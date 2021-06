Marktbericht DAX auf Kurs gen Rekordhoch Wiederholt sich die Börsen-Geschichte?

Heute vor einer Woche startete der DAX mit viel Schwung in die Woche und eroberte ein neues Rekordhoch. Diese Börsen-Woche könnte ganz ähnlich beginnen.

15.732 Punkte - diese Marke gilt es für den DAX zu knacken, wollte er eine neue Bestmarke aufstellen. Sie datiert vom Montag vor einer Woche. Heute macht sich der deutsche Leitindex schon einmal in diese Richtung auf: Banken und Broker taxieren die deutschen Standardwerte anderthalb Stunden vor Börseneröffnung 0,1 Prozent höher bei 15.712 Punkten.

Selbst wenn dem DAX dieses Kunststück eines erneuten Rekordhochs zu Wochenbeginn gelingen sollte: Der weitere Fortgang der abgelaufenen Börsenwoche mahnt zur Vorsicht, hatten die deutschen Standardwerte am Freitag doch nach einer schwankungsreichen Börsenwoche letztlich quasi unverändert geschlossen.

Hohe Volatilität voraus

Die Handelsspanne umfasste dabei mehr als 300 Punkte. Auch diese Woche könnten einige Anleger versucht sein, Gewinne mitzunehmen, was die Kurse unter Druck setzen würde.

In jedem Falle dürfte auch diese Woche von hoher Volatilität geprägt sein. Schließlich stehen mit der zweitägigen Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ab Dienstag und dem Großen Verfallstag am Terminmarkt am Freitag gleich zwei wichtige Termine auf der Börsen-Agenda, die für ordentlich Kursbewegung sorgen können.

Fed-Entscheid im Fokus

Bislang haben die Fed-Mitglieder um Jerome Powell zwar bei jeder sich bietenden Gelegenheit betont, dass es sich bei den stark steigenden Inflationsraten um ein vorübergehendes Phänomen handele. Von Volkswirten wird diese Einschätzung jedoch teilweise in Zweifel gezogen.

Ein womöglich näher rückender Kurswechsel der Fed ist für die Märkte immer eine kritische Angelegenheit. Bisher rechnen die meisten Marktteilnehmer damit, dass die Fed zunächst alles beim Alten belassen und ihre extrem lockere Geldpolitik beibehalten werde.

Sommer-Rally in Aussicht?

Die Aussicht auf eine längerfristig lockere US-Geldpolitik hatte an der Wall Street vor dem Wochenende größere Rücksetzer verhindert. Der US-Standardwerteindex Dow Jones zeigte sich am Freitag kaum verändert bei 34.479 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4247 Punkte zu und der technologielastige Nasdaq um 0,4 Prozent auf 14.069 Punkte.

Dank der Erholung der Wirtschaft von den Corona-Folgen sei die Grundstimmung weiter positiv und signalisiere eine Sommer-Rally, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. "Ich erwarte aber keine Kurssteigerungen im Sauseschritt."

Nikkei mit Gewinnen, Gold im Minus

In Asien präsentieren sich die Börsen zu Wochenbeginn uneinheitlich. Während die Festlandsbörsen in China unter Druck stehen, geht es in Japan bergauf. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt eine halbe Stunde vor Handelsschluss in Tokio 0,6 Prozent höher bei 29.126 Punkten.

Der Euro hält sich zu Wochenbeginn auf seinem erniedrigten Niveau bei 1,21 Dollar. Gold kann in einem Umfeld nachlassender Risikoaversion der Anleger nicht punkten. Der Preis für eine Feinunze des gelben Edelmetalls gibt 0,5 Prozent nach auf 1864 Dollar.

Tesla will Bitcoin unter Bedingungen akzeptieren

Auf der Plattform Coinmarketcap notiert der Bitcoin zu Wochenbeginn knapp 13 Prozent höher. Hintergrund ist einmal mehr ein Tweet von Tesla-Chef Elon Musk, der den Krypto-Markt bereits seit Wochen in Atem hält. Sein neuester Stimmungsumschwung: Tesla will den Bitcoin als Zahlungsmittel wieder akzeptieren - wenn sich zeige, dass ein angemessener Anteil von etwa 50 Prozent an erneuerbaren Energien bei der Bitcoin-Herstellung genutzt werde und es dabei zudem einen positiven Trend in diese Richtung gebe.

WhatsApp startet Werbekampagne

Unter den Einzelwerten am Aktienmarkt rückt die Facebook-Aktie in den Fokus. Die Konzerntochter WhatsApp bekräftigt das Festhalten an Komplett-Verschlüsselung und stellt neue Funktionen zum Schutz der Privatsphäre in Aussicht. Das Ganze ist Teil einer Werbekampagne. WhatsApp hatte in den vergangenen Monaten nach der Ankündigung neuer Nutzungsregeln mit Kritik und einer Abwanderung von Nutzern zu kämpfen.