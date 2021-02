Marktbericht Nächster Versuch DAX nimmt neuen Anlauf auf ein Rekordhoch

Der jüngste Versuch, das Rekordhoch vom Jahresbeginn zu überwinden, war gründlich misslungen. Doch davon lassen sich die DAX-Bullen nicht abschrecken.

Im vorbörslichen Handel ist es schon soweit: Der Dax hat sein altes Rekordhoch von 14.132 Punkten von Anfang Januar übersprungen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,7 Prozent höher bei 14.161 Punkten. Damit stehen die Chancen gut, dass der DAX gleich zu Handelsbeginn auf Xetra seine alte Bestmarke überwinden und damit den Fauxpas vom Freitag ausmerzen kann.

Bis auf 14.114 Punkte war es zum Wochenschluss hochgegangen, bevor die Bullen kalte Füße bekamen. Der DAX schloss letztlich unverändert bei 14.057 Zählern. Im Chartbild hatte sich damit ein Doppelhoch manifestiert - eigentlich ein Vorbote fallender Kurse. Doch die DAX-Bullen scheinen fest entschlossen, auch dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen und ein neues Rekordhoch aufstellen zu wollen.

Impfstoffe und Konjunkturhilfen als Kurstreiber

Rückenwind für den deutschen Aktienmarkt kommt einmal mehr von der Weltleitbörse: An der Wall Street hatten sich die Anleger zum Wochenschluss erneut in Kauflaune gezeigt. Selbst ein durchwachsener Arbeitsmarktbericht konnte ihnen nicht die Stimmung verderben.

Vielmehr trieben Hoffnungen auf ein 1,9 Billionen Dollar schweres US-Konjunkturpaket noch in diesem Monat die Kurse. Der US-Senat hatte einen Haushaltsplan durchgewinkt, der die Verabschiedung des Hilfspaketes in den kommenden Wochen notfalls auch ohne Unterstützung der Republikaner ermöglicht.

Auch der Antrag auf eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson bei der US-Zulassungsbehörde FDA gab den Märkten weiter Auftrieb. Impfstoffe, Konjunkturhilfen und gute Firmenbilanzen - das sind derzeit die Kurstreiber an den Börsen.

S&P 500 und Nasdaq mit neuen Bestmarken

Der Dow Jones kletterte am Freitag um 0,3 Prozent auf 31.148 Punkte. Der Freitag war damit der fünfte Gewinntag in Folge für den Dow Jones Industrial. Seinem Ende Januar erreichten Rekordhoch näherte er sich dabei zeitweise bis auf rund 20 Punkte an.

Der marktbreite S&P 500 und die technologielastigen Nasdaq-Indizes dagegen konnten ihre Bestmarken bereits wieder übertreffen. Der breit gefasste S&P 500 stieg um 0,4 Prozent bis auf 3886 Zähler und der Index der Technologiebörse Nasdaq um 0,6 Prozent bis auf 13.856. Punkte.

Konjunkturhoffnungen treiben Asien-Börsen

Den guten Vorgaben der Wall Street können sich am Montag auch die asiatischen Märkte nicht entziehen. Der japanische Nikkei schließt 2,1 Prozent höher bei 29.389 Punkten. Das ist sein höchster Schlusskurs seit mehr als 30 Jahren. Der Shanghai Composite gewinnt zur Stunde 1,0 Prozent.

Gerade die exportgetriebenen Wirtschaftsnationen wie Japan, Südkorea und China rechnen sich große Chancen aus, von der Konjunkturbelebung nach der Pandemie zu profitieren.

Öl wird immer teurer

Die steigende Risikoneigung der Anleger spiegelt sich auch an den Rohstoffmärkten wider. Die Ölpreise setzen ihre jüngste Rally zu Wochenbeginn ungebremst fort. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der US-Leichtölsorte WTI steigt um 1,0 Prozent auf 57,43 Dollar. Ein Barrel der Nordseesorte Brent notiert mit 59,91 Dollar ebenfalls 1,0 Prozent höher.

