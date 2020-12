Der DAX klettert zum Handelsstart auf den höchsten Stand seiner Geschichte. Mitten in der zweiten großen Pandemiewelle sorgen der Impfstart und der Brexit-Deal für Zuversicht.

Von Angela Göpfert, tagesschau.de

Der DAX zieht kurz nach Handelsbeginn auf Xetra bis auf 13.795,37 Punkte an und übertrifft so ganz knapp sein bisheriges Rekordhoch vom 17. Februar 2020 bei rund 13.795,24 Punkten. In der ersten Handelsstunde baut er seine Kursgewinne weiter aus - die neue Bestmarke liegt bei nunmehr 13.818,65 Zählern.

Damit sendet der DAX nicht nur eines der besten technischen Kaufsignale. Der deutsche Leitindex hat auf diese Weise auch all seine während der Coronakrise erlittenen Verluste komplett egalisiert.

Unglaubliches Comeback

Schon eine Zahl reicht, um das schier unglaubliche DAX-Comeback zu verdeutlichen: 67 Prozent. So viel konnte der deutsche Leitindex seit seinem Crash-Tief im März (8.256 Punkte) hinzugewinnen. Sollte der DAX auf seinem jetzigen Niveau am 30. Dezember aus dem Handel gehen, hätte er im Corona-Jahr über vier Prozent hinzugewinnen können.

Jetzt kommt es darauf an, dass der DAX seine frühen Kursgewinne bis zum Handelsschluss hält, sein Rekordhoch bestenfalls sogar noch weiter ausbauen kann. Andernfalls drohte dem DAX im schlimmsten Falle ein Doppel-Hoch. Dabei handelt es sich um eine Umkehrformation, die sich als Vorbote fallender Kurse bewährt hat.

Brexit-Deal als Kurstreiber

Doch wieso steigt der DAX ausgerechnet mitten in der zweiten Pandemie-Welle auf ein neues Rekordhoch? Es ist eine Eigenart der Börse, welche die aktuellen negativen Entwicklungen in Form von hohen Infektionsraten und Lockdowns ausblendet. Denn an der Börse wird die Zukunft gehandelt, sprich: Anlageentscheidungen der Investoren werden vor allem durch Zukunftserwartungen beeinflusst.

Und diese sind trotz der zweiten Pandemiewelle und Lockdown in Deutschland deutlich besser als etwa noch im März: Die Wirtschaft dürfte dank großzügiger Hilfen von Politik und Notenbanken die Krise meistern. Vor allem aber gibt es einen neu zugelassenen Impfstoff gegen Covid-19. Das Anlaufen der ersten Impfungen seit Weihnachten, aber auch der Last-Minute-Brexit-Deal stützen zu Wochenbeginn maßgeblich die Kurse.

Konjunkturpaket nun doch keine "Schande"?

Rückenwind für den DAX kommt zum Wochenstart auch aus den USA. Laut einer Stellungnahme des Weißen Hauses vom Sonntagabend (Ortszeit) hat der amtierende US-Präsident Donald Trump das vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossene Corona-Konjunkturpaket mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt.

Die Märkte begrüßen, dass nun endlich Klarheit über die Corona-Hilfen der US-Regierung besteht. Bekanntermaßen fürchten Anleger nichts mehr als Unsicherheit. Und die Unsicherheiten rund um das neue US-Konjunkturpaket waren zuletzt deutlich gestiegen. Schließlich hatte Trump noch Anfang der Woche indirekt gedroht, ein Veto gegen das von ihm als "Schande" bezeichnete Gesetzespaket einzulegen.

Entsprechend erleichtert zeigen sich die Anleger nun über Trumps Unterschrift. Zumal Trump damit auch einen Shutdown verhindert. Ohne seine Unterschrift wäre der Regierung ab Dienstag das Geld ausgegangen.

