Marktbericht Rezessionsängste So tief kann der DAX jetzt fallen Stand: 25.04.2022 12:59 Uhr

Die Angst vor einer Rezession in Europa und den USA lässt die Anleger auf die Verkaufstasten drücken. Der DAX rutscht unter die wichtige Marke von 14.000 Punkten - und sendet damit ein Verkaufssignal.

Zins- und Wachstumssorgen lasten zu Wochenbeginn einmal mehr auf den europäischen Aktienkursen. "Risk off" lautet das Motto der Stunde: Anleger fliehen raus aus riskanten Anlagen wie Aktien und Öl und rein in "sichere Häfen" wie Staatsanleihen und US-Dollar.

DAX bleibt im Abwärtstrend Der deutsche Leitindex hat seine frühen Verluste nach einer kurzen Gegenbewegung weiter ausgebaut. Das vorläufige Tagestief im DAX liegt bei 13.863 Punkten. Das entspricht einem Minus von 2,0 Prozent im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs vom Freitag. Mit dem Rutsch unter seine jüngsten Verlaufstiefs bei 14.000 Punkten sendet der DAX ein technisches Verkaufssignal. Der Abwärtstrend seit Anfang Januar ist weiter intakt. Sollte nun auch die Haltezone bei 13.900 Punkten den DAX-Verkäufern nicht Einhalt gebieten können, droht ein Test des ehemaligen Allzeithochs bei 13.534 Zählern aus dem Jahr 2017, wie IG-Marktexperte Christian Henke in einer aktuellen Analyse herausstreicht. Zins- und Konjunkturängste greifen um sich Anleger fürchten, die wegen der Corona-Pandemie ohnehin schon angeschlagene Konjunktur könnte durch rasche deutliche Zinserhöhungen, wie sie Fed-Chef Jerome Powell jüngst in Aussicht gestellt hatte, endgültig abgewürgt werden. "Es scheint jetzt nicht mehr die Frage, ob, sondern nur noch, wie stark eine Rezession in Europa ausfallen wird. Und selbst für die noch relativ stabile US-Wirtschaft ist ein solches Szenario nicht mehr ausgeschlossen", so Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege RoboMarkets. Update Wirtschaft vom 25.04.2022 Klaus-Rainer Jackisch, HR, tagesschau24 09:00 Uhr, 25.4.2022 ifo-Erwartungen weiter auf Rezessionsniveau Ein Rezessionssignal kommt zu Wochenbeginn auch vom ifo-Index. Zwar ist der Sammelindikator für das Geschäftsklima im April überraschend gestiegen. "Doch insbesondere die Geschäftserwartungen in der Industrie befinden sich nach wie vor auf Niveaus, bei denen es in der Vergangenheit zu Rezessionen gekommen war - wie 1992/93 nach dem Wiedervereinigungsboom, 2008 während der Finanzmarktkrise oder im Frühjahr 2020 nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie", unterstreicht Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Der überraschende Anstieg des Geschäftsklimas bedeutet keine Entwarnung", ist auch Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, überzeugt. Die Konjunkturaussichten für dieses Jahr blieben eingetrübt, insbesondere wenn sich die Sanktionsspirale weiterdrehen sollte. ifo-Geschäftsklima Stimmung in der Wirtschaft bessert sich Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im April überraschend aufgehellt.

Microsoft, Apple & Co im Fokus Wie tief es mit den Kursen in den kommenden Tagen noch bergab gehen könnte, hängt allerdings auch vom weiteren Verlauf der US-Berichtssaison ab. Im Laufe der Woche dürften die Quartalszahlen der US-Tech-Riesen Microsoft, Alphabet, Meta, Apple und Amazon von Anlegern besonders kritisch beäugt werden. Die Tech-Werte hatte in den vergangenen Jahren stets die Rally an den Aktienmärkten angeführt. Ein Schwächesignal aus diesem Sektor hätte fatale Folgen für den Gesamtmarkt. In der Vorwoche hatte Netflix mit seinen Quartalszahlen bereits für eine herbe Enttäuschung gesorgt.

Dow- und Nasdaq-Futures im Minus Die US-Indizes dürften heute an ihre Verluste vom Wochenschluss anknüpfen, an der Wall Street könnte es zunächst weiter bergab gehen. Der Future auf den Dow-Jones-Index der Standardwerte büßt zur Stunde 0,8 Prozent ein. Der Future auf den technologielastigen Nasdaq 100 notiert 0,7 Prozent tiefer.

US-Ölpreis rutscht unter 100-Dollar-Marke Die Angst vor einer Eintrübung der globalen Konjunktur lässt die Anleger zu Wochenbeginn auch riskante Anlagen wie Öl meiden. Ein zusätzlicher Belastungsfaktor ist der Lockdown in Shanghai, der die Nachfrage nach Öl zusätzlich dämpft. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent rutscht zur Mittagszeit um 4,1 Prozent auf 102,26 Dollar ab. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI rutscht um 4,3 Prozent auf 97,74 Dollar ab.

Anleger fliehen in "sicheren Hafen" Immer mehr Anleger suchen ihr Heil deshalb im "sicheren Hafen" der Weltleitwährung US-Dollar. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, steigt um 0,3 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 101,34 Punkte. Die erwartete Serie von US-Zinserhöhungen und die Furcht vor einer Rezession seien derzeit die bestimmenden Themen am Devisenmarkt, sagt Candace Browning, Chef-Analystin der Bank of America. Der Euro hat unterdessen vom Wahlsieg Macrons bei den französischen Präsidentschaftswahlen nur kurz profitiert. Rasch rückten die bevorstehenden US-Zinserhöhungen wieder in den Fokus der Devisenmarkt-Anleger. Der Euro fällt um 0,7 Prozent auf 1,0731 Dollar.

