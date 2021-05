Freundlicher Wochenschluss DAX robbt sich an die 15.500 heran

Zum Wochenschluss sieht es danach aus, als würde der DAX freundlich in den Handel starten. Inflationssorgen drücken zwar auf die Stimmung, aber der Rekord bleibt in Reichweite.

Marktbeobachter rechnen damit, dass der DAX in den letzten Handelstag der Woche mit Gewinnen starten wird. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,4 Prozent höher auf 15.469 Punkte. Damit bleibt er in der Nähe des Rekordhochs von 15.568 Punkten.

"Der Kampf zwischen Bullen und Bären geht in die nächste Runde. Im Moment ist vollkommen offen, ob die Reise nach oben oder nach unten geht", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Der DAX habe sich bei 15.500 Punkten zunächst "festgebissen".

Der DAX hatte gestern 0,3 Prozent auf 15.406 Punkte eingebüßt. Die regelmäßig aufkommenden Inflationssorgen könnten der Grund sein, warum die Börse derzeit nicht vorankomme, sagte IG-Stratege Christian Henke. Die Angst der Anleger vor einem baldigen Ende der ultralockeren Geldpolitik sei groß, obschon die US-Notenbank gebetsmühlenartig versuche, dagegen anzureden. "Wer hat recht? Die Fed oder der Markt", fasste Henke zusammen.

Starker US-Arbeitsmarkt

Die Vorgaben aus den USA fallen unspektakulär, aber weitgehend positiv aus: Der Dow Jones schloss 0,4 Prozent höher bei 34.464 Punkten. Der technologielastige Nasdaq notierte kaum verändert bei 13.736 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 4200 Punkte zu.

Fortschritte am US-Arbeitsmarkt wurden positiv aufgenommen. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel mit 406.000 geringer aus als erwartet und lag so niedrig wie seit Beginn der Pandemie nicht mehr. Die steigende Inflation und die Furcht der Anleger vor einer Eindämmung der Notenbankgelder verhinderten momentan größere Aufwärtsbewegungen, meint Robert Pavlik, Portfoliomanager beim New Yorker Vermögensverwalter Dakota Wealth.

Gute Stimmung in Japan

An den asiatischen Märkten ist die Stimmung ebenfalls grundsätzlich positiv. Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf zwei Prozent höher bei 29.111 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,8 Prozent und lag bei 1945 Punkten.

Die Anleger begrüßen, dass Japans Notenbank (BOJ) einem Medienbericht zufolge erwägt, die Konjunkturhilfen für die von der Corona-Pandemie geplagte Wirtschaft zu verlängern. Im Gespräch sei ein Zeitraum von sechs Monaten über die bisherige Frist vom September hinaus, berichtet die Zeitung "Nikkei" am Freitag ohne Quellenangabe.

TUI trennt sich von RIU-Hotel-Immobilien

Der Reisekonzern TUI verkauft seine Anteile an 21 RIU-Hotels für bis zu 670 Millionen Euro an seine spanischen Partner, die Familie Riu. Die 49-Prozent-Beteiligung an den Hotel-Immobilien, die TUI bisher gemeinsam mit der Familie gehalten hatte, geht an die Saranja SL, die Carmen und Luis Riu gehört. Rund 540 Millionen Euro bekommt TUI sofort und will damit seine in der Corona-Pandemie stark gestiegenen Schulden drücken.

Weitere 130 Millionen Euro könnten hinzukommen, je nachdem, wie das Geschäft in den betreffenden Hotels in den nächsten beiden Jahren läuft. In den Büchern von TUI stand die Hotel-Beteiligung zuletzt mit 433 Millionen Euro, sodass ein kräftiger Buchgewinn zu erwarten ist.

Salesforce profitiert vom Homeoffice

Der Trend zum Homeoffice schiebt den SAP-Konkurrenten Salesforce nachhaltig an. Der Umsatz kletterte von Februar bis April um 23 Prozent auf 5,96 Milliarden Dollar. Der Gewinn stieg auf 469 Millionen Dollar nach 99 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Dies lag über den Erwartungen von Analysten. Zudem hob Salesforce die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr an. Die Aktie legte nachbörslich drei Prozent zu.

Salesforce profitiert als Branchenprimus auf dem Markt für Kundenmanagement-Software (CRM) verstärkt vom Trend zum Home-Office. Unternehmen müssen verstärkt auf Rechnerkapazitäten und Anwendungen aus der Cloud setzen, damit ihre Mitarbeiter aus der Ferne agieren können.

Julius Bär: Vergleich im Fifa-Streit

Der Schweizer Vermögensverwalter Julius Bär erzielt eine Einigung bei der Untersuchung über Geldwäsche- und Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit dem Weltfußballverband Fifa in den USA: Die Bank einigte sich mit dem US-Justizministerium auf einen dreijährigen Aufschub der Strafverfolgung, um den Vorwurf der Beteiligung an Geldwäsche auszuräumen.

Im Zuge des Vergleichs verpflichtete sich die Bank zur Zahlung von insgesamt 79,7 Millionen Dollar. Bär hatte sich bereits im vergangenen November auf die Eckpunkte des Vergleichs mit der US-Justiz verständigt und eine entsprechende Rückstellung gebildet.