, hatten die Standardwerte 0,2 Prozent auf 30.200 Punkte zulegen können. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,3 Prozent auf 3703 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq zog um 0,3 Prozent an auf 12.805 Punkte.

Ölpreise unter Druck

Die Ölpreise sind derweil mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Nachfragerisiken durch die zweite Welle der Corona-Pandemie lasten auf dem "schwarzen Gold". Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fällt um 0,8 Prozent auf 50,90 Dollar.

Der Goldpreis nähert sich zu Wochenbeginn der 1900-Dollar-Marke wieder an. Eine Feinunze des gelben Edelmetalls kostet 1889 Dollar.

Der Euro notiert 0,2 Prozent höher bei 1,2223 Dollar. Mitte Dezember hatte die europäische Gemeinschaftswährung noch ein Zwei-Jahres-Hoch bei 1,227 Dollar markiert.