Der "sichere Hafen" Gold ist in einem solchen Umfeld natürlich eher nicht gefragt. Der Preis für die Feinunze Gold fällt am Morgen um 0,2 Prozent auf 1814 Dollar je Feinunze zurück. Dem gelben Edelmetall macht auch die jüngste Dollar-Hausse zu schaffen.

Am Freitag war der Euro zeitweise bis auf 1,1952 Dollar gefallen, bevor er sich nach den schlechten US-Arbeitsmarktdaten auf über 1,20 Dollar erholte. Am Montagmorgen steht der Euro im Zuge der erneuten Dollar-Erholung jedoch wieder etwas unter Druck. Die europäische Gemeinschaftswährung verliert 0,1 Prozent auf 1,2038 Dollar.

Übernahmeangebot für Dialog aus Japan

Der schwäbisch-britische Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor verhandelt über ein mehr als 4,8 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot aus Japan. Der japanische Halbleiterkonzern Renesas Electronics habe ein Angebot von 67,50 Euro je Aktie in Aussicht gestellt, teilte der Chip-Entwickler am Sonntag mit. Dialog hatte sich vor allem als Entwickler von Chips für den iPhone-Hersteller Apple einen Namen gemacht, zuletzt schrumpfte allerdings das Geschäft mit Apple.

Die Wurzeln von Dialog liegen in Kirchheim/Teck bei Stuttgart. Das Unternehmen hat aber seinen offiziellen Firmensitz in London und war deshalb im vergangenen Jahr nach dem Brexit aus den deutschen Börsenindizes ausgeschlossen worden. Es ist aber weiterhin an der Frankfurter Börse gelistet.

Hyundai und Kia dementieren Apple-Gerüchte

Der südkoreanische Autobauer Hyundai und seine Tochterfirma Kia sind nach eigenen Angaben derzeit nicht in Gesprächen mit dem US-Elektronikriesen Apple zum Bau autonom fahrender Autos. Das teilten die Unternehmen am Montag in Mitteilungen an die Börse in Seoul mit und reagierten damit auf sich verdichtende Spekulationen. Hyundai und Kia bekämen von einer Reihe von Unternehmen Anfragen zur gemeinsamen Entwicklung selbstfahrender Elektroautos, es sei aber noch nichts entschieden, hieß es weiter.

Metro bald wieder mit Chef?

Der Würth-Manager Steffen Greubel soll neuer Chef des Großhandelskonzerns Metro werden. Das Präsidium des Aufsichtsrats wolle dem Kontrollgremium die Bestellung Greubels zum Nachfolger des zum Jahreswechsel ausgeschiedenen Metro-Chefs Olaf Koch empfehlen, teilte Metro am Freitag mit. Der Aufsichtsrat wird sich heute in einer außerordentlichen Sitzung mit der Personalie befassen. Greubel soll zum 1. Mai 2021 auf den Posten rücken.

Porsche setzt auf elektrifizierte Sportwagen

Die VW-Tochter Porsche will den Anteil von Elektroautos deutlich steigern. "Bis Ende des Jahrzehnts werden mehr als 80 Prozent unserer Sportwagen elektrisch angetrieben sein - als Hybrid oder vollelektrisch", sagte Porsche-Chef Oliver Blume der "BamS". Bis 2025 sollen es laut interner Planungen schon die Hälfte sein. Nur beim legendären Modell 911 werde es weiter Verbrennungsmotoren mit synthetischem Treibstoff geben.

Tesla: Neue Verzögerungen in Grünheide?

Der US-Elektroautokonzern Tesla muss einem Medienbericht zufolge für seine geplante Gigafactory in Grünheide nahe Berlin mit Verzögerungen rechnen. Im Automobilwerk fehlten fünf Monate vor dem anvisierten Produktionsstart noch entscheidende Gebäudeteile, berichtete die Branchen- und Wirtschaftszeitung "Automobilwoche". Für die ebenfalls geplante Akkuproduktion habe der US-Elektroautobauer noch gar keinen Bauantrag beim zuständigen Landesamt gestellt. Ursprünglich sollten die ersten Autos im Sommer vom Band rollen.