US-Futures und Nikkei mit Gewinnen

Auch an den asiatischen Börsen schlägt sich die Erleichterung über die Trumpsche Unterschrift in Kursgewinnen nieder. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index hat sich mit einem Plus von 0,7 Prozent aus dem Handel verabschiedet.

Auch die US-Futures sind übers Wochenende deutlich gestiegen. Der Future auf den Leitindex Dow Jones notiert zur Stunde 0,4 Prozent höher. Er knüpft damit an seine Kursgewinne vor der Weihnachtspause an.

Am 24. Dezember, an dem an der Wall Street noch verkürzt gehandelt wurde, hatten die Standardwerte 0,2 Prozent auf 30.200 Punkte zulegen können. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,3 Prozent auf 3703 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq zog um 0,3 Prozent an auf 12.805 Punkte.

Euro auf dem Vormarsch

Die Ölpreise sind derweil mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Nachfragerisiken durch die zweite Welle der Corona-Pandemie lasten auf dem "schwarzen Gold". Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fällt um 0,8 Prozent auf 50,90 Dollar.

Der Goldpreis gibt leicht nach auf 1885 Dollar je Feinunze.

Der Euro notiert 0,3 Prozent höher bei 1,2236 Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung profitiert von der steigenden Risikolust der Anleger. Dagegen stehen zu Wochenbeginn Währungen unter Druck, die als vergleichsweise sichere Anlagen gelten wie etwa der US-Dollar und der japanische Yen.

Bitcoin nimmt nächste Marke ins Visier

An den Kryptobörsen geht unterdessen die atemberaubende Bitcoin-Rally weiter. Der Kurs der bekanntesten Kryptowährung steigt zu Wochenbeginn auf über 27.000 Dollar. Am Wochenende hatte Bitcoin bei 28.382 Dollar ein Rekordhoch markiert. Damit hat die Digitalwährung seit Jahresbeginn rund 20.000 Dollar zulegen können. Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr war der Kurs noch zeitweise auf unter 4000 Dollar eingebrochen.

Brexit-Deal beflügelt Autobauer

Nach dem Handelsabkommen der EU mit Großbritannien stehen am deutschen Aktienmarkt die Autobauer besonders im Fokus, sie gelten als eindeutige Profiteure des Last-Minute-Brexit-Deals. So hatte etwa BMW im Vorfeld gewarnt, ein Austritt ohne Handelsabkommen würde das Unternehmen pro Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag kosten. Entsprechend groß ist nun die Erleichterung unter den Anlegern; Aktien von BMW, Daimler und VW gehören im frühen Handel zu den größten Gewinnern im DAX.

Volkswagen erklärte, der Deal zwischen der EU und Großbritannien schaffe Planungssicherheit für den Konzern und seine britische Marke Bentley Motors. Dies sei insbesondere für die britischen Kunden wichtig.

BMW stockt bei Elektro-Autos auf

BMW will seinen Anteil elektrifizierter Fahrzeuge am Absatz in den kommenden drei Jahren mehr als verdoppeln - "von etwa acht Prozent in diesem Jahr auf rund 20 Prozent in 2023", sagte Vorstandschef Oliver Zipse der "Augsburger Allgemeinen". "Wir erhöhen jetzt noch einmal deutlich die Elektro-Schlagzahl." In den Jahren 2021 bis 2023 werde BMW zusätzlich eine viertel Million mehr Elektro-Autos bauen als ursprünglich geplant.

Delivery Hero – Übernahme nur unter Auflagen

Größter DAX-Gewinner ist Delivery Hero . Der Essenslieferdienst darf den größten südkoreanischen Essenslieferanten Woowa Brothers nur unter Auflagen übernehmen. Die südkoreanische Kartellbehörde verlangt von Delivery Hero, sein Tochterunternehmen Yogiyo zu veräußern. Delivery Hero hatte bis zuletzt noch sachte Hoffnungen geschürt, die Regulierer überzeugen zu wollen, die Tochter doch behalten zu können.