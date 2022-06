Die Vorgaben von den Börsen aus Übersee sind hervorragend. Der DAX dürfte mit kräftigen Kursgewinnen in den letzten Tag der Woche starten und nimmt nun seine Schicksalsmarke bei 14.600 Punkten ins Visier.

Zum Wochenschluss trumpfen die Bullen nach einer eher durchwachsenen Woche im DAX nochmals kräftig auf. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,8 Prozent höher bei 14.606 Punkten. Damit würde er nicht nur das Wochenhoch vom Montag bei 14.589 Zählern überwinden, sondern auch die runde Marke von 14.600 Punkten überspringen, in deren Dunstkreis die beiden Hochpunkte vom April verlaufen.

Aufwärtsdynamik im DAX

Die nachhaltige Überwindung dieser Widerstandszone, am besten per Wochenschlusskurs, würde für eine Beschleunigung der Aufwärtsdynamik im DAX sorgen. In der Vorwoche hatte es das Börsenbarometer bereits geschafft, seinen seit Januar währenden Abwärtstrend zu überwinden und im Anschluss die Widerstandszone bei 14.200 Zählern zu überspringen. Gestern hatte der deutsche Leitindex einen beeindruckenden Schlussspurt aufs Parkett gelegt und 1,0 Prozent höher bei 14.485 Punkten geschlossen.

Alle Augen auf den Arbeitsmarkt

Allerdings steht am Nachmittag noch der US-Arbeitsmarktbericht an, der letztlich den Wochenausgang bestimmen dürfte. Die Devisenmarktexperten der Commerzbank spielen seine Bedeutung aktuell aber herunter. Da die US-Notenbank sowieso schon mit großen und schnellen Zinserhöhungen entschlossen gegen die Inflationsgefahren angeht, dürfte ein Zehntel mehr oder weniger in der Arbeitslosenquote nichts an der aktuellen Gangart der Fed ändern, hieß es.