Marktbericht Gesunkener Ölpreis Ein Warnsignal für den DAX? Stand: 05.08.2022 07:43 Uhr

Der Ölpreis ist auf den niedrigsten Stand seit Beginn des Ukraine-Kriegs gesunken. Für die Aktienmärkte ist das womöglich ein Warnsignal. Die Aufwärtsdynamik im DAX ist am Morgen fast zum Erliegen gekommen.

Den DAX-Bullen droht zum Wochenschluss, die Puste auszugehen. Nach der fulminanten Rally der vergangenen Tage, die den DAX gestern noch in der Spitze bis auf 13.793 Zähler getragen hatte, lässt die Aufwärtsdynamik am deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss spürbar nach. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 13.673 Punkten.

Positive DAX-Charttechnik Die DAX-Charttechnik hatte sich zuletzt deutlich verbessert. Der deutsche Leitindex hatte eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet; diese klassische charttechnische Wendeformation gilt als valider Vorbote neuer Kursgewinne. Die Experten von HSBC haben 14.400 Punkte als neues Kursziel für den DAX ausgegeben.

Ölpreis stark gesunken Ein Hingucker kommt am Morgen von den Rohstoffmärkten: Dort ist der Ölpreis auf den niedrigsten Stand seit Beginn des Krieges in der Ukraine gesunken. Es sind vor allem Ängste vor einer bevorstehenden globalen Rezession, die Anleger vor dem Kauf des "schwarzen Goldes" zurückschrecken lassen. Alle Augen auf den Arbeitsmarkt Die Aktienmärkte ignorieren diese Wachstumssorgen - noch. Und das, obwohl sich zuletzt gerade auch in Deutschland die negativen Konjunkturindikatoren gehäuft haben. Die inverse Zinsstrukturkurve an den US-Anleihemärkten stellt in diesem Kontext ebenfalls ein ernstzunehmendes Warnsignal dar, folgte diesem Phänomen doch in nahezu allen Fällen eine US-Rezession. Heute Nachmittag steht in den USA noch vor Börseneröffnung der offizielle Arbeitsmarktbericht für Juli auf der Agenda. Anleger versprechen sich davon Rückschlüsse auf den Zustand der weltgrößten Volkswirtschaft, aber auch Hinweise auf die künftige Politik der US-Notenbank Fed.

Zurückhaltung an der Wall Street "Sollten die Zahlen etwas schwächer ausfallen, würde das der Markt positiv werten", sagte Christopher Grisanti, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters MAI. Es wäre ein Signal, dass die bisherigen Zinserhöhungen der Fed Wirkung zeigten und die Notenbank künftig etwas behutsamer vorgehen könnte. Der anstehende Konjunkturtermin sorgte gestern für Zurückhaltung an der Wall Street. Nach den jüngsten Kursgewinnen hielten sich die Anleger mit weiteren Käufen weitgehend zurück. Der Dow Jones verlor am Donnerstag 0,3 Prozent auf 32.727 Punkte und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 4152 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,4 Prozent auf 12.721 Punkte vor.

Nikkei präsentiert sich stärker Die Börse in Tokio hat sich zum Wochenschluss zunächst stärker gezeigt. Im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 28.132 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

Euro und Gold etwas leichter Im asiatischen Devisenhandel war der Dollar gefragt. Im Gegenzug fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0235 Dollar. Der Goldpreis gibt am Morgen leicht nach. Eine Feinunze des gelben Edelmetalls kostet aktuell 1791 Dollar.

Allianz übertrifft Erwartungen Am deutschen Aktienmarkt läuft die Berichtssaison weiter. Am Morgen öffneten bereits die DAX-Konzerne Allianz und Deutsche Post ihre Bücher. Nach dem Skandal um Hedgefonds in den USA sieht sich Deutschlands größter Versicherungskonzern Allianz wieder auf Kurs. Das operative Ergebnis verbesserte sich im zweiten Quartal um fünf Prozent auf 3,5 Milliarden Euro und übertraf damit die Prognosen von Analysten, die im Mittel bei knapp 3,3 Milliarden gelegen hatten.

Deutsche Post auf Wachstumskurs Die Deutsche Post fährt dank florierender Geschäfte ihrer Fracht- und Express-Sparten weiter auf Wachstumskurs. Schwächen im deutschen Paketgeschäft konnte sie damit mehr als wettmachen. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 23,4 Prozent auf 24 Milliarden Euro, wie der Bonner Konzern am Freitag mitteilte. Der operative Ertrag (Ebit) kletterte um 12,2 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro, unter dem Strich blieb ein Gewinn von rund 1,5 Milliarden Euro.

Lufthansa wendet weitere Streiks bei Bodenpersonal ab Passagiere der Lufthansa müssen keine weiteren Streiks des Bodenpersonals mehr fürchten. Das Unternehmen und die Gewerkschaft Verdi haben sich gestern Abend auf einen Tarifvertrag mit einer Laufzeit von 18 Monaten geeinigt. Die Vereinbarung sieht für die rund 20.000 Beschäftigten Gehaltssteigerungen von mindestens 325 Euro plus einer weiteren Erhöhung um 2,5 Prozent vor.

Tesla-Hauptversammlung stimmt Aktiensplit zu Teslas Aktionäre haben dem zweiten Aktiensplit des US-Elektroautobauers innerhalb von rund zwei Jahren zugestimmt. Bei der Aktion soll jede bestehende Aktie in drei neue umgewandelt werden. Damit werden die Anteilsscheine günstiger und zugänglicher für Kleinanleger. Wann genau der Split im Verhältnis drei zu eins erfolgen soll, blieb zunächst offen.