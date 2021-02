Marktbericht Inflationsängste Warum die Börsen steigende Zinsen fürchten

Der DAX ist mit deutlichen Verlusten gestartet. Inflationsängste schüren Spekulationen auf ein vorzeitiges Ende der lockeren Geldpolitik. Das weckt böse Erinnerungen.

Das Monster, das an der Börse derzeit alle fürchten, hat einen Namen. Einen Namen, der für Nicht-Börsianer allerdings erst einmal erklärungsbedürftig ist: Taper Tantrum. Der Begriff setzt sich aus dem englischen "temper tantrum" (Wutanfall) und "taper" (reduzieren) zusammen.

Mit Taper Tantrum wird die wütende, heftige Reaktion der Märkte im Mai 2013 bezeichnet, nachdem der damalige Fed-Chef Ben Bernanke angekündigt hatte, die lockere Geldpolitik zurückzuführen und die Anleihenkäufe zu reduzieren. Daraufhin brachen die Anleihenkurse schlagartig ein, im Gegenzug schnellten die Renditen in die Höhe. Eine Art Schockwelle schwappte über die globalen Finanzmärkte. Die Investoren zogen vor allem aus Risikomärkten wie Schwellenländern ihr Kapital ab.

Fed-Beruhigungspille wirkt nicht

Einen solchen "Börsen-Wutausbruch" wie 2013 will der aktuelle Fed-Chef Jerome Powell unbedingt vermeiden. Erst diese Woche versuchte Powell nachdrücklich, die Finanzmärkte zu beruhigen, jegliche Diskussion über eine Straffung der Geldpolitik sei verfrüht. Nur geholfen haben seine Worte wenig.

Am Donnerstag kletterte die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen in der Spitze auf über 1,6 Prozent. Zur Erinnerung: Im Sommer 2020 notierte sie noch bei 0,5 Prozent. Dabei ist es vor allem das aktuelle Tempo des Zinsanstieges, das die Anleger verunsichert: "Ein Anstieg von 15 Prozent auf Intraday-Basis ist nicht zu unterschätzen", unterstreicht IG-Analyst David Iusow.

Notenbanker unter Druck

Bedenklich ist auch der Umstand, dass der jüngste drastische Zinsanstieg nach der Beruhigungspille von Powell erfolgte. "Offensichtlich glaubt der Markt Powell nicht so ganz und nichts ist für eine Zentralbank gefährlicher als der Verlust ihrer Glaubwürdigkeit", warnt Esther Reichelt, Devisen-Expertin der Commerzbank.

Ihre Kollegin Thu Lan Nguyen ergänzt: "Je stärker sich die Wirtschaft entwickelt, desto mehr dürften die Notenbanker unter Druck kommen und Spekulationen zunehmen, dass sie den Expansionsgrad ihrer Geldpolitik womöglich doch frühzeitig zurückfahren müssen."

DAX im Sog der Wall Street

Schon allein die Aussicht darauf genügt, um den DAX zu Wochenschluss unter Druck zu setzen. Der deutsche Leitindex bricht zu Handelsbeginn 1,4 Prozent ein auf 13.686 Punkte, kann sein Minus in den ersten Handelsminuten allerdings deutlich reduzieren. Die Vorgaben der Wall Street sind desaströs.

Am Donnerstag hatte der US-Standardwerteindex Dow Jones 1,8 Prozent tiefer auf 31.402 Punkten geschlossen. Der breit gefasste S&P 500 büßte 2,4 Prozent auf 3829 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq gab 3,5 Prozent auf 13.119 Punkte nach.

Dass vor allem Technologie-Aktien derzeit so stark unter die Räder geraten, hat zwei Gründe: erstens, Gewinnmitnahmen, waren Technologie-Werte wie Amazon, Apple und Microsoft doch zuvor auch massiv gestiegen. Zweitens, die Sektorrotation ist bereits in vollem Gange. Branchen, die vom Zuhause-Trend profitierten, sind weniger gefragt, dafür steigen "Draußen-Aktien" von Tourismus- und Freizeit-Unternehmen.

Ausverkauf in Tokio

Die negativen Vorgaben der Wall Street setzen auch die Aktienmärkte in Asien unter Druck. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 4,0 Prozent tiefer bei 28.966 Punkten, der tiefste Wert seit drei Wochen.

Der Euro notiert im frühen Devisenhandel 0,2 Prozent tiefer bei 1,2137 Dollar. Der Goldpreis kann von den gestiegenen Inflationsängsten nicht profitieren. Im Gegenteil: Die Feinunze Gold gibt weiter nach bis auf 1755 Dollar und markiert damit den tiefsten Stand seit sieben Monaten. Die steigenden Anleihezinsen sind ein großer Belastungsfaktor, denn wer in Gold investiert, erhält keine Zinsen.

