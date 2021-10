Marktbericht Ruhiger Handelsstart erwartet DAX-Bullen zurück in der Erfolgsspur? Stand: 08.10.2021 07:45 Uhr

Im DAX konnten die Bullen zuletzt wieder auftrumpfen. Gestern haben sie gleich zwei wichtige Etappenziele erreicht. Doch zum Wochenschluss droht der Aufwärtsschwung zu erlahmen.

Der DAX dürfte auf sein gestriges Plus von 1,9 Prozent auf 15.251 Punkte zunächst nichts mehr draufsetzen. Banken und Broker taxieren die 40 deutschen Standardwerte aktuell 0,2 Prozent tiefer bei 15.223 Zählern.

Mit Blick auf die gestern erfolgte Bodenbildung wäre aber selbst ein deutlicherer Rücksetzer aus Perspektive der DAX-Käufer (Bullen) absolut verkraftbar. Schließlich konnten sie gestern gleich zwei wichtige Punkte von ihrer To-do-Liste streichen: 200-Tage-Linie zurückerobern - check. Das "swing high" vom Dienstag bei 15.202 Punkten zurückerobern - check.

Mit anderen Worten: Der DAX hat damit alle seit Mittwoch angelaufenen Kursverluste komplett ausradiert. Nun können es die Bullen in der Tat etwas gelassener angehen. Viel Zeit sich auszuruhen bleibt ihnen allerdings nicht, steht heute doch schon der nächste wichtige Termin auf der Börsen-Agenda.

Alle Augen auf den Arbeitsmarkt

Heute um 14:30 Uhr und damit noch vor Eröffnung der Wall Street werden in den USA die Arbeitsmarktzahlen für September veröffentlicht. Analysten warten gespannt auf den Bericht, weil mit Auswirkungen auf die kurzfristige Geldpolitik der US-Notenbank Fed zu rechnen ist.

Sollten die Daten zu gut ausfallen, könnte das die Fed in ihrem Tapering-Kurs bestärken. Das wäre ein negatives Signal für Aktien. Sollten die Daten hingegen zu schlecht ausfallen, würden sie Stagflations-Ängste bei den Anlegern befeuern. Unter einer Stagflation verstehen Ökonomen also eine Kombination aus wirtschaftlicher Stagnation und steigender Inflation. Auch das wäre ein negatives Signal für Aktien.

Nur eine kurze Pause im US-Schuldenstreit?

Die kurzfristige Anhebung der Schuldengrenze und damit die zeitweilige Abwendung der Zahlungsunfähigkeit der USA dürfte den Märkten heute derweil kaum noch Auftrieb geben, ist sie doch seit gestern quasi ein "fait accompli".

Hinzu kommt: Die US-Finanzpolitik sollte schon in einigen Wochen erneut für Schlagzeilen sorgen, sind die Commerzbank-Ökonomen Christoph Balz und Bernd Weidensteiner überzeugt. Die "fiskalische Klippe" sei durch den Kompromiss nur um zwei Monate verschoben worden.

Von den Börsen in Fernost kommen derweil positive Vorgaben für den europäischen Aktienhandel. Der japanische Nikkei steuert auf einen starken Tagesgewinn zu. Kurz vor Handelsschluss in Tokio notiert der 225 Werte umfassende Leitindex 1,7 Prozent höher.

Nach einer einwöchigen Pause kehren auch die chinesischen Anleger zurück und bringen der Börse in Shanghai kurz vor dem Wochenende immerhin ein Plus ein. Zur Stunde notiert der Leitindex SSE Composite 0,3 Prozent höher.

Gute Vorgaben für den DAX kommen auch von der Wall Street. Dort hatten äußerst robust ausgefallene wöchentliche Daten von US-Arbeitsmarkt und die Bewegung im Schuldenstreit die Anleger gestern zur Rückkehr an die Börse ermuntert.

Der Dow Jones gewann ein Prozent auf 34.755 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,1 Prozent auf 14.654 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf knapp 4400 Punkte zu.

Die europäische Gemeinschaftswährung verzeichnet im frühen Handel leichte Verluste gegenüber dem Dollar. Der Euro notiert aktuell 0,1 Prozent tiefer bei 1,1548 Dollar. Er liegt damit knapp über seinem zur Wochenmitte markierten 15-monatigen Tiefstand bei 1,1529 Dollar.

Der starke Dollar drückt auf die Nachfrage nach Gold aus dem Nicht-Dollar-Raum. Entsprechend hat das gelbe Edelmetall bereits seit Wochen einen schweren Stand. Zur Stunde kostet eine Feinunze Gold 1757 Dollar und damit 0,1 Prozent mehr als am Vortag.

Die Aktionäre des Münchner Tierbedarfshändlers Zooplus haben nun die Wahl zwischen zwei finanziell gleichwertigen Übernahmeangeboten. Der kalifornische Finanzinvestor Hellman & Friedman (H&F) zog mit der Offerte der schwedischen Beteiligungsfirma EQT gleich und bietet jetzt ebenfalls 470 Euro je Aktie.

Damit ist H&F nun wieder im Vorteil: Die Amerikaner haben sich nämlich bereits gut 17 Prozent der Zooplus-Anteile von dessen Großaktionären gesichert. Die Zooplus-Aktionäre haben bis 3. November Zeit, eines der beiden Angebote anzunehmen.

Der Elektronik-Riese Samsung hat auch im dritten Quartal 2021 von den steigenden Chip-Preisen durch bestehende Lieferengpässe profitiert. Das südkoreanische Unternehmen rechnet für die Monate Juli bis September mit einem Plus beim operativen Ergebnis von 28 Prozent auf 15,8 Billionen Won (etwa 11,5 Milliarden Euro). Das Unternehmen ist marktführend bei Speicherchips, Smartphones und Fernsehern.

Tesla verlegt seinen Firmensitz offiziell aus dem Silicon Valley nach Texas. Konzernchef Elon Musk gab den Umzug in der Nacht zum Freitag bei der Hauptversammlung des Elektroauto-Herstellers bekannt. Sie wurde bereits am neuen Sitz in der Stadt Austin abgehalten, wo Tesla ein großes neues Werk baut. Bisher hatte Tesla sein Hauptquartier im Herzen des Silicon Valley, in Palo Alto.