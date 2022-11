Marktbericht DAX tiefer erwartet DAX-Rally auf dem Prüfstand Stand: 21.11.2022 07:39 Uhr

Nach dem kleinen Verfallstag steigt am deutschen Aktienmarkt die Spannung. Nun wird sich weisen, was die jüngsten Kursgewinne wirklich wert sind und ob der DAX immer noch Aufwärtspotenzial hat.

Der DAX dürfte mit leichten Kursverlusten in die neue Handelswoche starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent tiefer bei 14.390 Zählern. Am Freitag war der DAX noch 1,2 Prozent fester bei 14.432 Punkte aus dem Handel gegangen.

DAX auf Fünf-Monatshoch - was jetzt? In den vergangenen Wochen kannte der DAX unterm Strich nur eine Richtung: Immer weiter gen Norden ging es mit den Kursen. Das Tageshoch vom vergangenen Freitag bei 14.457 Punkten bedeutete zugleich den höchsten Stand seit fünf Monaten. Über 20 Prozent hat der deutsche Leitindex seit seinem September-Tief (11.862 Zähler) zulegen können.

Kleiner Verfallstag als Wendepunkt für den DAX? Mit dem kleinen Verfallstag hat am Freitag nun jedoch eine wichtige Marktbereinigung stattgefunden. Denn an diesem Tag haben die Akteure am Terminmarkt ihre Long- und Shortpositionen geschlossen. In der Vergangenheit waren Verfallstage häufig wichtige Wendepunkte für den Aktienmarkt, bedeutsame Hoch- und Tiefpunkte wurden in ihrem Umfeld markiert. Mit Blick auf den DAX ist nun besonders spannend, wie groß zuletzt der Anteil der Terminmarktakteure an der Kursrally war: Kann der deutsche Leitindex auch ohne die Unterstützung des Terminmarkts weiter nach oben ziehen? Der Verlauf dieser Handelswoche dürfte darauf die Antwort liefern.

Schnäppchenjäger wagen sich an Wall Street zurück An der Wall Street haben Schnäppchenjäger zum Wochenschluss die Kursrückgänge der vergangenen Tage zum Einstieg genutzt. Der Dow Jones gewann am Freitag 0,6 Prozent auf 33.746 Punkte. Der technologielastige Nasdaq notierte kaum verändert bei 11.146 Punkten und der breit gefasste S&P 500 legte 0,5 Prozent auf 3965 Punkte zu. "Die Aktien schieben wieder einmal Warnungen vor steigenden Zinsen in den USA beiseite, und es scheint, als ob die normale Erholung im vierten Quartal sich wieder einmal bestätigt", sagte Chris Beauchamp, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus IG. "Die Tatsache, dass Fed-Redner weiterhin die Zinstrommel rühren, aber dabei auf taube Ohren stoßen, könnte darauf schließen lassen, dass die Händler immer noch an eine Jahresend-Rally glauben, auch wenn das den Boden für einen Absturz im Januar bereitet."

Nikkei schließt tiefer Die Anleger in Asien sorgen sich zu Wochenauftakt um die wirtschaftlichen Auswirkungen der neuen Corona-Beschränkungen in China. Das Ausmaß der Infektionen in China hat den Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der strengen Pandemie-Beschränkungen einen Dämpfer verpasst. Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,6 Prozent. Der japanische Nikkei-Index schloss dagegen 0,2 Prozent fester auf 27.945 Punkten.

Euro und Gold am Morgen schwächer Der Dollar zeigt zu Wochenbeginn an den asiatischen Devisenmärkten neue Stärke. Parallel dazu gibt der Euro um 0,5 Prozent auf 1,0281 Dollar nach. Der wiedererstarkende Dollar lastet auf dem Goldpreis. Die Feinunze Gold gibt am Morgen 0,3 Prozent auf 1746 Dollar nach.

