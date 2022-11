Marktbericht DAX am Morgen kaum bewegt Verdiente Atempause an der Börse Stand: 07.11.2022 07:32 Uhr

Nach der rasanten Rally zum Wochenschluss lassen es die DAX-Bullen zu Beginn der neuen Woche ruhiger angehen. Eine Atempause haben sie sich nach ihrem jüngsten Etappensieg wohlverdient.

Der DAX dürfte den Berechnungen von Banken und Brokern zufolge knapp unterhalb seines Vortagesschlusskurses in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex starke Gewinne von 2,5 Prozent auf 13.460 Punkte eingefahren.

DAX-Charttechnik klar verbessert Die technischen Perspektiven für die deutschen Standardwerte hatten sich damit deutlich aufgehellt, überwand der DAX doch nicht nur seinen Abwärtstrend seit Januar, sondern auch die Widerstandszone bei 13.400 Punkten per Wochenschlusskurs. Um neue Aufwärtsdynamik zu entfachen, müsste der DAX nun sein Tageshoch vom Freitag (13.542 Zähler) überwinden. Doch danach sieht es im frühen Handel zunächst nicht aus. Fragwürdige China-Spekulationen Aus fundamentaler Perspektive hatten den globalen Börsen zuletzt unbestätigte Hoffnungen Auftrieb gegeben, China könne die strikten Pandemie-Beschränkungen lockern. Doch am Wochenende bekräftigten die Gesundheitsbehörden, Corona-Cluster sofort nach ihrem Auftreten "dynamisch zu beseitigen". Trotz der Auswirkungen auf die Wirtschaft werde das Land an seiner Strategie zur Bekämpfung des Virus festhalten, sagte Tapas Strickland, Leiter des Bereichs Marktwirtschaft bei der NAB. "Da China in den Winter geht, halten die meisten Analysten eine Änderung der Null-Corona-Politik bis mindestens März für unwahrscheinlich."

Nikkei erneut mit Kursgewinnen Es bleibt also fraglich, wie lange die Spekulationen auf eine Abkehr von der Null-Covid-Strategie Chinas noch als Kurstreiber an den Börsen herhalten können. Dessen ungeachtet setzen die Asien-Börsen ihren Aufwärtstrend zu Wochenbeginn fort. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index hat sich soeben mit einem Plus von 1,2 Prozent auf 27.528 Punkte aus dem Handel verabschiedet. Auch an der Börse Shanghai geht es aufwärts - trotz der Meldung, dass die Ein- und Ausfuhren Chinas im Oktober abermals unter der Null-Corona-Politik des Landes gelitten hatten.

Dow und Nasdaq nach Achterbahnfahrt höher An der Wall Street hatte das Rätselraten über das künftige Zinstempo der amerikanischen Notenbank Fed die Börsen am Freitag auf Achterbahnfahrt geschickt. Die US-Jobdaten für Oktober lieferten ein gemischtes Bild und boten den Anlegern Raum für Spekulationen. Der Dow-Jones-Index schloss nach einem volatilen Handelsverlauf 1,3 Prozent höher auf 32.403 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,3 Prozent auf 10.475 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,4 Prozent auf 3770 Punkte zu.

Euro bleibt auf Kurs gen Dollar-Parität Der Dollar schwächelt im asiatischen Devisenhandel etwas. Im Gegenzug zieht der Euro um 0,2 Prozent auf 0,9946 Dollar nach. Die europäische Gemeinschaftswährung erholt sich damit weiter in Richtung Dollar-Parität.

Beschwerden über die Post verdoppeln sich Im DAX rückt am Morgen die Aktie der Deutschen Post in den Fokus. Weil Briefe viel zu spät oder gar nicht ankommen, wenden sich immer mehr Bürger an die Bundesnetzagentur. Im Oktober seien rund 9700 Beschwerden eingegangen und damit fast doppelt so viele wie im September (5000), teilte die Bonner Regulierungsbehörde auf dpa-Anfrage mit.

BaFin: Deutsche Bank soll mehr gegen Geldwäsche tun Die Finanzaufsicht Bafin fordert weitere Anstrengungen der Deutschen Bank im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Behörde droht dem DAX-Konzern mit Geldbußen, sollten BaFin-Anordnungen aus den Jahren 2018 und 2019 nicht umgesetzt werden. Das geht aus einem am Freitagabend veröffentlichten Bescheid der Bafin hervor, der den Angaben zufolge bereits am 28. September 2022 erging.

BioNTech präsentiert Zahlen fürs dritte Quartal Der Corona-Impfstoffhersteller BioNTech legt heute seine Bilanz für das dritte Quartal vor. Außerdem will das Unternehmen in einer Telefonkonferenz (14.00 Uhr) einen Überblick über neue Entwicklungen geben. Der US-Partner von BioNTech, Pfizer, hatte vor wenigen Tagen auch dank guter Geschäfte mit Corona-Boostern seine Erlösziele angehoben.

Facebook-Konzern Meta vor Massenentlassungen? Beim Facebook-Konzern Meta steht laut Medienberichten ein deutlicher Stellenabbau bevor. Es gehe um mehrere Tausend Arbeitsplätze, schrieb das "Wall Street Journal" in der Nacht zum Montag. Die "New York Times" nannte keine Zahlen, aber berichtete, es könnten die bisher bedeutendsten Stellenstreichungen seit Gründung des Unternehmens im Jahr 2004 werden.

Musk droht abtrünnigen Twitter-Werbekunden Der neue Twitter-Besitzer Elon Musk hat gedroht, Werbekunden öffentlich bloßzustellen, die keine Anzeigen mehr auf der Plattform schalten. Der Tech-Milliardär reagierte damit auf den Vorschlag eines rechten Lobbyisten, er solle solche Firmen nennen, damit seine Anhänger sie mit einem "Gegenboykott" belegen könnten.