Gold rutscht weiter ab Richtung 1900 Dollar Derweil ist der "sichere Hafen" Gold bei den Anlegern nicht gefragt. Der Preis für eine Feinunze des gelben Edelmetalls fällt um 0,9 Prozent auf 1915 Dollar. Der Goldpreis leidet unter dem steigenden US-Dollar und den anziehenden Anleiherenditen. Gold wirft selbst keine Zinsen ab und ist daher ein "natürlicher Verlierer" steigender Zinserwartungen.

Defensiv ist Trumpf: RWE gefragt In dem trüben Marktumfeld gehören die als defensiv angesehenen Aktien von Energiekonzernen in Zeiten der voranschreitenden Energiewende zu den positiven Ausnahmen. Im DAX thronen die Aktien des Versorger RWE an der Spitzenposition. Am DAX-Ende ist einmal mehr die Aktie von Delivery Hero zu finden. Mit einem Kursverlust von bislang 66 Prozent ist sie der größte DAX-Verlierer im noch jungen Börsenjahr 2022.

Rückschlag für Valneva-Totimpfstoff Der französisch-österreichische Biotechkonzern Valneva kommt im Zulassungsverfahren für seinen Covid-19-Totimpfstoff nicht so schnell voran wie gedacht. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat weitere Informationen über den Impfstoff angefordert. An der Börse in Paris brechen die Aktien von Valneva um rund zwölf Prozent ein und steuern auf den größten Tagesverlust seit Anfang Januar zu.

BMW stoppt Produktion im Werk Regensburg BMW stoppt wegen fehlender Halbleiter die Produktion im Werk Regensburg für mindestens eine Woche. Ein Sprecher sagte, seit heute ruhe die Arbeit in Presswerk, Lackiererei, Karosseriebau und Montage. Ein Drittel der 9000 Mitarbeiter in Regensburg sei betroffen. Normalerweise laufen in Regensburg täglich rund 1000 Autos der Modelle X1, X2 und 1er vom Band. Wie es in der kommenden Woche weitergeht, ist den Angaben nach noch offen.

Rückendeckung für Bayer-Management aus Norwegen In der Debatte über eine Entlastung des Vorstands bei der Hauptversammlung am kommenden Freitag kann das Bayer-Management unter Vorstandschef Werner Baumann mit Unterstützung des norwegischen Staatsfonds rechnen. Der mit einem Anteil von zuletzt knapp 2,3 Prozent an den Bayer-Aktien fünftgrößte Aktionär teilte am Sonntag mit, dass er für die Entlastung des Vorstandes stimmen werde. Das Vergütungspaket für Baumann will der Fonds dagegen nicht mittragen.

Möglicher Panzer-Deal für Ukraine treibt Rheinmetall Ein möglicher Verkauf von 100 "Marder"-Schützenpanzern an die Ukraine schiebt Rheinmetall an. Aktien des Rüstungskonzerns gehören zu den wenigen Gewinnern im MDAX. Die Bundesregierung wird nach Aussage des Regierungssprechers Steffen Hebestreit "zeitnah" über die von Rheinmetall beantragte Lieferung von 100 Marder-Schützenpanzer an die Ukraine entscheiden.

Hugo Boss kann Ausfälle durch Ukraine-Krieg ausgleichen Der Modekonzern Hugo Boss kann den Ausfall des Geschäfts durch den Krieg Russlands in der Ukraine nach Ansicht seines Vorstandsvorsitzenden Daniel Grieder ausgleichen. "Wir können das in anderen Regionen kompensieren", sagte Grieder gegenüber dem "Handelsblatt". Elf Franchisegeschäfte in der Ukraine und 28 eigene Geschäfte in Russland seien geschlossen.

MAN lässt Lkw-Produktion wieder anlaufen Nach sechs Wochen Stillstand lässt der Lastwagenbauer MAN die Produktion ab heute wieder anlaufen. Die Versorgung mit Kabelsträngen habe sich verbessert, ein kleiner Teil der Belegschaft könne jetzt schrittweise aus der Kurzarbeit zurückkehren, sagte MAN-Chef Alexander Vlaskamp. "Nach heutiger Einschätzung könnten wir über 20 Prozent unserer Jahresproduktion verlieren. Der Rückstand ist kaum mehr aufzuholen", sagte Vlaskamp.

Twitter-Deal mit Musk noch in dieser Woche? Twitter steht offenbar dem Übernahme-Angebot des Tech-Milliardärs Elon Musk nicht mehr so ablehnend gegenüber wie am Anfang. Die Seiten verhandelten und könnten einen Deal noch in dieser Woche festzurren, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" darüber berichtet. Covid-Tests geben Roche zum Jahresauftakt nochmals Schub Die Corona-Pandemie hat dem Pharmakonzern Roche im ersten Quartal 2022 nochmals Rückenwind beschert. So sorgte die anhaltend hohe Nachfrage nach Corona-Tests in der Diagnostics-Sparte für weiter steigende Umsätze. Gleichzeitig zogen die Einnahmen im Pharmabereich an. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt.