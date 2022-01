Marktbericht Rückschlag für den DAX Die Unsicherheit will nicht weichen Stand: 14.01.2022 07:50 Uhr

Marktbeobachter rechnen damit, dass der DAX zum Wochenschluss deutlich tiefer in den Handel starten wird. Die Vorgaben der Wall Street und den asiatischen Börsen sehen nicht besonders einladend aus.

Banken und Broker taxieren den DAX zum Handelsstart mit einem Abschlag von 0,7 Prozent auf rund 15.918 Punkten. Gestern war der DAX mit einem knappen Plus von 0,1 Prozent auf 16.031 Zählern aus dem Handel gegangen. Marktexperten sprechen von einer anhaltenden Unsicherheit bezüglich der Pandemie und der Zinsentwicklung in den USA, die die Chancen nach oben an den Aktienmärkten begrenzen würden.

Denn die Lage ist seit einigen Tagen unverändert: Die Hoffnungen auf gute Unternehmensergebnisse in der beginnenden Bilanzsaison stehen den Sorgen vor Zinserhöhungen in den USA entgegen. Mehrere Mitglieder der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hatten sich gestern für eine zeitnahe Anhebung des Leitzinses ausgesprochen, bereits im März könnte es soweit sein. "Wir erwarten, dass die Fed die Zinsen im März anheben wird. Dies wird dann die erste von vier prognostizierten Zinserhöhungen in diesem Jahr", schrieben die Marktbeobachter der Credit Suisse in ihrem Morgenkommentar.

Heute eröffnen die Großbanken Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo die US-Bilanzsaison. Es besteht die Möglichkeit auf positive Überraschungen: Bei den vorangegangenen Quartalsergebnissen hätten die Geldhäuser umfangreiche Rückstellungen für mögliche Zahlungsausfälle ihrer Kreditnehmer gebildet, sagte Fall Ainina, leitender Analyst beim Vermögensverwalter James Investment. "Aber jetzt hat sich die Lage deutlich verbessert."

Wall Street schwächelt Vor der Bilanzsaison fiel die Wall Street wegen der Zinssorgen zurück: Der Dow Jones ging 0,5 Prozent tiefer auf 36.113 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 2,5 Prozent auf 14.806 Punkte nach. Der S&P 500 büßte 1,4 Prozent auf 4659 Punkte ein. Auch in Asien ging es rückwärts, in Japan sogar kräftig: Der Nikkei-Index büßte 1,3 Prozent ein auf 28.124 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um zwei Prozent und lag bei 1965 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent. "Jeder ist im Moment wirklich nervös. Das liegt daran, dass alles durch die aggressive Politik der Fed unter Druck geraten könnte", sagte Kyle Rodda, Marktanalyst bei IG in Melbourne. Deutsche Importe nach China fallen zurück Chinas Außenhandel ist im Dezember erneut zweistellig gewachsen, jedoch insgesamt langsamer als im Vormonat. Wie der Zoll berichtete, stiegen die Ausfuhren in Dollar berechnet um 20,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nachdem der Zuwachs im November noch bei 22 Prozent gelegen hatte. Chinas Einfuhren legten im Dezember um 19,5 Prozent zu. Im Vormonat hatte der Anstieg noch bei 31,7 Prozent gelegen. Schlecht liefen die Geschäfte im Dezember insbesondere für deutsche Exporteure. Die chinesischen Importe aus Deutschland gingen um 14,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück. Hingegen legten die Exporte Chinas nach Deutschland wie schon im November erneut kräftig um 29 Prozent zu. Inflation in Argentinien außer Kontrolle Nach einer Entspannung im ersten Jahr der Corona-Krise hat die Inflation in Argentinien wieder kräftig angezogen. Die Teuerungsrate in dem südamerikanischen Land, das in einer schweren Wirtschaftskrise steckt, stieg 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 14,8 Prozentpunkte auf 50,9 Prozent, wie die Statistikbehörde (Indec) mitteilte. Argentinien hat eine der höchsten Inflationsraten der Welt. Obwohl die Regierung die Preise für zahlreiche Produkte und Dienstleistungen eingefroren hat, war die Teuerungsrate 2021 die zweithöchste der vergangenen 30 Jahre.

SAP setzt auf die Cloud Der Softwarekonzern SAP ist angesichts des kräftigen Wachstums in der Cloud zuversichtlich für das neue Geschäftsjahr. Im laufenden Jahr sollen die Clouderlöse währungsbereinigt um 23 bis 26 Prozent auf 11,55 bis 11,85 Milliarden Euro klettern, gab der DAX-Konzern bekannt. Die Prognose spiegele eine weitere Beschleunigung wider, sagte Finanzchef Luka Mucic. Die Clouderlöse erhöhten sich 2021 währungsbereinigt um 19 Prozent auf 9,59 Milliarden Euro und lagen damit am oberen Ende der Prognose. Im vergangenen Jahr sei das währungsbereinigte Betriebsergebnis sei um ein Prozent auf 8,41 Milliarden Euro gestiegen. Der Gesamtumsatz von SAP stieg 2021 im Jahresvergleich um 2 Prozent auf 27,8 Milliarden Euro.