Marktbericht Kursgewinne zum Start Im DAX ist jetzt schon nach Corona

An der Börse wird die Zukunft gehandelt, heißt es oft. Anleger hoffen auf eine kräftige Erholung nach dem Ende des Lockdowns. Der DAX macht zur Eröffnung einen Schritt nach vorne.

Die Verunsicherung der Marktteilnehmer wegen der konjunkturellen Folgen der Pandemie mit ihren neuen Mutanten hat merklich nachgelassen. Die Hinweise auf bevorstehende Lockerungen und Wege aus dem Lockdown nach dem 7. März verdichten sich. Ob das infektiologisch sinnvoll ist oder nicht, schert die Börse erst einmal nicht. Anleger hoffen in erster Linie auf eine prächtige Erholung, auf einen Weg aus dem Corona-Konjunkturtief.

Hoffen auf den "Post-Corona-Boom"

Die Blicke seien weiterhin "nach oben gerichtet", so der Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Die Anleger seien nicht zuletzt angesichts sinkender Covid-19-Fallzahlen optimistisch und setzten auf einen "Post-Corona-Boom".

In die gleiche Kerbe schlägt IG-Marktanalyst Christian Henke: "Die Marktteilnehmer setzen angesichts fallender Infektionszahlen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität sowie eine kräftige 'Nach-Corona-Erholung'."

Rekordhoch im Visier

Der DAX macht gleich zu Handelsbeginn einen Schritt nach vorne und zieht um 0,4 Prozent auf 14.109 Punkte an. Bei 14.169 Zählern lockt das erst eine Woche alte Rekordhoch.

Jenseits rückläufiger Neuinfektionszahlen in zahlreichen Ländern und Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Lockdowns stützen auch Fiskal- und Geldpolitik die Kurse. In den USA dürfte demnächst ein billionenschweres Hilfspaket die Konjunktur stimulieren. Die ultralockere Geldpolitik der Notenbanken gibt weiterhin Rückenwind.

Lockere Geldpolitik - Aktien bleiben attraktiv

So pumpt in der Eurozone die EZB unermüdlich Unsummen von Geld ins System, der Leitzins liegt bei null Prozent. Eine Situation, an der sich nach Meinung von Experten mittelfristig nicht viel ändern dürfte.

Nach Einschätzung des neuen Vorstandsvorsitzenden der Commerzbank, Manfred Knof, dürfte das belastende Niedrigzinsumfeld noch Jahre andauern. "Der Nullzins für Sparer wird leider erstmal noch einige Jahre bleiben", sagte Knof der "Bild"-Zeitung. "Wir stellen uns darauf ein, dass das Zinsniveau bis Mitte des Jahrzehnts so niedrig bleibt."

In solch einem Umfeld ultra-lockerer Geldpolitik spricht wenig für Tagesgeldkonten und Anleihen - und vieles für Aktien. Aktien dürften auch auf längere Sicht attraktiv bleiben.

Konjunkturdaten treiben Nikkei auf 30-Jahres-Hoch

Rückenwind für den DAX kommt nicht zuletzt aus Asien. An Asiens Leitbörse in Tokio hat der Nikkei-Index erstmals seit mehr als 30 Jahren die Kursmarke von 30.000 Zählern überschritten. Zum Handelsschluss stand das 225 Werte umfassende japanische Börsenbarometer 1,9 Prozent höher bei 30.084 Punkten. Die Märkte in China und Hongkong sind wegen des Mond-Neujahr-Festes geschlossen.

Japans Wirtschaft hat ihre Erholung im Schlussquartal 2020 fortgesetzt. Nach vorläufigen Daten der Regierung in Tokio vom Montag legte die vor Deutschland drittgrößte Volkswirtschaft der Welt auf das Jahr hochgerechnet um 12,7 Prozent zu. Das war etwas mehr als Experten erwartet hatten.

Impfstoff-Zulassung für Pfizer/BioNTech in Japan

Beflügelt wurde der Handel in Tokio überdies von einer Nachricht vom Wochenende, wonach Japan dem Corona-Impfstoff von Pfizer und BioNTech die Zulassung erteilt hat. Weniger als sechs Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio sollen die Impfungen am Mittwoch beginnen, also später als in anderen Ländern.

Heute kein Handel an der Wall Street

Verhaltene Vorgaben für den DAX kommen von der Wall Street. Der Dow Jones gewann am Freitag 0,1 Prozent auf 31.458 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,5 Prozent auf 14.095 Zähler vor, und der breit gefasste S&P 500 legte 0,5 Prozent auf 3935 Stellen zu.

Die Anleger hätten sich vor dem langen Wochenende nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen wollen, hieß es. Am heutigen Montag wird in New York anlässlich des "George Washington Day" nicht gehandelt.

Kälte treibt Ölpreise auf Ein-Jahres-Hoch

Die Ölpreise haben am Montag den Höhenflug vom vergangenen Freitag fortgesetzt und die höchsten Werte seit über einem Jahr erreicht. Im frühen Handel markierten der US-Ölpreis bei 60,95 Dollar und der Brent-Preis bei 63,76 jeweils den höchsten Stand seit Januar 2020.

Berichte über einen verhinderten Angriff auf Saudi-Arabien machen die Rohöl-Anleger nervös. Am Markt wird zudem auf die kalte Witterung in wichtigen Industriestaaten verwiesen. So habe unter anderem ein extremer Kälteeinbruch in den USA die Förderung, den Transport und die Verarbeitung von Rohöl zu Treibstoffen behindert und die Preise gestützt.

