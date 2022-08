Marktbericht Nach Kursrally Verdiente Atempause im DAX Stand: 01.08.2022 07:35 Uhr

Der DAX dürfte heute mit leichten Verlusten in den Handel starten. Nach der jüngsten rasanten Rally im deutschen Leitindex ist das aber weder erstaunlich noch beunruhigend.

Der DAX dürfte mit einem kleinen Abschlag in den neuen Börsenmonat starten. Der Broker IG sieht die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent tiefer bei 13.441 Punkten. Der DAX dürfte damit nach seiner furiosen Rally der vergangenen Tage erst einmal eine Verschnaufpause einlegen.

DAX-Rally mit positivem technischen Signal Am Freitag ging es für die deutschen Standardwerte in der Spitze bis auf 13.515 Zähler aufwärts. Seit seinem markanten Tief Anfang Juli bei 12.391 Punkten hat der DAX damit in der Spitze über 1100 Punkte zulegen können. Mit dem zum Wochenschluss vollzogenen Anstieg über das Vorwochenhoch bei 13.399 Punkten sendet der DAX ein positives technische Signal. Die DAX-Käufer (Bullen) dürften nun endgültig wieder Oberwasser haben.

Amazon und Apple geben Dow und Nasdaq Auftrieb Rückenwind für den DAX kommt von den US-Börsen. Optimistische Ausblicke der beiden Technologiekonzerne Amazon und Apple hatten am Freitag die Stimmung der US-Anleger deutlich gehoben. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss ein Prozent höher auf 32.845 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,9 Prozent auf 12.390 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,4 Prozent auf 4130 Stellen zu. Im Monatsvergleich verbesserte sich der Dow um 6,7 Prozent, der S&P um 9,1 und der Nasdaq um 12,3 Prozent.

Kursgewinne im Nikkei Positive Vorgaben für den DAX kommen zu Wochenbeginn auch von den Asien-Börsen. Trotz enttäuschender chinesischer Wirtschaftsdaten zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Morgen überwiegend stärker. So liegt der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,6 Prozent höher bei 27.970 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert unverändert. Erholung in Chinas Industrie verlangsamt Die Erholung der chinesischen Wirtschaft nach den jüngsten Ausbrüchen des Coronavirus und weitreichenden Maßnahmen im Kampf gegen Covid-19 hat sich im Juli verlangsamt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" fiel von 51,7 Punkten im Vormonat auf 50,4, lag damit aber weiter über der wichtigen 50-Punkte-Marke, was auf eine Ausweitung der industriellen Tätigkeit hindeutet.

Euro klar über 1,02 Dollar Der Dollar verliert im asiatischen Devisenhandel auf breiter Front. Auch zum Euro notiert der Greenback schwächer. Parallel dazu steigt der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0229 Dollar. Die Feinunze Gold wird am Morgen bei 1760 Dollar gehandelt.

Covestro dampft Jahresziele erneut ein Im DAX rückt die Covestro-Aktie in den Fokus. Angesichts des nochmaligen Anstiegs des Gaspreises in Europa im Juli ist die erst im Mai gesenkte Prognose des Kunststoffkonzerns bereits wieder Makulatur. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) werde für 2022 nur noch zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro erwartet, statt wie bisher zwischen zwei und 2,5 Milliarden, teilte das Leverkusener Unternehmen am Freitag mit.

Batteriehersteller Varta senkt Jahresziele Auch der Batteriehersteller Varta schraubt seine Jahresziele wegen trüberer Konjunkturaussichten und hoher Rohstoff-, Energie- und Transportkosten zurück. Der Umsatz dürfte 2022 nun 880 bis 920 Millionen Euro erreichen, statt der bisher erwarteten 950 Millionen bis eine Milliarde, teilte das Unternehmen mit. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) dürfte es 200 bis 225 Millionen Euro werden. Hier wurden bislang 260 bis 280 Millionen Euro angestrebt.

Lufthansa-Piloten machen sich streikbereit Bei der Lufthansa ist ein Streik der Piloten wieder ein Stück näher gerückt. In einer Urabstimmung haben sich die Mitglieder der Vereinigung Cockpit (VC) mit einer sehr deutlichen Mehrheit für einen Arbeitskampf ausgesprochen. Das berichtete die Gewerkschaft am Sonntag nach Auszählung der Stimmen.

Dermapharm will in Frankreich zukaufen Der Arzneimittelhersteller Dermapharm will den französischen Marktführer für pflanzliche Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel übernehmen. Man habe ein Angebot zum Erwerb von 100 Prozent der Aktien an Apharma Topco, der Holdinggesellschaft der Arkopharma-Gruppe, vorgelegt, teilte das Unternehmen am Wochenende mit.

Boeing vor Wiederaufnahme der Dreamliner-Auslieferung? Der US-Flugzeugbauer Boeing steht Kreisen zufolge unmittelbar vor der Auslieferungswiederaufnahme des Langstreckenjets 787 (Dreamliner). Der Konzern habe von der US-Luftfahrtaufsicht FAA dafür eine vorläufige Genehmigung erhalten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Musk reagiert auf Twitter-Klage Im Rechtsstreit um die Twitter-Übernahme hat Tech-Milliardär Elon Musk seine Antwort auf die Klage des Kurznachrichtendienstes eingereicht. Das Dokument vom Freitag ist allerdings zunächst nicht öffentlich zugänglich. Musks Anwälte haben nach den Regeln des Gerichts einige Tage Zeit, eine Version ohne vertrauliche Details zu veröffentlichen.