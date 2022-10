Marktbericht Starke Kursgewinne voraus DAX-Rally vor der Fortsetzung Stand: 06.10.2022 07:44 Uhr

Nach der gestrigen Atempause hat der DAX wieder in seinen steilen Aufwärtstrend eingeschwenkt. Der deutsche Leitindex dürfte mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel starten.

Der deutsche Leitindex dürfte mit einem mächtigen Aufschlag in den XETRA-Handel starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 1,3 Prozent höher bei 12.679 Punkten. Der DAX dürfte damit wieder an seine Kursrally vom Wochenbeginn anknüpfen, nachdem er gestern eine Atempause eingelegt hatte. Diese ging mit Kursverlusten von 1,2 Prozent auf 12.517 Zähler einher.

DAX vor technischem Kaufsignal Dabei handelte es sich jedoch in erster Linie um eine technische Gegenbewegung, eine Reaktion auf die zu Wochenbeginn erfolgte starke Aufwärtsbewegung, die den DAX am Dienstag in der Spitze bis auf 12.673 Punkte katapultiert hatte. Marktbeobachter sehen vor diesem Hintergrund die gestrigen Kursverluste denn auch eher als konstruktive Atempause. Dass der DAX nun anstrebt, sein bisheriges Wochenhoch in Angriff zu nehmen, ist vor diesem Hintergrund als Zeichen der Stärke zu sehen. Ein Anstieg darüber käme einem technischen Kaufsignal gleich und würde die Tür in Richtung 13.000-Punkte-Marke weiter aufstoßen.

Risikofreude treibt Nikkei in die Höhe Rückenwind für den deutschen Aktienmarkt kommt auch aus Asien. Dort zeigen sich die Anleger vor dem am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht in Kauflaune. Die Hoffnung auf weniger aggressive Zinserhöhungen hält die Risikostimmung an den Märkten in Japan hoch. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent höher bei 27.370 Punkten. Die Märkte in China blieben wegen eines Feiertages geschlossen.

Gewinnmitnahmen an der Wall Street An der Wall Street hatten dagegen gestern einige US-Anleger Kasse gemacht und Gewinne mitgenommen. Der Dow Jones verlor zur Wochenmitte 0,1 Prozent auf 30.274 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf knapp 11.149 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,2 Prozent auf knapp 3794 Punkte. Die jüngste Rally habe auf der Hoffnung basiert, dass die US-Notenbank Fed ihr Zinserhöhungstempo in den kommenden Monaten drosselt, sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth. Die starken Beschäftigungszahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP und eine weitere drastische Zinserhöhung in Neuseeland dämpften diese Spekulationen allerdings.

Gold weiter auf Erholungskurs Der Euro hält sich am Morgen knapp unter der Parität zum US-Dollar. Aktuell notiert die europäische Gemeinschaftswährung 0,1 Prozent höher bei 0,9921 Dollar. Die Feinunze Gold zieht 0,3 Prozent auf 1723 Dollar an. Das gelbe Edelmetall hat sich seit seinem Tief Ende September bei 1614 Dollar deutlich erholen können.

Porsche-Aktie musste massiv gestützt werden Am deutschen Aktienmarkt rückt am Morgen die Porsche-Aktie in den Fokus. Die begleitenden Investmentbanken haben den Aktienkurs der Porsche AG an den Tagen nach dem Börsengang des Stuttgarter Sportwagenbauers massiv gestützt. Dazu kauften sie von Donnerstag bis Dienstag knapp 3,8 Millionen Porsche-Aktien für 312,8 Millionen Euro auf, wie aus einer Pflichtmitteilung der damit beauftragten Bank of America (BofA Securities) von gestern Abend hervorgeht.

Siemens Energy: Übernahmeangebot für Gamesa verzögert sich Der Übernahmeplan von Siemens Energy für seine Mehrheitsbeteiligung Siemens Gamesa verzögert sich. Ursprünglich hatten die Münchner gehofft, das offizielle Angebot Mitte September starten zu können - sofern die spanische Börsenaufsicht CNMV mitspielt. Doch deren Einverständnis stand bis gestern Abend aus. Siemens Energy hatte im Mai bekanntgegeben, seine Windkrafttochter Gamesa für rund vier Milliarden Euro komplett übernehmen und von der Börse nehmen zu wollen.

Piloten-Streik bei Lufthansa-Tochter Eurowings läuft an Der Piloten-Streik bei Eurowings könnte im Lauf des heutigen Tages etwa 30.000 Passagiere treffen und den Flugbetrieb von Eurowings Deutschland zur Hälfte lahmlegen. An den Airports Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg und Stuttgart fielen am frühen Morgen bereits Verbindungen aus. Die Billigflugtochter der Lufthansa ging zuletzt davon aus, dass nur rund die Hälfte des normalen Programms von gut 500 Flügen stattfinden könne.