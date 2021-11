Marktbericht DAX leicht höher erwartet Österreich verunsichert die Märkte Stand: 22.11.2021 07:43 Uhr

Der DAX dürfte heute zunächst keine großen Sprünge machen. Zu sehr verunsichert der österreichische Lockdown die Anleger. Covid-19 ist plötzlich wieder ein Thema an der Börse.

Lange Zeit haben die DAX-Anleger die rasant steigenden Infektionszahlen als Risiko für die Märkte ignoriert, der deutsche Leitindex zeigte eine bemerkenswerte Resilienz. Doch nun kehrt nach der jüngsten Rekordrally, die den DAX in der Spitze bis auf 16.290 Zähler getrieben hatte, auch am deutschen Aktienmarkt allmählich etwas Ernüchterung ein.

Zum Wochenschluss war die Rekordserie im DAX gerissen, die 40 deutschen Standardwerte schlossen 0,4 Prozent tiefer bei 16.160 Punkten. Heute dürfte der DAX zunächst etwas Boden gutmachen. Banken und Broker taxieren ihn zur Stunde 0,2 Prozent höher bei 16.160 Punkten.

Österreich-Risiko für den DAX Hintergrund ist der in der Vorwoche beschlossene landesweite Lockdown, der heute nun in Österreich in Kraft tritt. Das drastische Vorgehen in unserem Nachbarland schürt bei Anlegern Ängste, andere Länder, vielleicht sogar Deutschland, könnten dem österreichischen Beispiel folgen. Selbst wenn es bei den jüngst beschlossenen Maßnahmen der Bundesländer bleiben sollte, resultieren daraus Risiken für die Wirtschaft, da sogar geimpfte Menschen aus Angst vor Ansteckungen weniger Dienstleistungen in Anspruch nehmen dürften. Die Experten der Commerzbank warnen daher bereits vor einem "Long Covid für die Wirtschaft".

Nikkei zum Handelsschluss etwas höher Erneute Corona-Beschränkungen in Europa und Gerüchte über ein beschleunigtes Tapering durch die US-Notenbank Fed verunsichern auch in Asien die Anleger. Der japanische Nikkei hat sich mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 29.774 Punkte aus dem Handel verabschiedet. "Es gibt Fragezeichen hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit Europas und der europäischen Wirtschaft, die durch die Proteste und die Infektionsraten am Wochenende noch verstärkt wurden", sagte Rodrigo Catril, Anlagestratege bei der National Australia Bank (NAB) in Sydney.

Dow Jones wegen Corona-Sorgen mit Verlusten Auch an den US-Börsen waren Covid-19 und das österreichische Vorgehen zum Wochenschluss das große Thema. Zumal auch in den USA die Infektionszahlen wieder steigen. Sorgen vor weiteren Verschärfungen der Pandemie-Maßnahmen lasteten auf den Kursen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,8 Prozent auf 35.602 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 notierte 0,1 Prozent tiefer bei 4698 Zählern.

Nasdaq 100, Apple & Co mit neuen Rekordhochs Technologie-Werte standen hingegen - nicht zuletzt wegen der grassierenden Lockdown-Ängste - auf den Kauflisten der Anleger. Die Nasdaq-Indizes erreichten neue Allzeithochs, der Nasdaq 100 legte 0,6 Prozent auf 16.573 Punkte zu. Der Nasdaq Composite schloss erstmals über der Marke von 16.000 Punkten. Auch die schwer gewichteten Einzelwerte Alphabet, Apple und Microsoft erreichten im Handelsverlauf neue Höchststände. Bei Apple gehen Investoren davon aus, dass der iPhone-Hersteller beim "Black Friday" in dieser Woche auf eine hohe Nachfrage treffen wird.

Euro schwächelt weiter Rückenwind für europäische Aktien kommt weiterhin vom Devisenmarkt. Der Euro notiert im frühen Handel bei 1,1277 Dollar und hält sich damit in Nähe seines erst am Freitag markierten 16-Monats-Tiefs. Der Goldpreis tendiert am Morgen seitwärts, aktuell kostet eine Feinunze des gelben Edelmetalls 1845 Dollar.

Vonovia will acht Milliarden Euro einsammeln Im DAX rückt die Vonovia-Aktie am Morgen in den Fokus. Deutschlands größter Wohnungsvermieter ist bei der Übernahme des Rivalen Deutsche Wohnen auf der Zielgerade angekommen: Der Bochumer Konzern will im Rahmen einer Kapitalerhöhung rund acht Milliarden Euro einsammeln und damit wie angekündigt Teile der Kaufsumme finanzieren.

Deutsche Bank landet Überraschungscoup Die Deutsche Bank hat einen Nachfolger für ihren scheidenden Aufsichtsratschef Paul Achleitner präsentiert - und damit einen Überraschungscoup gelandet: Alexander (Alex) Wynaendts soll Achleitner nach der Hauptversammlung am 19. Mai 2022 beerben, wie Deutschlands größtes Geldhaus mitteilte. Der Aufsichtsrat folgte gestern der Empfehlung des Nominierungsausschusses.

BioNTech will mehr als eine Milliarde Euro in Mainz investieren BioNTech-Gründer Ugur Sahin hat die Investitionspläne des Unternehmens in Mainz konkretisiert. Wenn alles umgesetzt sei, werde Biontech mehr als eine Milliarde Euro in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt investiert haben, sagte Sahin den Zeitungen der VRM-Gruppe. Insgesamt seien zehn neue Gebäude über Mainz verteilt geplant oder bereits im Bau.

Tschechischer Milliardär erhöht Aareal-Anteil Im Ringen um eine Übernahme oder Aufspaltung des Immobilienfinanzierers Aareal Bank verstärkt der tschechische Investor Daniel Kretinsky den Druck. In der vergangenen Woche erhöhte er seinen Anteil von 3,08 auf 7,80 Prozent, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Erst Ende Oktober war ein Anteil von etwas mehr als drei Prozent bekannt geworden.

Sandoz weckt Interesse der BioNTech-Großaktionäre Der schweizerische Pharmakonzern Novartis hat seine Generika-Sparte Sandoz diesen Herbst ins Schaufenster gestellt. Laut einem Bericht des "Handelsblatts" prüfen nun die BioNTech-Großaktionäre Andreas und Thomas Strüngmann gemeinsam mit dem Finanzinvestor EQT den Einstieg bei Sandoz.

KKR erwägt Telecom-Italia-Übernahme Der US-Finanzinvestor KKR erwägt die Übernahme der Telecom Italia (TIM) für rund 10,8 Milliarden Euro und hat dazu eine unverbindliche Offerte von 0,505 Euro pro Aktie vorgelegt. Das entspricht einem Aufschlag von knapp 46 Prozent auf den Schlusskurs der Stamm-Aktien vom Freitag. Einer Übernahme müsste auch der italienische Staat zustimmen, der über eine "goldene Aktie" ein Veto-Recht hat.