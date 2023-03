Marktbericht Kursgewinne voraus DAX hat 800 Punkte Aufwärtspotenzial Stand: 30.03.2023 07:42 Uhr

Der DAX hat die Schlüsselzone bei 15.300 Punkten überwunden. Das schürt am deutschen Aktienmarkt Hoffnungen auf Anschlussgewinne. Experten zufolge könnte es weitere 800 Punkte nach oben gehen.

Am deutschen Aktienmarkt stehen die Zeichen weiter auf Kursgewinne. Der Broker IG taxiert den DAX aktuell 0,3 Prozent höher bei 15.370 Punkten. Das deutsche Börsenbarometer würde damit an seinen jüngsten Aufwärtstrend anknüpfen. Seit seinem Wochenschlusskurs bei 14.957 Punkten am vergangenen Freitag hat der DAX bereits 2,5 Prozent zulegen können.

Geht da noch was im DAX? Aus technischer Perspektive ist da sogar noch mehr drin. Schließlich hat der deutsche Leitindex gestern die wichtige Widerstandszone bei 15.300 Zählern und damit auch sein Verlaufshoch der Vorwoche überwunden. Dadurch hat der DAX eine kleine Bodenbildung vervollständigt - und so die Basis für weitere Kursgewinne gelegt. Denn nun liegt im DAX-Chart eine sogenannte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vor, wie Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC, herausstreicht. Der Experte beziffert das kalkulatorische Anschlusspotenzial auf 800 Punkte.

Asien-Börsen im Minus Von den asiatischen Aktienmärkten kommen allerdings durchwachsene Vorgaben. Zwar konnten die Anleger auch dort ihre Sorgen um den Bankensektor abschütteln, doch nach den jüngsten Bankenturbulenzen wächst die Unsicherheit über die anstehenden Zinsschritte der Zentralbanken: Muss die Fed ihren Zinserhöhungszyklus womöglich früher beenden, um eine weitere Destabilisierung der Finanzindustrie zu vermeiden? Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,8 Prozent tiefer. Die Börse in Shanghai notiert 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert ebenfalls 0,3 Prozent.

KI-Schub an der Wall Street Positive Vorgaben für den DAX-Handel kommen derweil von den US-Börsen. Gute Geschäftsaussichten für Chiphersteller und eine Entspannung im Bankensektor haben Anleger in den USA gestern zurück in Aktien gelockt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss ein Prozent höher auf 32.717 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,4 Prozent auf 4027 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,8 Prozent auf 11.926 Punkte vor.

Micron schürt Tech-Optimismus Aktien des Speicherchip-Herstellers Micron und seiner Rivalen zogen an, da Investoren auf einen Nachfrageschub durch Produkte im Bereich Künstliche Intelligenz setzen. Micron stellte für die Speicherchip-Industrie 2025 ein Rekordjahr in Bezug auf die Marktgröße in Aussicht. Inflationsrate - Hoffen auf den Basiseffekt Mit Spannung warten die Investoren hierzulande nun auf die Veröffentlichung der deutschen Inflationsrate im März. Das Statistische Bundesamt gibt seine erste Schätzung heute Nachmittag um 14 Uhr bekannt. Ökonomen rechnen im Schnitt mit einem Rückgang der Jahresteuerungsrate auf 7,3 Prozent. Im "März dürfte die Inflationsrate in Deutschland aufgrund eines Basiseffekts deutlich zurückgehen", erläuterte die Deutsche Bundesbank unlängst in ihrem Monatsbericht. Denn nun werden die aktuellen Preise mit dem stark erhöhten Niveau des Frühjahrs verglichen.

Anleger verlieren Interesse an Gold Im Vorfeld der wichtigen Datenveröffentlichung zeigt sich der Euro kaum bewegt. Aktuell tendiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0839 Dollar seitwärts. Für eine Feinunze Gold werden am Morgen 1961 Dollar gezahlt. Das gelbe Edelmetall ist seit dem Abflauen der Bankenturbulenzen bei Anlegern weniger stark gefragt, nachdem es in der Vorwoche noch zeitweise über die Marke von 2000 Dollar gestiegen war.

VW lehnt Einigung zu Sklavenarbeit in Brasilien ab Im DAX rückt am Morgen die VW-Aktie in den Fokus. Volkswagen do Brasil hat in einer Anhörung zu möglicher Sklavenarbeit auf einer Amazonas-Farm eines Tochterunternehmens in den 1970er und 80er Jahren nach Angaben der brasilianischen Staatsanwaltschaft den Verhandlungstisch verlassen. Das Unternehmen habe erklärt, kein Interesse an einem Abkommens mit der für Arbeitsrecht zuständigen Anklagebehörde zu haben, hieß es in einer Mitteilung der Behörde in Brasília.

SMA Solar hebt Prognose an Der Solartechnikkonzern SMA Solar hebt nach einem überraschend starken Start ins neue Jahr seine Prognose für 2023 an. Der Vorstand erwartet nun einen Jahresumsatz von 1,45 bis 1,6 Milliarden Euro. Bislang hatte das Management 1,35 bis 1,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Prognose für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) schraubte SMA auf 135 bis 175 Millionen Euro von 100 bis 140 Millionen Euro nach oben.

Börsenneuling Ionos mit Ergebnisrückgang Gestiegene Kosten für Energie und Marketing haben dem Webhosting- und Cloud-Anbieter Ionos im vergangenen Jahr einen Ergebnisrückgang eingebrockt. Das bereinigte operative Ergebnis fiel 2022 um 2,7 Prozent auf 345,6 Millionen Euro. Der Webhoster war im Februar an die Börse gegangen. Bislang schaffte es die Aktie nicht, den Ausgabepreis von 18,50 Euro zu überspringen.