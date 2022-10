Marktbericht DAX vor Kursgewinnen Mit Rückenwind in die neue Börsenwoche Stand: 24.10.2022 07:29 Uhr

Starke Vorgaben von den Börsen in den USA und in Asien geben dem DAX zu Wochenbeginn kräftig Rückenwind. Der deutsche Leitindex dürfte zum Handelsstart einen Satz nach oben machen.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es zum Start in die neue Woche kräftig bergauf gehen. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,6 Prozent höher bei 12.810 Punkten. Gute Vorgaben von den Überseebörsen und eine verbesserte Charttechnik treiben die Kurse.

Kehrtwende im DAX schürt Hoffnungen Am Freitag hatte der DAX nach anfänglichen Verlusten die Kurve bekommen und bis zum Handelsschluss nahezu all seine Verluste egalisiert. Charttechniker sprechen von einem "intraday reversal". Es ist diese Kehrtwende im DAX, die aus technischer Sicht die Grundlage für weitere Kursgewinne legen könnte. Anleger hoffen auf kleinere Zinsschritte Aus fundamentaler Perspektive lässt derweil die Hoffnung auf eine mögliche Verlangsamung der US-Zinserhöhungen die Anleger neuen Mut fassen. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge wollen einige Mitglieder der US-Notenbank einen Gang herunterschalten. Zwar rechnen die Märkte nach wie vor fest mit einer Anhebung um 75 Basispunkte im November. Die Erwartungen für einen weiteren XXL-Zinsschritt der Fed im Dezember sind zuletzt aber zurückgegangen. Dem Fed Watch Tool der CME Group zufolge geht die Mehrzahl der Marktteilnehmer mittlerweile von einer Zinserhöhung von "nur" noch 0,5 Prozentpunkten im Dezember aus.

Wall Street: Berichtssaison als Kurstreiber Hinzu kommt: Die US-Berichtssaison verläuft bislang unterm Strich deutlich besser als erwartet. Das veranlasste Analysten dazu, die Gewinnerwartungen für S&P-500-Unternehmen auf 3,1 Prozent von zuvor 2,8 Prozent anzuheben. Auch das trieb zum Wochenschluss die Kurse an der Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 2,5 Prozent höher auf 31.082 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,3 Prozent auf 10.859 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 2,4 Prozent auf 3752 Punkte zu.

Nikkei mit Kursgewinnen An den asiatischen Börsen geht es am Morgen ebenfalls klar bergauf. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,2 Prozent höher bei 27.224 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

Gold nach Kurssprung etwas leichter Der Dollar ist im asiatischen Devisenhandel gefragt. Im Gegenzug sinkt der Euro um 0,1 Prozent aktuell 0,9847 Dollar. Der Goldpreis gibt im frühen Handel leicht nach. Aktuell kostet die Feinunze Gold 1658 Dollar. Zum Wochenschluss hatte das gelbe Edelmetall von den nachlassenden US-Zinserwartungen noch kräftig profitieren können.

Sunak ist Favorit, Pfund steigt Das britische Pfund steigt angesichts der jüngsten Entwicklung in Großbritannien im asiatischen Handel um mehr als einen halben Cent zum Dollar. Ex-Premierminister Boris Johnson wirft seinen Hut für die Nachfolge von Regierungschefin Liz Truss doch nicht in den Ring. Favorit ist nun Ex-Finanzminister Rishi Sunak, der schon heute Parteichef der Konservativen und neuer Premierminister werden könnte.

SAP-Betriebsratschef kritisiert Sparmaßnahmen bei Dienstreisen Im DAX rückt am Morgen die SAP-Aktie in den Fokus. Betriebsratschef Eberhard Schick hat Sparmaßnahmen des Softwarekonzerns bei internen Dienstreisen kritisiert. "Die Corona-Reiseeinsparungen werden mitgenommen und nun verstetigt", sagte Schick der Deutschen Presse-Agentur. Nach Worten Schicks sind Reisen beschränkt auf solche zu Kunden und Partnern. Ein Sprecher des DAX-Konzerns bestätigte das auf Anfrage.

Lufthansa fliegt aus Kostengründen seltener im Inland Die Lufthansa bietet auch aus Kostengründen weniger innerdeutsche Flüge an. Man habe die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn ausgebaut, sagte Konzernchef Carsten Spohr der dpa. "Ein weiterer Grund sind die hohen Gebühren, die unsere Gäste sowohl am Start- als auch am Zielflughafen in Deutschland bezahlen müssen." Die Lufthansa habe daher umgesteuert: "Daher setzen wir unsere Flugzeuge zunehmend effizienter und profitabler auf anderen europäischen Strecken ein."