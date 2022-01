Einige DAX-Käufer haben die gesunkenen Kurse zuletzt zum Einstieg genutzt und so einen wichtigen Etappensieg errungen. Zum Wochenstart könnten die Bullen nun erneut auftrumpfen.

Der DAX dürfte nach den Kursturbulenzen der Vorwoche mit einem kräftigen Aufschlag in die neue Börsenwoche starten. Banken und Broker taxieren die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 1,4 Prozent höher bei 15.536 Punkten. Die anstehenden Notenbanksitzungen in dieser Woche mahnen jedoch zur Vorsicht.

Das sind jetzt wichtige Marken im DAX

Aus technischer Perspektive haben die DAX-Bullen am Freitag im Tief bei 15.123 Punkten eine wichtige Haltezone solide verteidigt: Bei einem Rutsch unter die 15.000-Punkte-Marke hätte eine Verschärfung der Abwärtsdynamik gedroht.

Auf der Oberseite gilt es nun, das Hoch vom Donnerstag bei 15.582 Punkten im Auge zu behalten. Sollte der DAX diesen Widerstand bezwingen, könnte er im Nachgang auch die oberhalb von 15.600 Punkten verlaufende 200-Tage-Linie bezwingen. Dann wäre das größte Abwärtsrisiko im DAX fürs Erste gebannt. Erst dann könnten Anleger auch mittelfristig wieder auf steigende Kurse hoffen.

Geldpolitik als Unsicherheitsfaktor

Die hohe Volatilität, also die Schwankungsbreite der Kurse, dürfte sich in der neuen Woche fortsetzen. Zu groß sind die Unsicherheiten und Risiken gerade bezüglich der Geldpolitik der großen Notenbanken. In dieser Woche stehen Sitzungen der Bank of England und der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda. Experten zufolge ist es fraglich, wie lange die EZB noch die Augen vor den anhaltend steigenden Inflationsraten verschließen und an ihrem lockeren Kurs festhalten kann.

In der vergangenen Woche hatte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) einen aggressiveren Zinserhöhungszyklus in den Raum gestellt. Am Markt wird mittlerweile mit fünf Zinserhöhungen im laufenden Jahr, beginnend im März, gerechnet. Steigende Zinsen machen Anlagen in Aktien weniger attraktiv.

Unterschätzen die Märkte die Fed?

"Wir weisen darauf hin, dass die Märkte die Zinserhöhungen der Fed zu Beginn der letzten beiden Zinserhöhungszyklen unterbewertet haben und wir glauben, dass dies wieder der Fall sein wird", warnt derweil Ethan Harris, Chefökonom der Bank of America.

"Wir gehen davon aus, dass die Fed ab März bei jeder verbleibenden Sitzung in diesem Jahr die Zinsen um 25 Basispunkte anheben wird, was insgesamt sieben Zinserhöhungen und vier weitere im nächsten Jahr bedeutet", fügt er hinzu. "Damit würde der Leitzins bis Ende 2023 auf 2,75-3,00 Prozent steigen, was Wachstum und Inflation bremsen dürfte."