Telekom knackt 100-Milliarden-Euro-Marke

Am deutschen Aktienmarkt haben heute zwei DAX-Konzerne ihre Bücher geöffnet. Die Deutsche Telekom hat im abgelaufenen Geschäftsjahr beim Umsatz erstmals die Marke von 100 Milliarden Euro geknackt. Dank des Rückenwinds aus dem Zusammenschluss der US-Tochter T-Mobile US mit dem kleineren Konkurrenten Sprint zogen die Erlöse um 25,4 Prozent auf 101 Milliarden Euro an, wie Europas größter Telekomkonzern am Freitag mitteilte.

BASF peilt 2021 kräftiges Ergebnisplus an

Nach einem deutlichen Gewinnrückgang im vergangenen Jahr will BASF 2021 wieder deutlich zulegen. Der Umsatz soll auf 61 bis 64 Milliarden Euro steigen und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) auf 4,1 bis 5,0 Milliarden, wie der Ludwigshafener Chemiekonzern am Freitag mitteilte. Die Weltwirtschaft dürfte sich von dem starken Einbruch im Zuge der Corona-Pandemie erholen. Die Unsicherheit bleibe aber "außergewöhnlich hoch".

Commerzbank: Mehr Negativzinsen für Firmenkunden

Im MDAX macht die Commerzbank von sich reden. Das Frankfurter Geldhaus wird die Negativzinsen der EZB künftig in noch größerem Umfang an ihre Firmenkunden weiterreichen. "Wir werden unsere Regeln nochmal verschärfen müssen und Freibeträge in einigen Fällen senken", sagte Firmenkundenvorstand Michael Kotzbauer dem "Handelsblatt".

Bafin-Zwischenbericht zu Grenke liegt vor

Der wegen seiner Bilanzierung in der Kritik stehende Leasingspezialist Grenke sieht sich durch erste Zwischenergebnisse der Bafin-Sonderprüfung in Teilen entlastet. Die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mandatierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars habe den Vorwurf der Geldwäsche nicht bestätigt, so das Unternehmen.

Allerdings gebe es einen wesentlichen Kritikpunkt von Mazars. Die Bafin-Sonderprüfer bemängelten, dass die Franchiseunternehmen nicht voll konsolidiert wurden. Dies solle nun für 2020 geschehen, wie Grenke weiter mitteilte. Grenke war im vergangenen Jahr mit seinem Geschäftsmodell und der Behandlung von Franchise-Gesellschaften ins Kreuzfeuer von Leerverkäufern am Aktienmarkt geraten.

Beyond Meat: Deal mit McDonald’s

Die Corona-Krise hat dem Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat im Weihnachtsquartal stark zugesetzt und tiefer in die roten Zahlen gedrückt. Unterm Strich machte das Unternehmen einen Verlust von 25,1 Millionen Dollar. Beyond Meat kündigte überdies eine Partnerschaft mit McDonald's an. Der Fleischersatz-Spezialist soll den Fast-Food-Giganten für drei Jahre mit Buletten für den veganen Burger "McPlant" versorgen. Beyond Meat gab auch eine Kooperation mit Yum! Brands bekannt, der Konzernmutter von Taco Bell, KFC und Pizza Hut.

Dell und HP weiter im Homeoffice-Boom

In der Pandemie kaufen viele Verbraucher und auch Unternehmen neue Notebooks und andere Computertechnik, um besser von Zuhause aus arbeiten oder lernen zu können. Davon hat der PC-Hersteller Dell erneut profitiert: Der Nettogewinn stieg im abgelaufenen Quartal auf 1,2 Milliarden Dollar von 408 Millionen Dollar im selben Vorjahreszeitraum. Auch der Notebook- und Druckerhersteller HP konnte seinen Gewinn deutlich steigern um gut 57 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Dollar.

Airbnb rechnet mit Comeback der Reisebranche

Die Coronakrise hat tiefe Löcher in die Bilanz des Appartement-Vermittlers Airbnb gerissen - insgesamt machte Airbnb 2020 einen Verlust von 4,6 Milliarden Dollar. Für 2021 geht das Unternehmen wegen der Fortschritte bei den Corona-Impfungen und dem Ende der Lockdowns von einer deutlichen Erholung der Reisebranche aus. Airbnb ist nach eigenen Angaben voll darauf konzentriert, sich für diesen Aufschwung vorzubereiten.