Unterstützung kommt für die in Dollar notierenden Rohstoffe überdies vom schwächeren Dollar. Im Gegenzug gewinnt der Euro im frühen Handel 0,1 Prozent auf 1,2133 Dollar.

Der Goldpreis verliert 0,2 Prozent auf 1817 Dollar je Feinunze.

Musk, Dorsey und Jay-Z wirbeln Kryptowährungen auf

Die zuletzt im Fokus stehende Kryptowährung Dogecoin brach in den vergangenen 24 Stunden um rund 15 Prozent ein. Zuvor hatte Elon Musk mit einem Tweet für Verunsicherung gesorgt: "Wenn große Dogecoin-Inhaber den größten Teil ihrer Münzen verkaufen, hat das meine volle Unterstützung. Zu viel Konzentration ist das einzige wirkliche Problem in meinen Augen", schrieb der Tesla-Chef am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst. Auf die Nachfrage eines Twitter-Nutzers, ob dies den Wert der Kryptowährung steigen lassen oder schwächen würde, antwortete Musk, dass der Kurs vor einem langfristigen Hoch zunächst fallen werde.

Auch die weltweit bekannteste Kryptowährung steht zu Wochenbeginn unter Druck. Der Bitcoin notiert laut der Plattform CoinMarketCap aktuell unter 48.000 Dollar - doch auch hier mischen Prominente weiterhin kräftig mit. Am Freitag hatten Twitter-Chef Jack Dorsey und Hip-Hop-Mogul Shawn "Jay-Z" Carter angekündigt, gemeinsam einen Bitcoin-Stiftungsfonds einzurichten. Als Startkapital wollen die beiden 500 Bitcoin einsetzen, was aktuell knapp 24 Millionen Dollar entspricht.

Rückruf für knapp 1,3 Millionen Mercedes-Fahrzeuge

Daimler ruft in den USA knapp 1,3 Millionen Fahrzeuge von Mercedes-Benz wegen eines möglichen Problems mit dem automatischen Notrufsystem zurück. Der Fehler könnte dazu führen, dass das System bei einem Unfall eine falsche Position des Fahrzeugs melde, hieß es in einem Statement des Autobauers. Nach Angaben der US-Behörden sind zahlreiche Modelle der Baujahre 2016 bis 2021 von der kompakten A- bis zur S-Klasse betroffen.

Lanxess kauft in den USA zu

Unter den Einzelwerten im MDAX macht Lanxess auf sich aufmerksam. Der Chemiekonzern stärkt sein Geschäft für antimikrobielle Mittel mit einer Übernahme in den USA. Für 1,04 Milliarden US-Dollar kauft der Kölner Konzern Emerald Kalama Chemical, das unter anderem Konservierungsstoffe für Lebensmittel, Haushalt und Kosmetik, Aroma- und Duftstoffe sowie Produkte für Tiernahrung herstellt. "Wir stärken unser Segment Consumer Protection weiter und erschließen margenstarke neue Anwendungsfelder, etwa in der Lebensmittelindustrie und der Tiergesundheit", erklärte Lanxess-Chef Matthias Zachert.

Akasol springen nach Übernahmeofferte in die Höhe

Jenseits der großen Indizes schnellen Aktien von Akasol prozentual zweistellig in die Höhe. Der Darmstädter Elektrobatteriehersteller wird für 727 Millionen Euro an den US-Autozulieferer BorgWarner verkauft. BorgWarner bietet 120 Euro je Aktie, das sind 15 Prozent mehr als der Schlusskurs vom Freitag. Börsianer halten den Deal bereits für so gut wie abgeschlossen. Denn die Amerikaner haben sich von den Akasol-Gründern um Konzernchef Sven Schulz bereits 59 Prozent der Akasol-Papiere gesichert. Damit ist die von BorgWarner gesetzte Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus eine Aktie bereits erreicht.

GlobalWafers kommt auf knapp 57 Prozent an Siltronic

Der taiwanesische Chip-Zulieferer GlobalWafers hat sich knapp 57 Prozent an dem Münchner Waferhersteller Siltronic gesichert. Die Schwelle von 50 Prozent, die für den Erfolg des 4,35 Milliarden Euro schweren Übernahmeangebots entscheidend war, hatten die Taiwaner schon in der vergangenen Woche überschritten. Die übrigen Siltronic-Aktionäre haben von Dienstag an bis zum 1. März noch einmal Zeit, ihre Anteilsscheine anzudienen.

Spotify: Homeoffice für immer?

Mitarbeiter des Musikstreaming-Marktführers Spotify werden nach dem Ende der Corona-Pandemie nicht unbedingt ins Büro zurückkehren müssen. Die in Schweden beheimatete Firma stellte am Freitag ihr Konzept "Arbeiten von überall" vor. Demnach ist Arbeit "nicht etwas, wofür man ins Büro kommt, sondern das, was man tut". Und Effizienz messe man nicht an der Zahl der Stunden, die Leute im Büro verbringen. Auch andere Unternehmen stellen sich auf eine dauerhafte Veränderung des Joballtags durch die Corona-Krise mit ihrer monatelangen Heimarbeit ein.

Börsengang von Universal Music noch 2021?

Der französische Medienkonzern Vivendi steckt den Rahmen für den geplanten Börsengang seiner Musiktochter UMG ab. Die Vivendi-Aktionäre sollen am 29. März auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über die Pläne für das Plattenlabel entscheiden, das unter anderen die Beatles, Lady Gaga oder Rihanna im Katalog hat. Die Aktie von UMG könnte an der Amsterdamer Euronext-Börse notiert werden. Der Börsengang solle nach Möglichkeit bis Ende 2021 über die Bühne gehen.