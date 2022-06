Marktbericht DAX vor neuem Kursrutsch 14.000-Punkte-Marke in Gefahr? Stand: 10.06.2022 07:43 Uhr

Nach der EZB-Sitzung steht der DAX auch zum Wochenschluss weiter unter Druck. Er dürfte nahtlos an seine gestrigen Kursverluste anknüpfen. Wird die 14.000-Punkte-Marke dem Ansturm der Bären standhalten?

Schwache US-Vorgaben, steigende Anleiherenditen und eine negative Charttechnik dürften am letzten Handelstag der Woche für neue Kursverluste im DAX sorgen. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte rund eineinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,8 Prozent tiefer bei 14.082 Punkten.

DAX ist technisch angeschlagen Aus charttechnischer Perspektive ist der DAX nach seinem jüngsten Kursrutsch massiv angeschlagen. Gestern verlor das deutsche Börsenbarometer 1,7 Prozent auf 14.199 Zähler. Mit dem Rutsch unter die beiden jüngsten Tagestiefs bei 14.359/14.330 Zählern untermauerte der DAX sein Scheitern an der Schlüsselmarke von 14.600 Punkten und sandte ein technisches Verkaufssignal. EZB erwischte Anleger auf falschem Fuß Fundamentaler Hintergrund der Kursverluste war die gestrige Sitzung der Europäischen Zentralbank. Dabei legte sich die EZB überraschend auf Datum und Höhe der Zinswende fest, alle Leitzinsen sollen im Juli auf 25 Basispunkte angehoben werden. Der Markt rechnet nun zum Jahresende mit einem Leitzins von 1,5 Prozent in der Eurozone. Zinsschritt für Juli geplant EZB leitet Zinswende im Euroraum ein Die Europäische Zentralbank will im Juli ihre Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte anheben. Das ist mehr als die Marktteilnehmer vor der EZB-Sitzung erwartet hatten; entsprechend hatten die Währungshüter um Christine Lagarde viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Weiterhin steht die Frage im Raum, ob die von der EZB in Aussicht gestellte Straffung der Geldpolitik ausreichen wird - oder ob sie die Kontrolle über die Inflationserwartungen bereits verloren hat, wie manche Ökonomen kritisieren. Anleihe-Renditen ziehen massiv an "Nach unserer Einschätzung dürfte der Inflationsdruck kräftiger und nachhaltiger sein, was die EZB zwingen wird, beherzter und aggressiver die Zinsen zu erhöhen. Die US- Notenbank könnte dabei ein Vorbild sein", betonte Ulrike Kastens, Chefvolkswirtin Europa des Vermögensverwalters DWS, gestern im Nachgang der EZB-Sitzung. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg im Zuge der EZB-Pressekonferenz auf ein Acht-Jahres-Hoch von 1,47 Prozent, die italienischen Pendants rentierten zum ersten Mal seit 2018 über 3,5 Prozent. Die spanischen Papiere zogen um vierzehn Basispunkte auf 2,62 Prozent an und liegen damit auf dem höchsten Stand seit 2014.

Inflationsangst drückt Dow und Nasdaq in die Tiefe Auch an den US-Anleihemärkten zogen die Renditen gestern spürbar an. Die zehnjährigen US-Staatsanleihen rentierten mit 3,07 Prozent so hoch wie seit Mitte Mai nicht mehr. Inflationsangst war nämlich auch an den New Yorker Börsen das Hauptthema. In den USA warten die Anleger mit Sorge auf die Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten für Mai am Nachmittag, bevor in der kommenden Woche die US-Notenbank Fed wieder frische Signale sendet. Der Markt rechnet erneut mit massivem Preisauftrieb. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,9 Prozent tiefer auf 32.272 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 2,8 Prozent auf 11.754 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 2,4 Prozent auf 4017 Punkte ein.

Nikkei mit deutlichen Verlusten Die negativen US-Vorgaben lasten auch auf den Aktienmärkten in Asien. Der 225 Werte umfassende Nikkei notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,5 Prozent tiefer bei 27.836 Punkten. Der Leitindex der Shanghaier Börse, der SSE Composite, dreht dagegen nach anfänglichen Verlusten ins Plus und gewinnt zur Stunde 0,6 Prozent.

Gold gibt nach, Euro etwas höher Der Euro kann im asiatischen Devisenhandel nach seinem gestrigen Kursrutsch zum Dollar nur etwas Boden gutmachen. Die europäische Gemeinschaftsdevise zieht um 0,1 Prozent auf 1,0631 Dollar an. Gestern war ein Euro im Hoch noch 1,771 Dollar wert gewesen. Die Feinunze Gold kostet im frühen Handel 1843 Dollar und damit 0,2 Prozent weniger als am Vortag.

Weiterer Glyphosat-Erfolg für Bayer in den USA Im DAX rückt die Bayer-Aktie in den Fokus. Der Konzern hat in den USA einen weiteren Prozess um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat gewonnen. Die Jury eines Gerichts in Kansas City im Bundesstaat Missouri entschied gestern zugunsten von Bayer und urteilte, dass das Herbizid nicht für die Erkrankung des Klägers Allan Shelton verantwortlich zu machen sei.

Thyssenkrupp-Tochter kauft Werft in Wismar Für die Werft in Wismar zeichnet sich nach der Insolvenz der MV Werften-Gruppe ein Neustart ab. Mit dem Kieler Rüstungsunternehmen Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) ist ein Käufer gefunden. Statt Frachter und Kreuzfahrtschiffe sollen in Wismar künftig U-Boote für die Marine gebaut werden. Insolvenzverwalter Christoph Morgen will heute ab 11.30 Uhr über die bevorstehende Übernahme und die weiteren Pläne informieren. Nestle liefert USA erneut tonnenweise Babymilchpulver Der schweizerische Nahrungsmittelkonzern Nestlé verkauft den USA erneut 28.200 Dosen Babymilchpulver. Die über 22 Tonnen Ware würden von Nestlé Deutschland bezogen, gab die US-Lebensmittel- und -Arzneimittelbehörde FDA gestern bekannt. Das US-Gesundheitsministerium prüfe derzeit Möglichkeiten, die Produkte so schnell wie möglich in die USA zu bringen.