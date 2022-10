Marktbericht Kräftige Gewinne voraus DAX-Erholungsrally in vollem Gange Stand: 04.10.2022 07:37 Uhr

Wer den gestrigen Handelstag an der Börse verpasst hat, dürfte sich verwundert die Augen reiben: Der DAX hat einen kräftigen Satz nach oben gemacht und sollte heute weiter deutlich zulegen.

Der DAX dürfte zu Handelsbeginn kräftige Kursgewinne einfahren. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 1,5 Prozent höher bei 12.390 Punkten. Die deutschen Standardwerte dürften damit an ihre herausragende Performance vom Vortag nahtlos anknüpfen. Gestern hat der DAX nach anfänglichen Verlusten, die ihn seinem Jahrestief gefährlich nahe brachten, ins Plus drehen und letztlich 0,8 Prozent auf 12.209 Zähler gutmachen können.

DAX war "überverkauft" Das "Reversal" vom Vortag ist aus technischer Perspektive ein gutes Zeichen, ebenso wie die Rückeroberung der wichtigen 12.200-Punkte-Marke. In der Vorwoche war der DAX mit 11.862 Punkten auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen. Auf überverkauftem Niveau hatten viele Börsianer auf eine nahe Stabilisierung hingewiesen. Britische Kehrwende beflügelt die Märkte Rückenwind für die Märkte kommt aus Großbritannien. Nach heftiger Kritik hat der britische Finanzminister bei der geplanten Steuersenkung eine Kehrtwende angekündigt. Kwasi Kwarteng erklärte am Montag, den Spitzensteuersatz von 45 Prozent für Topverdiener nun doch nicht senken zu wollen. Britische Steuersenkungspläne Warum Ökonomen so entsetzt sind Ökonomen reagieren entgeistert auf das milliardenschwere Steuersenkungsprogramm der britischen Regierung. Die Anleger fassten dies als ein Signal auf, "dass die britische Regierung zumindest teilweise bereit ist, von ihren Absichten abzurücken, die die Märkte in der vergangenen Woche so verunsichert haben", erklärte John Briggs, Leiter des Bereichs Wirtschaft und Marktstrategie bei NatWest Markets.

Nikkei mit starken Kursgewinnen An den asiatischen Börsen stieg die Kauflaune der Anleger daraufhin deutlich. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,4 Prozent höher bei 26.841 Punkten. Die Börsen in China und Hongkong blieben aufgrund eines Feiertags geschlossen.

Dow Jones und Nasdaq auf Erholungskurs Rückenwind für den DAX kommt auch von der Wall Street. Die US-Börsen hatten sich zum Wochenauftakt auf Erholungskurs begeben. Der Leitindex Dow Jones schloss am Montag 2,7 Prozent höher auf 29.490 Punkten. Der S&P 500 rückte um 2,6 Prozent auf 3678 Zähler vor. Der technologielastige Nasdaq verbesserte sich um 2,3 Prozent auf 10.815 Stellen. Die Marktbarometer machten damit ihre jüngsten Kursverluste teilweise wett.

Ausverkauf bei Tesla Tesla-Titel rutschten um fast neun Prozent ab, nachdem der Elektroautobauer mit seinen Absatzzahlen enttäuscht hatte. Das Unternehmen verwies auf Verzögerungen bei der Überführung zu den Kunden wegen mangelnder Transport-Kapazitäten.

Euro weiter gut erholt Im frühen Devisenhandel tendiert der Euro bei 0,9833 Dollar seitwärts und kann sich damit weiter stabilisieren. Die europäische Gemeinschaftswährung war Ende September bis auf 0,9538 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren abgerutscht.

VW, Porsche und BMW mit Absatzplus in den USA Am deutschen Aktienmarkt stehen am Morgen die Autowerte im Fokus. Der deutsche Branchenriese VW hat seinen US-Absatz in den drei Monaten bis Ende September gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12,0 Prozent auf 88.820 Neuwagen gesteigert. Grund war vor allem ein starkes SUV-Geschäft mit den Modellen Atlas, Tiguan und Taos. Volkswagens Sportwagentochter Porsche erhöhte den US-Absatz im dritten Quartal nach eigenen Angaben um 8,5 Prozent auf 16.581 Autos. Auch der deutsche Oberklasse-Hersteller BMW steigerte seine Verkäufe auf dem wichtigen US-Markt und lieferte dort 78.031 Neuwagen seiner Stammmarke aus; damit erhöhte er den Absatz im Jahresvergleich um 3,2 Prozent.

Millionen-Unterstützung für BASF genehmigt Deutschland darf den Chemie-Konzern BASF mit 134 Millionen Euro unterstützen. Die EU-Wettbewerbshüter haben grünes Licht für die millionenschwere Förderung gegeben, wie die EU-Kommission gestern in Brüssel mitteilte. Unterstützt werden soll die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff, etwa für den Verkehr. Sogenannter Grüner Wasserstoff ist CO2-frei, weil er mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt wird.

Überraschender Chefwechsel bei ProSiebenSat.1 Beim Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 kommt es zu einem überraschenden Chefwechsel. Der frühere RTL-Chef Bert Habets übernimmt zum 1. November den Vorstandsvorsitz des bayerischen Fernsehkonzerns. Bereits seit Mai 2022 ist der gebürtige Niederländer bei ProSiebenSat.1 als Aufsichtsratsmitglied tätig. Der bisherige Chef Rainer Beaujean habe sein Amt in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niedergelegt, hieß es.