Marktbericht Anhaltende Zinsängste DAX vor neuem Kursrutsch Stand: 26.09.2022 07:43 Uhr

Nach seinem Sturz auf ein neues Jahrestief bleibt der DAX extrem angeschlagen. Am deutschen Aktienmarkt müssen sich Anleger zu Beginn der neuen Woche auf weitere Kursverluste einstellen.

Die weltweite Straffung der Geldpolitik durch die Notenbanken setzt die globalen Aktienmärkte weiter unter Druck. Der DAX dürfte mit einem Abschlag in die neue Börsenwoche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,9 Prozent tiefer bei 12.170 Punkten.

"Es fehlen einfach die Käufer im Markt, die mittel- bis langfristig Engagements eingehen, der Handel wird derzeit nur von kurzfristigen Playern bestimmt. Statt um 13.000 geht es jetzt um die 12.000 Punkte", resümiert Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege von RoboMarkets.

DAX-Kurssturz wegen Zinsängsten In der vergangenen Woche wurde jeder zaghafte Versuch der DAX-Bullen, den deutschen Leitindex wieder in Richtung 13.000 Punkte zu schieben, zunichte gemacht. Getreu der alten Börsenregel "Was nicht steigen kann, muss fallen" war der DAX am Freitag dann bis auf 12.180 Punkte gerauscht - und damit auf den tiefsten Stand seit November 2020. Die Anleger verunsichert vor allem, mit welcher Vehemenz die Währungshüter gegen die anhaltend hohe Teuerung vorgehen. Damit hatten viele bis vor Kurzem noch nicht gerechnet. So hatte etwa die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) in der abgelaufenen Woche zum dritten Mal in Folge ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben und weitere drastische Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Warten auf den ifo-Index Wenig Mut machen Anlegern auch die jüngsten Konjunkturdaten. So rechnen etwa die deutschen Einkaufsmanager mit einem schweren Winter. Laut der jüngsten Umfrage sind die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe kräftig gesunken und bewegen sich auf Rezessionsniveau. Vor diesem Hintergrund warten Börsianer gespannt auf den ifo-Index, der heute um 10 Uhr veröffentlicht wird und die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Analysten erwarten einen Rückgang auf 87 Punkte von 88,5 Zählern. Im August war das an den Finanzmärkten genau beobachtete Barometer bereits den dritten Monat in Folge gesunken.

Dow Jones im Bärenmarkt-Terrain Auch an den US-Börsen hatte die Talfahrt zum Wochenschluss angehalten. Von Rezessionsängsten geplagte Investoren zogen am Freitag bei riskanten Anlagen die Reißleine und schickten die Kurse an den Aktienmärkten auf die niedrigsten Stände seit knapp zwei Jahren. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel um 1,6 Prozent auf 29.590 Punkte - damit lag er rund 20 Prozent unter seinem Rekordstand von Anfang Januar. Für charttechnisch orientierte Anleger ist das ein schlechtes Omen und markiert bei einem entsprechenden Schlussstand den Eintritt in einen sogenannten Bärenmarkt, in dem Pessimisten das Ruder übernehmen. Der breiter gefasste S&P 500 hatte diesen Punkt bereits im Juni erreicht und verlor 1,8 Prozent auf 3693 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sackte ebenso stark auf 10.867 Zähler ab. In der vergangenen Woche brach der Dow damit insgesamt um vier Prozent ein, der S&P um 4,6 und die Nasdaq um 5,1 Prozent.

Japanischer Nikkei tief im Minus Die Aktienmärkte in Asien schwächelten am Morgen angesichts des Verfalls des britischen Pfunds, asiatischer Währungen und einer Währungsintervention der japanischen Behörden. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index lag im Verlauf zwei Prozent tiefer bei 26.620 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent.

Euro auf neuem 20-Jahres-Tief Im frühen Devisenhandel ist der "sichere Hafen" US-Dollar gefragt. Der Greenback kann zu allen wichtigen Währungen deutlich zulegen. Im Gegenzug fällt auch der Euro. Die europäische Gemeinschaftswährung stürzt bis auf 0,9569 Dollar und notiert damit so tief wie seit knapp 20 Jahren nicht mehr. Der Sieg der Postfaschisten bei der Parlamentswahl in Italien sorgt für zusätzliche Nervosität bei den Devisenanlegern.

