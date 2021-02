Marktbericht DAX-Gewinne bröckeln Das steckt hinter der Rohstoff-Rally

Die Rohstoff-Rally setzt sich zu Wochenbeginn ungebremst fort. Die Preise für Kupfer und Platin markieren mehrjährige Höchststände. Öl ist so teuer wie seit Februar 2020 nicht mehr.

Obwohl die chinesischen Händler noch in der Feiertagspause sind, stürmen die Preise für Öl und Industriemetalle am Montag weiter nach oben. Kupfer steigt auf rund 8400 Dollar je Tonne, den höchsten Stand seit mehr als acht Jahren.

Auch die Ölpreise setzen ihren Höhenflug vom vergangenen Freitag fort und erreichen die höchsten Werte seit Februar 2020. Nach der europäischen Leitsorte Brent hat nun auch der Preis für die US-Sorte WTI die Schallmauer bei 60 Dollar je Barrel (159 Liter) durchbrochen.

Bei den Edelmetallen ragt Platin heraus. Der Preis schnellt auf 1290 Dollar je Feinunze empor, Platin ist damit so teuer wie seit Oktober 2014 nicht mehr.

Devisen-Effekte und Konjunkturoptimismus

Rückenwind für die Rohstoff-Rally kommt vom Devisenmarkt. Der schwächere US-Dollar macht die in Dollar notierenden Rohstoffe für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger. Der Euro kann zum Dollar aktuell 0,1 Prozent gutmachen und steigt auf 1,2138 Dollar. Anfang Februar hatte die europäische Gemeinschaftswährung noch unter 1,20 Dollar notiert.

In erster Linie ist es aber die Hoffnung auf eine rasche Erholung der Weltwirtschaft von den Folgen der Coronavirus-Pandemie, welche die Anleger in Industriemetalle und Öl treibt. Platin profitiere wegen seiner hohen industriellen Verwendung ebenfalls vom Konjunkturoptimismus der Anleger, erklärt Carsten Fritsch, Rohstoff-Experte der Commerzbank.

Hoffen auf den "Post-Corona-Boom"

Die Blicke seien weiterhin "nach oben gerichtet", so der Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Die Anleger seien nicht zuletzt angesichts sinkender Covid-19-Fallzahlen optimistisch und setzten auf einen "Post-Corona-Boom".

In die gleiche Kerbe schlägt IG-Marktanalyst Christian Henke: "Die Marktteilnehmer setzen angesichts fallender Infektionszahlen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität sowie eine kräftige 'Nach-Corona-Erholung'."

DAX ohne Wall Street ohne Dynamik

Der DAX kann dennoch zu Wochenbeginn keine neue Dynamik entfalten. Die Kursgewinne im deutschen Leitindex bröckeln. Am frühen Nachmittag notiert der DAX bei 14.100 Punkten. Ein neuer Angriff auf das Rekordhoch bei 14.169 Punkten steht trotz guter Vorgaben aus Asien - der Nikkei erreichte den höchsten Stand seit 30 Jahren - erst einmal nicht im Raum.

Vielleicht müssen sich die DAX-Bullen noch gedulden, bis die Wall Street wieder ins Geschehen eingreift und für neue Impulse sorgt. Heute bleiben die US-Börsen wegen des Feiertages "George Washington Day" geschlossen.

Bitcoin und Dogecoin unter Druck

Die zuletzt im Fokus stehende Kryptowährung Dogecoin brach in den vergangenen 24 Stunden um rund neun Prozent ein. Zuvor hatte Elon Musk mit einem Tweet für Verunsicherung gesorgt. Auch die weltweit bekannteste Kryptowährung steht zu Wochenbeginn unter Druck. Der Bitcoin notiert laut der Plattform CoinMarketCap aktuell unter 48.000 Dollar. Binnen Wochenfrist liegt die Digitalwährung allerdings über 20 Prozent im Plus.

1&1 Drillisch wird vierter Netzbetreiber

Deutschland bekommt bald ein viertes Mobilfunknetz: 1&1 Drillisch hat ein Vertragsangebot seines Wettbewerbers Telefónica für ein nationales Roaming angenommen, wie der Konzern am Montag mitteilte. Bis Mai sollen noch letzte Details geklärt werden, verbindlich ist der Deal aber schon jetzt. "Wir freuen uns über diesen Meilenstein auf unserem Weg zum Netzbetreiber", sagte Drillisch-Chef Ralf Dommermuth.

