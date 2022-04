Der DAX ist gestern im späten Handel erneut nach unten durchgereicht worden. Die Aussichten für das deutsche Börsenbarometer trüben sich damit weiter ein. Die Erholungsrally steht vor dem Aus.

Der DAX dürfte den Berechnungen von Banken und Brokern zufolge mit leichten Zugewinnen in den Handel starten. Dabei dürfte es sich allerdings in erster Linie um eine technische Gegenreaktion auf die jüngsten Verluste handeln.

Tags zuvor hatten die deutschen Standardwerte einen frühen Erholungsversuch abgebrochen, ins Minus gedreht und ihre Verluste im späten Handel deutlich ausgeweitet. Am Ende stand ein Minus von 1,3 Prozent auf 14.415 Punkte auf der DAX-Tafel.

An den Märkten hat sich Ernüchterung breit gemacht angesichts der mangelnden Verhandlungsfortschritte zwischen der Ukraine und Russland. Zudem drücken Rezessionssignale vom US-Anleihemarkt und die steigenden Zinserwartungen angesichts historisch hoher Inflationsraten auf die Kauflaune der Anleger. Selbst die gestrige Freigabe der strategischen Ölreserven durch die USA konnte den Märkten nicht nachhaltig den Rücken stärken.

Gestern hatten sich die Anleger an der Wall Street angesichts der stockenden Verhandlungen über eine Waffenruhe in der Ukraine aufs Verkaufen verlegt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 1,6 Prozent tiefer auf 34.678 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,5 Prozent auf 14.220 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,6 Prozent auf 4530 Punkte ein.

Für Zurückhaltung unter den Anlegern sorgt auch die heute noch vor US-Börseneröffnung anstehende Veröffentlichung der monatlichen Arbeitsmarktstatistik in den USA. Experten sagen für März den Aufbau von 490.000 Stellen außerhalb der US-Landwirtschaft voraus. Im Vormonat hatte das Plus bei 678.000 gelegen.

Nikkei im Minus

Die negativen Vorgaben von der Wall Street drücken auch auf die Kurse an vielen asiatischen Börsen. Die Anleger machen sich Sorgen über die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sowie die steigenden Rezessionsrisiken. Zudem ist das Vertrauen der japanischen Wirtschaft laut einer Umfrage der Bank of Japan im ersten Quartal auf ein Neunmonatstief gesunken. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert zur Stunde 0,7 Prozent im Minus.