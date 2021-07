DAX dürfte schwächer starten Corona-Sorgen belasten Aktienmarkt

Die Sorgen vor einer erneuten Verschärfung der Corona-Lage dämpft die Stimmung am Aktienmarkt. Das DAX dürfte mit leichten Kursverlusten in die Woche starten.

Der DAX wird nach Ansicht von Banken und Brokern die neue Börsenwoche wohl mit leichten Verlusten beginnen. Zuletzt nahmen die Sorgen im Zusammenhang mit der Delta-Variante wieder zu, schreiben die Fachleute der Helaba in ihrem Tagesausblick. Das könnte Auswirkungen auf die erwartete Konjunkturerholung haben und damit auch die Entwicklung an den Aktienmärkten belasten. Am vergangenen Freitag hatte der DAX 1,7 Prozent zugelegt und noch ein Wochenplus von 0,2 Prozent geschafft.

In der neuen Woche wird sich die Aufmerksamkeit der Anleger vor allem auf die beginnende Bilanzsaison richten, die wie gewohnt mit den Quartalszahlen der großen Banken beginnen wird.

Große Erwartungen an die Bilanzsaison

Analysten erwarten nach Daten von Refinitiv im Quartal im Schnitt ein Gewinnwachstum von 65,8 Prozent für S&P-Unternehmen. "Sobald wir in die Gewinnsaison eintreten, erwarten wir eine Art Polster für den Markt", sagte Peter Cardillo, Chefmarktökonom bei Spartan Capital Securities in New York.

"Es wird nicht nur eine bestimmte Gruppe von Unternehmen sein, von denen erwartet wird, dass sie starke Gewinne vermelden, sondern die meisten Sektoren des Marktes", so Cardillo. Die positiven Erwartungen könnten indes das Enttäuschungspotenzial erhöhen, wenn die Unternehmen nicht so starke Zahlen liefern wie erhofft.

Starke Aktienmärkte in Asien

In Asien rücken die Börsen vor: Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 2,2 Prozent höher bei 28.556 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um zwei Prozent und lag bei 1951 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,6 Prozent.

Am Freitag waren die US-Indizes mit Gewinnen aus dem Handel gegangen, der marktbreite S&P 500 erreichte erneut ein Rekordhoch. Damit ließen die Anleger den jüngsten Kursrücksetzer schnell hinter sich. "Bei jedem Ausverkauf hat es Käufer gegeben, und dieses Muster wiederholt sich seit Monaten", sagte Rick Meckler, Partner beim Vermögensverwalter Cherry Lane Investments.

Im Wochenverlauf stehen eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Neben den US-Inflationsdaten am Dienstag erwarten die Investoren noch die chinesischen Wachstumszahlen am Donnerstag. Aus den USA kommen Daten zur Industrieproduktion.

Versicherer für den Klimaschutz

Acht große europäische Versicherer und Rückversicherer wollen sich gemeinsame Richtlinien für einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz geben. Die Mitglieder der neu gegründeten "Net-Zero Insurance Alliance (NZIA)" haben sich dazu verpflichtet, ihre Versicherungs-Portfolien bis 2050 unter dem Strich frei von Treibhausgas-Emissionen zu machen, wie der Chef der Initiative, AXA-Chef Thomas Buberl, erklärte.



Neben der französischen AXA gehören dem Bündnis, das sich im Frühjahr zusammengefunden hatte, die Allianz und die Münchner Rück aus Deutschland, Zurich und Swiss Re aus der Schweiz, die britische Aviva, Generali und der französische Rückversicherer Scor an.

Autoindustrie verlangt mehr Ladepunkte

Die europäische Autoindustrie warnt die EU vor einer von unzureichenden Infrastrukturinvestitionen begleiteten Verschärfung von Kohlendioxid-Grenzwerten. Für jeden weiteren Prozentpunkt der Zielverschärfung benötige man zusätzlich mindestens 200.000 weitere öffentliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge - über die bereits erforderlichen drei Millionen Stück im Jahr 2030 hinaus", sagte der BMW-Chef und Präsident des europäischen Autoherstellerverbands Acea, Oliver Zipse.

So würde nach Berechnungen der EU-Kommission zum Beispiel eine weitere Verringerung der CO2-Emissionen bis 2030 um minus 50 Prozent bereits rund sechs Millionen öffentliche Ladepunkte erfordern. "Mit heute weniger als 225.000 Stück müsste das einer Steigerung um den Faktor 27 in weniger als zehn Jahren entsprechen", sagte Zipse.

Diess bleibt bis 2025 VW-Chef

Herbert Diess soll bis zum Herbst 2025 Konzernchef von Volkswagen bleiben. Das entschied der Aufsichtsrat am Freitag. Der Topmanager soll demnach einen neuen Vertrag über rund vier weitere Jahre erhalten. Bisher war Diess bis zum Frühjahr 2023 als Vorstandsvorsitzender des größten europäischen Autobauers bestellt. Formal handelt es sich jetzt um einen neuen Vertrag, der bis zum Oktober 2025 laufen soll.