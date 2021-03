Marktbericht Vor Corona-Gipfel Tourismus-Aktien verlieren an Höhe

Die sich abzeichnende Lockdown-Verlängerung wirft an der Börse ihre Schatten voraus. Die Lockdown-Profiteure sind plötzlich wieder gefragt, Tourismus-Aktien gehören zu den Verlierern.

Der DAX hat seinen anfänglichen Schwächeanfall, der ihn bis auf ein Tagestief von 14.539 Punkten geführt hatte, rasch überwunden und ins Plus gedreht. Das vorläufige Tageshoch liegt am frühen Nachmittag bei 14.677 Zählern.

Auch wenn die Lockdown-Verlängerung bis 18. April, wie sie der Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt für die heutige Bund-Länder-Runde (14.00 Uhr) vorsieht, noch gar nicht beschlossene Sache ist: An der Börse gehören die Lockdown-Profiteure schon heute zu den Gewinnern. Papiere aus der Tourismus- und Luftfahrtbranche geraten dagegen unter die Räder.

TUI, Lufthansa, Fraport auf den Verkaufslisten

Hob gestern noch der erste TUI-Flieger nach Mallorca ab, rauscht heute die Aktie des größten europäischen Reisekonzerns um mehr als sechs Prozent in die Tiefe. Im MDAX gehören Papiere der Lufthansa und des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport mit Kursverlusten von jeweils über drei Prozent zu den größten Verlierern.

Im Gegenzug ist im Index der mittelgroßen Unternehmen die Aktie des Kochboxen-Lieferanten Hellofresh über die Maßen gefragt. Im SDAX schießen Anteilsscheine der Online-Möbellieferanten Home24 und Westwing in die Höhe.

Sektor-Rotation pausiert

Im DAX gehören Papiere der Deutschen Post zu den großen Gewinnern. Der E-Commerce und damit auch die Paketdienstleister zählen zu den Profiteuren eines verlängerten Lockdowns und der damit einhergehenden Schließung des Einzelhandels.

Die seit Wochen laufende Sektor-Rotation am Aktienmarkt - raus aus Lockdown- und rein in Lockerungs-Aktien - pausiert damit fürs Erste. Wie nachhaltig die aktuellen Kursbewegungen sind, hängt nun auch von der Politik ab.

EZB als Kurstreiber

Rückenwind für die Finanzmärkte kommt unterdessen weiterhin von den Notenbanken. "Die EZB kaufte in der vorvergangenen Woche Anleihen in Höhe von 17 Milliarden Euro netto", unterstreicht Marktexperte Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest in einer aktuellen Analyse.

EZB-Chefin Christine Lagarde zufolge dürfte die Europäischen Zentralbank ihr Kauftempo künftig weiter erhöhen. "Der wahrscheinliche Wert wird 20 Milliarden Euro netto pro Woche im zweiten Quartal sein", so Rethfeld.

Renditen weiter im Fokus

Allerdings misstrauen die Märkte zunehmend den Notenbanken, dass sie ihre Füße auch bei immer schneller steigenden Inflationserwartungen stillhalten werden. Unter Beobachtung stehen weiterhin insbesondere die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen. Experten gehen davon aus, dass sich der Zinsanstieg so lange fortsetzen wird, bis die Fed eingreift.

Scharfe Renditeanstiege an den Anleihemärkten, wie die Börse sie zuletzt erlebten, hatten in der Vergangenheit stets für große Unruhe gesorgt. Die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse bleibt vor diesem Hintergrund erhöht.

Dramatischer Kurssturz der türkischen Lira

Für Verunsicherung unter den Anlegern sorgen zu Wochenbeginn derweil die drastischen Kursverluste bei der türkischen Lira. Im Handel mit dem amerikanischen Dollar verlor die Lira zeitweise mehr als 15 Prozent an Wert. Zuletzt konnte die Lira die Verluste aber ein Stück weit eingrenzen. Für einen Dollar wurden zur Mittagszeit 7,9349 Lira gezahlt.

Damit hat die Lira seit Freitag mehr als neun Prozent an Wert verloren. Die Währung rutschte ab, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zum dritten Mal seit Mitte 2019 den Notenbank-Chef entließ - offenbar erneut aus Ärger über steigende Zinsen. "Damit ist klar: In der Türkei ist keine Geldpolitik möglich, die halbwegs stabilitätsorientiert ist", kommentiert Ulrich Leuchtmann, Devisen-Experte der Commerzbank.

Der Euro gewinnt zu Wochenbeginn 0,4 Prozent auf 1,1925 Dollar. Der Goldpreis tendiert seitwärts bei 1738 Dollar je Feinunze.

VW-Stammaktien besonders gefragt

Im DAX stehen einmal mehr die Kurskapriolen der VW-Aktie im Fokus. Die VW-Vorzüge ziehen um mehr als vier Prozent an. Noch deutlicher schlagen die VW-Stammaktien nach oben aus mit einem Plus von mehr als zehn Prozent. Seit vergangener Woche sorgt die Strategie des Autobauers im Bereich der Elektromobilität für viel Fantasie - gerade auch bei US-Anlegern.

