Marktbericht Niedrigzinsen als Aktien-Argument DAX nimmt Rekordhoch ins Visier

Der DAX dürfte zu Wochenbeginn sein erst eine Woche altes Rekordhoch bei 14.169 Zählen einem neuen Test unterziehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex aktuell 0,8 Prozent höher bei 14.156 Punkten – und damit klar oberhalb seiner jüngsten Tageshochs. Ein Anstieg darüber dürfte der DAX-Rally neuen Schwung verleihen.

Rückläufige Neuinfektionszahlen in zahlreichen Ländern sowie erste, wenn auch langsame Fortschritte bei den Impfungen gegen das Corona-Virus geben Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Lockdowns. In den USA dürfte demnächst ein billionenschweres Hilfspaket die Konjunktur stimulieren. Zugleich stützen die Notenbanken weiterhin mit ihrer expansiven Geldpolitik die Kurse.

Lockere Geldpolitik - Aktien bleiben attraktiv

So pumpt in der Eurozone die EZB unermüdlich Unsummen von Geld ins System, der Leitzins liegt bei null Prozent. Eine Situation, an der sich nach Meinung von Experten mittelfristig nicht viel ändern dürfte.

Nach Einschätzung des neuen Vorstandsvorsitzenden der Commerzbank, Manfred Knof, dürfte das belastende Niedrigzinsumfeld noch Jahre andauern. "Der Nullzins für Sparer wird leider erstmal noch einige Jahre bleiben", sagte Knof der "Bild". "Wir stellen uns darauf ein, dass das Zinsniveau bis Mitte des Jahrzehnts so niedrig bleibt.

In solch einem Umfeld ultra-lockerer Geldpolitik spricht wenig für Tagesgeldkonten und Anleihen - und umso mehr für Aktien. Aktien dürften damit auch auf längere Sicht attraktiv bleiben.

Konjunkturdaten treiben Nikkei auf 30-Jahres-Hoch

Rückenwind für den DAX kommt auch aus Asien. An Asiens Leitbörse in Tokio hat der Nikkei-Index erstmals seit mehr als 30 Jahren die Kursmarke von 30.000 Zählern überschritten. Zum Handelsschluss stand das 225 Werte umfassende japanische Börsenbarometer 1,9 Prozent höher bei 30.084 Punkten. Die Märkte in China und Hongkong sind wegen des Mond-Neujahr-Festes geschlossen.



Japans Wirtschaft hat ihre Erholung im Schlussquartal 2020 fortgesetzt. Nach vorläufigen Daten der Regierung in Tokio vom Montag legte die vor Deutschland drittgrößte Volkswirtschaft der Welt auf das Jahr hochgerechnet um 12,7 Prozent zu. Das war etwas mehr, als Experten erwartet hatten.

Impfstoff-Zulassung für Pfizer/BioNTech in Japan

Beflügelt wurde der Handel in Tokio überdies von einer Nachricht vom Wochenende, wonach Japan dem Corona-Impfstoff von Pfizer/BioNTech die Zulassung erteilt hat. Weniger als sechs Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio sollen die Impfungen am Mittwoch beginnen, also später als in anderen Ländern. Japan hatte zunächst prüfen lassen, ob der Impfstoff auch für Japaner sicher ist.

Heute kein Handel an der Wall Street

Verhaltene Vorgaben für den DAX kommen von der Wall Street. Der Dow Jones gewann 0,1 Prozent auf 31.458 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,5 Prozent auf 14.095 Zähler vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,5 Prozent auf 3935 Stellen zu.

Die Anleger hätten sich vor dem langen Wochenende nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen wollen, hieß es. Am heutigen Montag wird in New York anlässlich des "George Washington Day" nicht gehandelt.

Ölpreise weiter im Aufwärtstrend

Die nachlassende Risikoaversion der Anleger und ihre Hoffnungen auf eine baldige Konjunkturbelebung machen sich auch am Ölmarkt positiv bemerkbar: Die Ölpreise ziehen zu Wochenbeginn deutlich an. Der Preis für die Benchmark, ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent, gewinnt 1,9 Prozent auf 63,62 Dollar.

Unterstützung kommt dabei für die in Dollar notierenden Rohstoffe auch vom schwächeren Dollar. Im Gegenzug gewinnt der Euro im frühen Handel 0,1 Prozent auf 1,2138 Dollar.

Der Goldpreis legt 0,2 Prozent auf 1824 Dollar je Feinunze zu.

Lanxess kauft in den USA zu

Unter den Einzelwerten im DAX macht Lanxess auf sich aufmerksam. Der Chemiekonzern stärkt sein Geschäft für antimikrobielle Mittel mit einer Übernahme in den USA. Für 1,04 Milliarden US-Dollar kauft der Kölner Konzern Emerald Kalama Chemical, das unter anderem Konservierungsstoffe für Lebensmittel, Haushalt und Kosmetik, Aroma- und Duftstoffe sowie Produkte für Tiernahrung herstellt. "Wir (...) erschließen margenstarke neue Anwendungsfelder, etwa in der Lebensmittelindustrie und der Tiergesundheit, sagte Lanxess-Chef Matthias Zachert laut Mitteilung.