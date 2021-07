Nach dem Hoch vom Freitag DAX im Rückwärtsgang erwartet

Nachdem der DAX am Freitag ein Prozent höher aus dem Handel gegangen ist, deuten erste Indikatoren am Morgen auf einen schwächeren Start hin. Doch am Vormittag könnten neue Impulse kommen.

Nach der turbulenten Vorwoche, die den DAX am Ende auf 15.669 Punkte anhob, dürfte der Leitindex mit Verlusten in die neue Woche starten: Der Broker IG taxiert den DAX rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt ein halbes Prozent tiefer auf 15.598 Punkte.

Dabei hat die Weltleitbörse in New York am Freitag einen neuen Rekord aufgestellt. Erstmals in seiner Geschichte hat der Dow Jones-Index die Marke von 35.000 Punkten überschritten und bei 35.061 Punkten geschlossen. Auch der marktbreite S&P 500 und die Indizes der Tech-Börse Nasdaq erreichten Höchststände.

In Asien ist das Bild am Morgen gemischt: Der Nikkei meldete sich zwar mit Gewinnen aus der Feiertagspause zurück, an Chinas Börsen ging es dagegen deutlich abwärts. Der Shanghai-Composite fiel um 2,3 Prozent. Die Marktstrategen der Credit Suisse sehen die Verluste durch neue regulatorische Unsicherheiten angesichts möglicher staatlicher Eingriffe in den Privatsektor begründet. Ziel sei die private Bildungsindustrie. Im Fokus steht zudem der China-Besuch von US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman.

Bringt der Ifo neue Impulse?

Neue Impulse für den DAX könnte am Vormittag der Ifo-Geschäftsklimaindex liefern. Im wichtigsten deutschen Konjunkturindikator beurteilen Unternehmen jeden Monat ihre derzeitige Geschäftslage und ihre Erwartungen für die kommenden sechs Monate. Im Tagesverlauf öffnen unter anderem der Billig-Flieger Ryanair und der Luxusgüter-Anbieter LVMH ihre Bücher

Spannend wird es nach dem US-Börsenschluss am Abend. Dann legt mit Tesla einer der Lieblinge junger Anleger seine neuesten Zahlen vor. Seit Jahresbeginn haben die Papiere des Elektrobauers allerdings deutlich an Wert eingebüßt.

Endgültiges Ergebnis von Vonovia-Angebot erwartet

Vonovia will heute den Ausgang seines Übernahmeangebotes für den Konkurrenten Deutsche Wohnen bekanntgeben. Der Bochumer Konzern hatte bereits am Freitag mitgeteilt, dass er sich voraussichtlich nicht genügend Aktien sichern konnte. Demnach kam Vonovia vorläufig auf 47,6 Prozent der Anteile, benötigt aber mindestens 50 Prozent. Damit wäre der zweite Anlauf zur Übernahme der Deutschen Wohnen vorerst gescheitert. Die nächsten Schritte Vonovias sind noch unklar: Denkbar ist etwa ein Verkauf der Deutsche-Wohnen-Aktien, der Erwerb weiterer Aktien oder ein neues Angebot an die Aktionäre.

TSMC erwägt Bau einer Chipfabrik in Deutschland

Vor dem Hintergrund des rasant wachsenden Halbleiterbedarfs denkt der taiwanische Chiphersteller TSMC über den Bau einer Fabrik in Deutschland nach. Neben Deutschland werde auch der Bau eines solchen Werks in Japan geprüft, erklärte Konzernchef Mark Liu am Morgen auf der Hauptversammlung. Sollten die Überlegungen umgesetzt werden, strebe TSMC eine Teilung der Kosten mit den Kunden oder den Ländern an.

BMW unterbricht Produktion im Werk Regensburg

Wegen fehlender Bauteile mit Computerchips unterbricht BMW die Autoproduktion im Werk Regensburg. Vorgesehen ist eine einwöchige Pause ab heute, wie eine Sprecherin sagte. Danach sei ohnehin eine Ferienwoche geplant gewesen, so dass die Produktion am 9. August wieder aufgenommen werde.