Pfund fällt auf Rekordtief zum Dollar Zweifel an der Nachhaltigkeit der britischen Staatsfinanzen lösen einen Ausverkauf beim Pfund Sterling aus. Es fällt am Morgen um 4,4 Prozent auf ein Rekordtief von 1,0382 Dollar. Das ist der größte Kursrutsch seit dem Börsen-Crash vom März 2020. "Die deutlichen Steuersenkungen, die vom Finanzminister angekündigt wurden, bereiten dem Devisenmarkt mit Blick auf die steigende Staatsverschuldung große Sorgen", sagt Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Gleichzeitig drohten die geplanten Entlastungen den Inflationsdruck noch zu verschärfen. "Die Bank von England (BoE) muss heute eingreifen, um das Pfund zu stabilisieren", sagt Anlagestratege Michael Every von der Rabobank.

Ölpreise unter Druck Aus Furcht vor einer sinkenden Nachfrage wegen der drohenden Rezession ziehen sich Anleger aus Rohstoffen zurück. Außerdem macht die aktuelle Stärke des Dollar diese Anlageklasse für Investoren außerhalb der USA unattraktiver. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee, Kupfer und Gold verbilligen sich um bis zu 1,3 Prozent auf 85,60 Dollar je Barrel, 7333 Dollar je Tonne 1636 Dollar je Feinunze.

RWE unterzeichnet LNG-Vertrag in den VAE Der Energiekonzern RWE hat in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Vertrag über die erste Lieferung von verflüssigtem Erdgas (LNG) Ende Dezember unterzeichnet. Die Vereinbarung mit der staatlichen Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) sieht die Lieferung von rund 140.000 Kubikmeter Gas vor - die erste Lieferung, die über das schwimmende LNG-Importterminal in Brunsbüttel abgewickelt wird. RWE sprach von einem "Meilenstein" für den Aufbau einer LNG-Versorgungsinfrastruktur in Deutschland und einer diversifizierten Gasversorgung.

Porsche AG baut Aufsichtsrat um und stutzt sein Präsidium Vor dem geplanten Börsengang am kommenden Donnerstag baut der Sportwagenhersteller Porsche AG seinen Aufsichtsrat um. Das Präsidium werde zudem von acht auf sechs Personen verschlankt, teilten die Stuttgarter am Freitag mit. Neben Hans Michel Piëch verlasse auch der VW-Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch das Präsidium.

VW denkt über Mehrproduktion von ID.Buzz nach Wegen der hohen Nachfrage nach dem ID.Buzz denkt die Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter VWN über eine Ausweitung von Teilen der Produktion nach. Viele Kunden müssen aber wohl erst einmal noch eine Weile auf die bestellten Elektro-Busse warten. "Wir könnten uns allerdings gut vorstellen, eine Drehscheibe für den ID.Buzz in einem unserer beiden Werke in Polen einzurichten", deutete der Markenchef Carsten Intra an.

Vonovia will alternative Finanzquellen anzapfen Der Wohnungskonzern Vonovia will sein Wachstum künftig auch durch externe Investoren finanzieren. "Die alte Art der Akquisitionsfinanzierung, also Ausgabe neuer Aktien, verbietet sich bei dem niedrigen Aktienkurs", sagte Konzernchef Rolf Buch der "Börsen-Zeitung". An den Beständen in Schweden und Baden-Württemberg sollen Partner beteiligt werden.

Uniper-Verstaatlichung keine langfristige Lösung Ein Beratergremium der Bundesregierung sieht in der geplanten Verstaatlichung des Gasimporteurs Uniper auf Dauer eine Gefahr für den Wettbewerb. In der "Süddeutschen Zeitung" warnte der Vorsitzende der Monopolkommission, Jürgen Kühling, davor, dass der Schritt keine langfristige Lösung sein dürfe. "Wir müssen dann wieder zurück zum Wettbewerb kommen. Ziel darf nicht sein, dauerhaft ein staatliches Gasmonopol zu schaffen."

Katar beteiligt Total am weltgrößten LNG-Projekt Katar beteiligt den französischen Energiekonzern Totalenergies an einem weiteren Bereich eines Flüssiggas-Projekts, mit dem das arabische Land seine Exportfähigkeit an Flüssiggas (LNG) erheblich steigern will. Der französische Konzern wird damit in dem gesamten nach eigenen Angaben weltgrößten Flüssiggasprojekt der erste internationale Partner von Katar.