Rückruf für knapp 1,3 Millionen Mercedes-Fahrzeuge

Daimler ruft in den USA knapp 1,3 Millionen Fahrzeuge von Mercedes-Benz wegen eines möglichen Problems mit dem automatischen Notrufsystem zurück. Der Fehler könnte dazu führen, dass das System bei einem Unfall eine falsche Position des Fahrzeugs melde, hieß es in einem Statement des Autobauers. Nach Angaben der US-Behörden sind zahlreiche Modelle der Baujahre 2016 bis 2021 von der kompakten A- bis zur S-Klasse betroffen.

Lanxess kauft in den USA zu

Unter den Einzelwerten im MDAX macht Lanxess auf sich aufmerksam. Der Chemiekonzern stärkt sein Geschäft für antimikrobielle Mittel mit einer Übernahme in den USA. Für 1,04 Milliarden US-Dollar kauft der Kölner Konzern Emerald Kalama Chemical, das unter anderem Konservierungsstoffe für Lebensmittel, Haushalt und Kosmetik, Aroma- und Duftstoffe sowie Produkte für Tiernahrung herstellt. "Wir stärken unser Segment Consumer Protection weiter und erschließen margenstarke neue Anwendungsfelder, etwa in der Lebensmittelindustrie und der Tiergesundheit", erklärte Lanxess-Chef Matthias Zachert.

Akasol springen nach Übernahmeofferte in die Höhe

Jenseits der großen Indizes schnellen Aktien von Akasol prozentual zweistellig in die Höhe. Der Darmstädter Elektrobatteriehersteller wird für 727 Millionen Euro an den US-Autozulieferer BorgWarner verkauft. BorgWarner bietet 120 Euro je Aktie, das sind 15 Prozent mehr als der Schlusskurs vom Freitag. Börsianer halten den Deal bereits für so gut wie abgeschlossen. Denn die Amerikaner haben sich von den Akasol-Gründern um Konzernchef Sven Schulz bereits 59 Prozent der Akasol-Papiere gesichert. Damit ist die von BorgWarner gesetzte Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus eine Aktie bereits erreicht.

GlobalWafers kommt auf knapp 57 Prozent an Siltronic

Der taiwanesische Chip-Zulieferer GlobalWafers hat sich knapp 57 Prozent an dem Münchner Waferhersteller Siltronic gesichert. Die Schwelle von 50 Prozent, die für den Erfolg des 4,35 Milliarden Euro schweren Übernahmeangebots entscheidend war, hatten die Taiwaner schon in der vergangenen Woche überschritten. Die übrigen Siltronic-Aktionäre haben von Dienstag an bis zum 1. März noch einmal Zeit, ihre Anteilsscheine anzudienen.

Spotify: Homeoffice für immer?

Mitarbeiter des Musikstreaming-Marktführers Spotify werden nach dem Ende der Corona-Pandemie nicht unbedingt ins Büro zurückkehren müssen. Die in Schweden beheimatete Firma stellte am Freitag ihr Konzept "Arbeiten von überall" vor. Demnach ist Arbeit "nicht etwas, wofür man ins Büro kommt, sondern das, was man tut". Und Effizienz messe man nicht an der Zahl der Stunden, die Leute im Büro verbringen. Auch andere Unternehmen stellen sich auf eine dauerhafte Veränderung des Joballtags durch die Corona-Krise mit ihrer monatelangen Heimarbeit ein.

Börsengang von Universal Music noch 2021?

Der französische Medienkonzern Vivendi steckt den Rahmen für den geplanten Börsengang seiner Musiktochter UMG ab. Die Vivendi-Aktionäre sollen am 29. März auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über die Pläne für das Plattenlabel entscheiden, das unter anderen die Beatles, Lady Gaga oder Rihanna im Katalog hat. Die Aktie von UMG könnte an der Amsterdamer Euronext-Börse notiert werden. Der Börsengang solle nach Möglichkeit bis Ende 2021 über die Bühne gehen.