An US-Börsen sind VW-Aktien jedoch nicht notiert. Anleger können dort allerdings so genannte Hinterlegungsscheine (American Depository Receipts - ADR) handeln. Solch ein von einer amerikanischen Depotbank herausgegebener ADR verkörpert eine bestimmte Anzahl hinterlegter Aktien eines ausländischen Unternehmens und kann an deren Stelle am US-Kapitalmarkt gehandelt werden. Im Falle von VW sind die ADRs mit den VW-Stammaktien besichert. Das erklärt, warum die VW-Stämme derzeit stärker steigen als die Vorzüge.

Mit Porsche auf VW wetten

Mit dem steigenden Wert der VW-Aktie rückt auch die Beteiligungsgesellschaft Porsche SE in den Fokus, die mehr als die Hälfte der Stimmrechte an dem Wolfsburger Autobauer hält. Diese wird von Experten vereinzelt als eigentlich momentan beste Möglichkeit genannt, um an der VW-Rally zu partizipieren. Barclays-Analyst Kai Mueller hatte am Freitag den immer größeren Abschlag zum inneren Wert der VW-Position betont. Porsche sei vor diesem Hintergrund die wahre Chance, so der Experte.

Infineon fährt Produktion in Austin wieder hoch

Infineon ersetzt ab heute Nokia im europäischen Leitindex EuroStoxx 50. Unterdessen fährt der Chiphersteller seine Produktionskapazitäten in Austin, Texas, wieder hoch. Ab Juni sollen die ursprünglichen Mengen wieder erreicht werden. Infineon hatte die Anlage wegen eines schweren Wintersturms Mitte Februar abschalten müssen.

Siemens Energy ab heute im DAX

Siemens Energy ist von heute an DAX-Mitglied. Das erst 2020 von Siemens abgespaltene Münchener Energietechnik-Unternehmen ersetzt in der ersten Börsenliga den Konsumgüter- und Kosmetikhersteller Beiersdorf. Der wiederum ist nun im MDAX zu finden. Dort zieht zudem die VW-Holding Porsche SE ein. Aus dem Nebenwerte-Index SDAX steigen der Energieparkbetreiber Encavis und der Windkraftanlagenhersteller Nordex in den Index der mittelgroßen Werte auf.

Traton setzt auf Elektro-Lkws

Die VW-Nutzfahrzeugholding Traton will in den kommenden Jahren mehr Geld in die Entwicklung von Elektroantrieben stecken. Bis 2025 sind nun statt einer Milliarde Euro zusammengenommen 1,6 Milliarden für Forschung und Entwicklung in diesem Bereich vorgesehen. 2025 soll weniger als ein Fünftel der Investitionen in der Produktentwicklung auf konventionelle Antriebe entfallen. "Traton setzt klar auf den Elektro-Lkw", sagte Vorstandschef Matthias Gründler laut Mitteilung.

Evotec vereinbart RNA-Forschungspartnerschaft

Das Biotech-Unternehmen Evotec hat eine Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft auf dem Gebiet der RNA-Forschung mit dem japanischen Pharmakonzern Takeda vereinbart. Evotec erhält Forschungszahlungen und Meilensteinzahlungen und hat darüber hinaus Anspruch auf Umsatzbeteiligungen bei den Produkten, die aus der Kooperation hervorgehen.

Friedrich Vorwerk nennt Details

Beim Börsengang des niedersächsischen Rohrleitungsbauers Friedrich Vorwerk haben die Emissionsbanken die Preisspanne für die Aktien eingeengt. Bei 45 bis 48 Euro je Aktie sei das Angebot gut durch Investoreninteresse abgedeckt, teilten die Banken mit. Zunächst war eine Preisspanne von 41 bis 56 Euro je Aktie genannt worden. Der Börsengang soll laut Mehrheitseigner MBB um den 25. März erfolgen.

Aida Cruises: Neustart im Hafen von Las Palmas

Der Carnival-Tochter Aida Cruises hat ihre knapp dreimonatige Corona-Zwangspause beendet: Im Hafen von Las Palmas auf Gran Canaria hat am Samstagabend das Kreuzfahrtschiff "Aidaperla" für eine siebentägige Tour rund um die Kanarischen Inseln abgelegt. Wie Firmensprecher Hansjörg Kunze sagte, gibt es ein umfassendes Gesundheits- und Hygienekonzept. So sei die Passagierkapazität stark verringert worden, die Gäste benötigten einen negativen PCR-Test vor der Anreise. Auch sei die medizinische Betreuung inklusive Testkapazitäten an Bord angepasst worden.

Gewinneinbruch bei Saudi Aramco

Der Gewinn des staatlichen saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco ist im vergangenen Jahr aufgrund niedriger Rohölpreise und eines gesunkenen Absatzes um 44 Prozent zurückgegangen. Der Branchengigant meldete am Sonntag einen Jahresüberschuss von 49 Milliarden US-Dollar - das ist ein Rückgang von gut 39 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr.

Deliveroo legt Preisspanne fest

Der Online-Essenslieferdienst Deliveroo schreitet bei seinem geplanten Börsengang in London voran. Das Unternehmen bietet die Aktien in einer Preisspanne von 3,90 bis 4,60 britische Pfund je Papier an. Das Unternehmen will bis zu rund 385 Millionen Aktien ausgeben. Dies entspricht einer geschätzten Marktkapitalisierung von 7,6 bis 8,8 Milliarden Pfund. Deliveroo gehört zu den Gewinnern der Corona-Pandemie, fuhr 2020 aber trotzdem einen Verlust von 226 Millionen Pfund ein. Aus Deutschland hatte sich der Anbieter im Herbst 2019 zurückgezogen.