Marktbericht Kursverluste voraus DAX-Anleger gehen in Deckung Stand: 12.12.2022 07:39 Uhr

Der DAX dürfte mit Kursverlusten in den Handel starten. Bei den Anlegern ist Zurückhaltung angesagt, stehen in dieser Woche doch wichtige geldpolitische Entscheidungen bevor.

Vorsicht lautet das Motto der Stunde an den Aktienmärkten. Anleger gehen zu Wochenauftakt vor den anstehenden Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB), der US-Notenbank und der Bank of England (BoE) in Deckung. Besonders bei der für Mittwoch anstehenden letzten Sitzung der Fed in diesem Jahr werden Investoren ganz genau hinhören: Im Fokus steht dabei die Frage, ab welcher Zinshöhe die US-Währungshüter planen, den Straffungszyklus im kommenden Jahr zu stoppen.

DAX weiter im Korrekturmodus Der DAX dürfte einen Teil seiner zum Wochenschluss eingefahrenen Gewinne direkt wieder abgeben. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,6 Prozent tiefer bei 14.291 Punkten und damit klar unterhalb ihres Tiefs vom 29. November (14.327 Zähler). Die Zeichen im Leitindex stehen damit weiter auf Korrektur. Die nächste Unterstützung verläuft bei 14.149 Punkten.

Negative Vorgaben von Dow und Nasdaq Von der Wall Street kommen durchwachsene Vorgaben für den Börsenhandel in Europa. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging am Freitag 0,9 Prozent tiefer auf 33.476 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 0,7 Prozent auf 11.004 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 3934 Punkte ein. Zum Wochenschluss waren die US-Erzeugerpreise mit einem Plus von 7,4 Prozent für November höher hereingekommen als erwartet. Das hatte den jüngsten Spekulationen auf ein langsameres Zinstempo der Fed einen Dämpfer versetzt, da die Erzeugerpreise als wichtiger Frühindikator für die Verbraucherpreise gelten.

Asien-Börsen im Minus Vor diesem Hintergrund wollen auch die Anleger an den asiatischen Börsen zu Wochenbeginn keine größeren Engagements wagen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index hat sich soeben mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 27.842 Punkte aus dem Handel verabschiedet. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent.

Euro und Gold auf dem Rückzug Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar zu wichtigen Währungen Stärke. Parallel dazu fällt der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0514 Dollar. Die Feinunze Gold kostet am Morgen mit 1787 Dollar 0,5 Prozent weniger.

RWE-Chef: keine Entwarnung beim Gas Im DAX macht RWE auf sich aufmerksam: Der Vorstandschef des Energiekonzerns, Markus Krebber, erwartet für die Stromversorgung in Deutschland in diesem Winter keine Probleme. Bei der Gasversorgung sei die Lage schwieriger, sagte der Manager der "Rheinischen Post".

Air India vor Mega-Order bei Airbus und Boeing Die indische Fluggesellschaft Air India steht Insidern zufolge kurz vor einer Bestellung historischen Ausmaßes bei Airbus und Boeing. Air India könnte in den nächsten Tagen bei den beiden konkurrierenden Flugzeugbauern bis zu 500 Jets für eine Summe von über 100 Milliarden Dollar ordern, hieß es gestern aus Branchenkreisen.

Uniper: Erstes LNG-Gas soll am 22. Dezember fließen Am neuen LNG-Anlandeterminal in Wilhelmshaven soll am 22. Dezember zum ersten Mal Gas ins deutsche Erdgasnetz fließen. Dies geht aus einer im Internet veröffentlichten Marktmitteilung des Gasimporteurs Uniper hervor. Das Düsseldorfer Unternehmen betreibt das Terminal.

Sanofi raus, Amgen einziger Bieter für Horizon Der französische Pharmakonzern Sanofi will nicht in einem möglichen Bietergefecht um das US-Biotechunternehmen Horizon Therapeutics mitmischen. Sanofi plane keine Offerte für Horizon, teilte das Unternehmen gestern Abend mit. Damit ist der US-Konzern Amgen der einzige verbleibende Bieter für die an der Börse mit rund 18 Milliarden Dollar bewertete Horizon.