DAX zu Handelsbeginn Wieder nur ein Trippelschrittchen

Während die Aktienmärkte an der Wall Street, befeuert von der Geldschwemme der Regierung und der starken Erholung der Wirtschaft, neue Rekorde brechen, trauen sich die DAX-Anleger kaum aus der Deckung.

Nachdem der Dow Jones-Index gestern erstmals in seiner Geschichte die Marke von 34.000 Punkten überschritten hat, dürfte es auch beim DAX in Frankfurt zu Handelsbeginn etwas bergauf gehen. Broker erwarten ein leichtes Plus von 0,2 Prozent bei 15.286 Punkten. Damit robbt er sich wieder an den nach Ostern aufgestellten Rekord bei knapp 15.312 Zählern heran.

Dass der DAX dem US-Leitindex weiter hinterherhinkt, obwohl nicht nur die Federal Reserve sondern auch die Europäische Zentralbank (EZB) den Markt mit Geld überschwemmt, erklärt sich mit den verhaltenen Wachstumsaussichten hierzulande. Während die US-Wirtschaft in diesem Jahr um mindestens sechs Prozent zulegen dürfte, wird hierzulande gerade einmal die Hälfte erwartet.

Zwei Billionen Dollar Wirtschaftshilfe

In den USA haben die großen Banken Quartalsgewinne in Milliardenhöhe vorgelegt, von denen die Geldhäuser in Europa nur träumen können. Auch pumpt die Regierung über zwei Billionen Dollar in die Wirtschaft, um das Land nach der Pandemie wieder auf die Beine zu bringen. All dies hat geholfen, den Dow Jones-Index am Abend um 305 Punkte zu beflügeln. Er schloss bei 34.035 Zählern, ein neuer Schlussrekord.

Gute Nachrichten kommen am Morgen auch aus China. Dort hat die Wirtschaft die Corona-Krise weitgehend überwunden und ist mit einem Rekordwachstum ins neue Jahr gestartet. Den neuesten Zahlen zufolge legte die zweitgrößte Volkswirtschaft in den ersten drei Monaten um 18,3 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres zu. Es handelt sich um den größten Sprung seit Beginn der quartalsweisen Auswertung vor gut 30 Jahren. Experten hatten mit einem Anstieg in dieser Größenordnung gerechnet.

Daimler verdient mehr als erwartet

Daimler hat im ersten Quartal vor allem in China den Absatz gesteigert und beim Gewinn das schwache Vorjahresquartal klar übertroffen. Auch die Markterwartungen seien damit deutlich übertroffen worden, erklärte das Unternehmen. Das Vorsteuerergebnis lag bei 5,7 Milliarden Euro, verglichen mit 617 Millionen im ersten Quartal 2020.

HeidelCement startet robust ins neue Jahr

Der Baustoffkonzern Heidelbergcement hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz sei von 3,93 Milliarden Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 3,96 Milliarden Euro gestiegen. Analysten seien hingegen von einem Rückgang auf 3,87 Milliarden Euro ausgegangen. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) stieg den Angaben zufolge von 405 Millionen Euro auf 538 Millionen Euro. Hier hätten Experten mit 436 Millionen Euro ebenfalls weniger erwartet.