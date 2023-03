Nach seinem jüngsten Kursrutsch versucht sich der DAX am Morgen zu stabilisieren. Doch ein möglicher Erholungsversuch steht auf wackligen Füßen. Die Gefahr weiterer Banken-Pleiten ist noch nicht gebannt.

Die Furcht vor weiteren Bankenpleiten treibt die Anleger weiter um, doch die Chance zur - zumindest kurzfristigen - Stabilisierung ist da. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde in Nähe seines Vortagesschlusskurses von 14.959 Punkten. Sachter Rückenwind kommt von den anziehenden US-Futures auf Dow, S&P 500 und Nasdaq 100, die zur Stunde allesamt rund 0,1 Prozent im Plus notieren.

Tags zuvor hatte der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) Schockwellen durch die Märkte geschickt, der DAX schloss 3,0 Prozent im Minus. Immerhin konnte der deutsche Leitindex in der wichtigen Auffangzone zwischen 14.800 und 15.000 Punkten Halt finden. Eine technische Gegenbewegung nach den jüngsten Kursverlusten wäre insofern nicht verwunderlich. Zumal heute Dienstag ist, der Tag mit den statistisch besten Vorzeichen für eine positive Wende an der Börse ("Turnaround Tuesday").

"Es gibt eine Redensart an der Wall Street, dass die Fed die Leitzinsen so lange anhebt, bis irgendetwas wichtiges kaputt geht", betont Jochen Stanzl, Chefanalyst CMC Markets. "Ein Jahr lang ist erstaunlicherweise nichts kaputt gegangen. Jetzt könnte der Punkt erreicht sein."

Nun, da der Zinserhöhungszyklus seine ersten größeren Opfer gefordert hat, macht sich unter Anlegern aber auch Hoffnung breit. Hoffnung, dass die Fed angesichts der jüngsten Ereignisse den Fuß vom Zinspedal nehmen könnte. Händler sehen derzeit eine 50-prozentige Chance, dass bei der anstehenden Sitzung keine Zinserhöhung erfolgt. Der Markt preist zudem erstmals seit Wochen wieder Zinssenkungen der US-Notenbank zum Jahresende ein, die Renditen an den Anleihemärkten rauschen in die Tiefe.

Asien-Börsen tief im Minus

Von Beruhigung und Hoffnung ist an den asiatischen Börsen am Morgen allerdings nicht viel zu merken. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag zum Handelsschluss in Tokio 2,2 Prozent tiefer bei 27.222 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte 0,9 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent.