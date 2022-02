Marktbericht DAX-Kurssturz voraus Anleger stehen unter Zins-Schock Stand: 11.02.2022 07:57 Uhr

Die Zinserwartungen in den USA sind schlagartig in die Höhe geschnellt. Investoren in New York nahmen Reißaus - und lieferten so das Rollenvorbild für die Anleger hierzulande. Der DAX steht vor einem neuen Kurssturz.

Der DAX dürfte mit einem großen Abschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Banken und Broker taxieren die deutschen Standardwerte zur Stunde 1,2 Prozent tiefer bei 15.300 Punkten. Nachdem sich der DAX gestern noch bei 15.490 Punkten halten konnte, droht nun der nächste Kurssturz.

Warum der DAX nicht unter 15.000 Punkte fallen sollte Der deutsche Leitindex nähert sich damit wieder schnellen Schrittes der runden Marke von 15.000 Punkten. Ein Sturz darunter wäre das denkbar schlechteste Szenario, würde dadurch doch die Abwärtsdynamik am deutschen Aktienmarkt nochmals deutlich zunehmen. Die technischen Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt haben für diesen Fall ein Kursziel von rund 13.800 Punkten berechnet. Zinserhöhung um vollen Prozentpunkt bis Juli? Negative Vorgaben für den deutschen Aktienhandel kommen von den US-Börsen. Nachdem die US-Inflationsrate im Januar mit 7,5 Prozent auf den höchsten Stand seit 40 Jahren gestiegen war, brachte der Präsident der Notenbank von St. Louis, James Bullard, eine Zinserhöhung um einen vollen Prozentpunkt bis Juli ins Spiel. Die US-Zinswende dürfte somit deutlich schneller deutlich größere Ausmaße annehmen als bislang erwartet. Anstieg auf 7,5 Prozent US-Inflation klettert auf 40-Jahres-Hoch Die Verbraucherpreise in den USA sind zu Jahresbeginn so rasant gestiegen wie seit 40 Jahren nicht mehr. Zuvor hatten die meisten Anleger für die nächste Sitzung der US-Notenbank Fed im März eine kleine Zinserhöhung von lediglich 0,25 Prozentpunkten auf dem Zettel. Nach der Aussage von Bullard rechnen nun aber mittlerweile rund 93 Prozent der Marktteilnehmer mit einem großen Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten für die März-Sitzung.

Dow Jones und Nasdaq 100 mit herben Verlusten Steigende Zinsen verteuern die Refinanzierung von Unternehmen und machen Aktien als Geldanlage weniger attraktiv. Kein Wunder also, dass die Anleger im späten US-Geschäft die Flucht ergriffen. Die Kurse rauschten in den Keller, vor allem Technologiewerte standen unter Druck. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging schließlich mit einem Minus von 1,5 Prozent auf 35.242 Punkte aus dem Handel. Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 verlor 1,8 Prozent auf 4504 Zähler. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 sackte um 2,3 Prozent auf 14.706 Stellen ab.

Asien-Börsen unter Druck, Dollar zieht an Die Sorgen vor einem deutlichen US-Zinsanstieg lasten auch auf den asiatischen Börsen. Die Börse in Shanghai liegt zur Stunde 0,5 Prozent im Minus. Die Börse in Tokio bleibt heute wegen eines nationalen Feiertages geschlossen. Die gestiegenen Zinserwartungen in den USA stärken dem Dollar auf breiter Front den Rücken. Im Gegenzug verliert der Euro im asiatischen Devisenhandel 0,2 Prozent auf 1,1384 Dollar. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1824 Dollar.

Delivery Hero: Analysten senken den Daumen Im DAX könnte heute die Aktie von Delivery Hero erneut unter Druck geraten; die Banken JPMorgan und Barclays haben ihre Kursziele für das Papier kräftig eingedampft. Gestern war die Aktie nach enttäuschenden Aussagen des Lieferdienstes zum laufenden Jahr um mehr als 30 Prozent eingebrochen. In der Geschichte des DAX war dies einer der größten prozentualen Tagesverluste einer Aktie.

VW braucht mehr Mitarbeiter für Umstieg auf E-Autos in Emden Im Emder Volkswagen-Werk sollen nach Angaben des Betriebsrats von April an zwischen 1000 und 1500 zusätzliche Arbeitskräfte den Produktionsumstieg von Verbrenner- zu Elektroautos unterstützen. Das habe der Vorstand des Autokonzerns am vergangenen Montag entschieden, sagte der VW-Betriebsratsvorsitzende in Emden, Manfred Wulff, gestern bei einem Pressegespräch der IG Metall.

Daimler Truck ab heute im MDAX Nur knapp zwei Monate nach der Erstnotierung in Frankfurt steigt Daimler Truck in den MDAX auf. Der vom damals noch Daimler genannten Konzern abgespaltene Lkw-Bauer ersetzt ab heute den Immobilienspezialisten Alstria Office Reit. Hintergrund ist die Übernahme von Alstria durch den kanadischen Vermögensverwalter Brookfield, wodurch der Anteil frei handelbarer Alstria-Aktien unter zehn Prozent gesunken war.