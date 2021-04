Befeuert von der Wall Street DAX erklimmt neues Rekordhoch

Angetrieben von den US-Börsen wagen sich auch die Anleger in Frankfurt aus der Deckung. Nach einem zögerlichen Start erreicht der DAX sogar ein neues Rekordhoch.

Der DAX weitet am Freitag seine anfangs mageren Gewinne aus und klettert in der Spitze auf 15.337 Punkte. Damit übersteigt er das in der vergangenen Woche erklommene Rekordhoch bei 15.312 Punkten deutlich.

Im weiteren Verlauf muss der Leitindex einen Teil seiner Zugewinne aber wieder abgeben. Die verhaltenen Wachstumsaussichten in Deutschland und die die ungelöste Corona-Pandemie mit der Aussicht auf eine weitere Verschärfung des Lockdowns lassen die Anleger vorsichtig agieren.

An der Wall Street herrscht dagegen Hochstimmung. Befeuert von den Milliardengewinnen der großen Banken und dem zwei Billionen Dollar schweren Hilfsprogramm der Regierung hat der Dow Jones-Index gestern die Marke von 34.000 Punkten überschritten. Auch an der Technologiebörse Nasdaq ging es kräftig nach oben. Der Auswahlindex Nasdaq 100 schloss über der Marke von 14.000 Punkten.

Von der Wall Street dürften im Tagesverlauf weitere Impulse kommen. Dort stellen auch heute wichtige Banken und Finanzdienstleister ihre neuesten Quartalszahlen vor. Eine wichtige Stütze im DAX sind auch die starken Quartalszahlen von Daimler.

Gute Nachrichten kommen am Morgen aus China. Dort hat die Wirtschaft die Corona-Krise weitgehend überwunden und ist mit einem Rekordwachstum ins neue Jahr gestartet. Den neuesten Zahlen zufolge legte die zweitgrößte Volkswirtschaft in den ersten drei Monaten um 18,3 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres zu. Es handelt sich um den größten Sprung seit Beginn der quartalsweisen Auswertung vor gut 30 Jahren. Experten hatten mit einem Anstieg in dieser Größenordnung gerechnet.

Daimler verdient mehr als erwartet

Daimler hat im ersten Quartal vor allem in China den Absatz gesteigert und beim Gewinn das schwache Vorjahresquartal klar übertroffen. Damit liege man auch deutlich über den Markterwartungen, erklärte das Unternehmen. Das Vorsteuerergebnis lag bei 5,7 Milliarden Euro, verglichen mit 617 Millionen im ersten Quartal 2020.

Pkw-Neuzulassungen in Europa weit unter Vorkrisenniveau

Der Autoabsatz in der Europäischen Union hat sich im ersten Quartal im Vergleich zu dem von der beginnenden Corona-Pandemie geprägten Vorjahresquartal etwas erholt. Von Januar bis März stieg die Zahl der Neuzulassungen um 3,2 Prozent auf 2,6 Millionen Pkw, erklärte der europäische Herstellerverband ACEA. Im März belief sich das Plus gegenüber dem Vorjahresmonat auf 87,3 Prozent. Der starke Anstieg ist mit dem niedrigen Vergleichswert Anfang 2020 zu erklären, als die Corona-Krise den Absatz einbrechen ließ. Die Verkaufszahlen liegen im ersten Quartal noch immer weit unter dem Vorkrisenniveau: Von Januar bis März 2019 hatte ACEA vier Millionen Neuwagen gezählt.

HeidelCement startet robust ins neue Jahr

Der Baustoffkonzern Heidelbergcement hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz sei von 3,93 Milliarden Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 3,96 Milliarden Euro gestiegen. Analysten seien hingegen von einem Rückgang auf 3,87 Milliarden Euro ausgegangen. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) stieg den Angaben zufolge von 405 Millionen Euro auf 538 Millionen Euro. Hier hätten Experten mit 436 Millionen Euro ebenfalls weniger erwartet.

Pfeiffer Vacuum mit Kurssprung

Pfeiffer Vacuum sorgt mit einem angehobenen Ausblick für einen Kussprung. Der Vakuumpumpenhersteller hat im ersten Quartal dank einer höheren Nachfrage Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Analyst Martin Comtesse von Jefferies geht davon aus, dass die Markterwartungen an die Ergebnisse im laufenden Jahr um rund zehn Prozent steigen dürften. Im Januar waren die Aktien mit fast 193 Euro auf ein Rekordhoch geklettert.