Corona-Sorgen lasten auf Rohöl Ein drohender Nachfrage-Rückgang beim Top-Abnehmer China drückt die Rohstoffpreise. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich am Morgen um mehr als ein halbes Prozent auf 87,11 Dollar je Barrel. Genährt wurden diese Spekulationen von steigenden Coronavirus-Fallzahlen in der Volksrepublik, denen die Regierung mit strengen Lockdowns begegnet.

Bitcoin und Ethereum erneut tiefer Der Kollaps der Kryptowährungsbörse FTX drückt die Kurse von Bitcoin und Ethereum erneut ins Minus. Bitcoin verbilligt sich um drei Prozent auf 16.128 Dollar, Ethereum fällt um 6,5 Prozent auf 1129 Dollar. "Es dominiert nach wie vor die Furcht, dass weitere Krypto-Unternehmen in den kommenden Tagen und Wochen kollabieren könnten", sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. Einige Firmen seien bereits ins Trudeln geraten.

Commerzbank will Weidmann als Aufsichtsratschef Am deutschen Aktienmarkt rückt am Morgen die Commerzbank-Aktie in den Fokus. Der ehemalige Bundesbank-Präsident Jens Weidmann (54) soll nach der Hauptversammlung am 31. Mai 2023 den Posten des Chefkontrolleurs übernehmen, teilte der Frankfurter MDAX-Konzern überraschend am Samstagabend mit. Der amtierende Aufsichtsratschef Helmut Gottschalk (71) werde aus Altersgründen nicht mehr kandidieren.

Kursziel-Anhebungen geben Rheinmetall Rückenwind Positive Analystenkommentare hieven Rheinmetall an die Spitze des MDAX. Die Aktien des Rüstungskonzerns und Auto-Zulieferers steigen vorbörslich um knapp zwei Prozent auf etwa 183,75 Euro. Die Experten der HSBC erhöhten das Kursziel für die Titel auf 244 von 242 Euro und ihre Kollegen von der Berenberg Bank auf 240 von 220 Euro.

Aktionäre von Borussia Dortmund treffen sich wieder vor Ort Erstmals seit 2019 treffen sich die Aktionäre von Borussia Dortmund heute zur Hauptversammlung wieder in der Westfalenhalle. Die Pandemie hat dem Fußball-Bundesligisten schwer zu gesetzt. Nach Spielzeiten mit einem leeren oder nur zum Teil mit Zuschauern gefüllten Stadion hat die Borussia Dortmund KGaA im Geschäftsjahr 2021/2022 (zum 30. Juni) bei einem Umsatz von 456,8 Euro einen Verlust von 35 Millionen verbucht.

Softwareanbieter Suse sieht starken Schlussspurt Der Linux-Softwarespezialist Suse hat sich im vierten Geschäftsquartal nach eigenen Angaben stark entwickelt. Die um Sondereffekte bereinigte Ergebnismarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte im Geschäftsjahr 2021/22 (Ende Oktober) einen Wert zwischen 36 und 37 Prozent erreicht haben. Suse-Chefin Melissa Di Donato hatte als Ziel einen Wert im mittleren Dreißiger-Prozentbereich ausgegeben.

Bei Disney macht es jetzt ein Rentner Walt Disney holt seinen ehemaligen Vorstandsvorsitzende Bob Iger aus dem Ruhestand zurück. Iger, der Ende 2021 nach 15 Jahren als Unternehmenschef in den Ruhestand ging, habe sich bereit erklärt, für zwei weitere Jahre als CEO zu fungieren, teilte Disney mit. Sein Nachfolger Bob Chapek sei zurückgetreten, hieß es. Chapek hatte die Anleger mit anhaltenden Verlusten beim Streamingdienst Disney+ enttäuscht.

Kehrt Trump jetzt zu Twitter zurück? Ex-Präsident Donald Trump, der im Mittelpunkt diverser Ermittlungen steht und zurück ins Weiße Haus will, bekommt wieder Zugang zu einer großen Online-Plattform. Twitter-Besitzer Elon Musk ließ am Wochenende Trumps seit Januar 2021 gesperrten Account freischalten. Trump äußerte sich nicht dazu, ob er zu Twitter zurückkehren will.