Am deutschen Aktienmarkt ist der Schwung raus. Das Bild des perfekten Aufwärtstrends hat Risse bekommen. Zum Wochenschluss könnte es im DAX abermals bergab gehen.

Der DAX dürfte am letzten Handelstag der Woche den negativen Vorgaben von den Überseebörsen Tribut zollen und mit einem Abschlag starten. Der Broker IG taxiert das deutsche Börsenbarometer zur Stunde 0,1 Prozent tiefer bei 15.780 Punkten. "Im Moment ist völlig offen, wohin die Reise am Aktienmarkt geht", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Niemand könne derzeit seriös sagen, ob es eine kurze Phase des Durchatmens oder der Beginn einer Korrektur sei.

Zeit also für Anleger, den Blick auf die Unterseite schweifen zu lassen: Dort bilden die ehemaligen Hochpunkte bei 15.706/15.659/15.634 Punkten zusammen mit der Oster-Kurslücke (15.626 zu 15.601 Punkte) einen "ersten wichtigen Auffangbereich", wie Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC, unterstreicht.

Aus charttechnischer Perspektive hat der DAX sein Kursziel von gut 16.000 Punkten in der ablaufenden Börsenwoche im Hoch bei 15.916 Zählern fast erreicht. Doch das Bild des perfekten Aufwärtstrends hatte zuletzt Risse bekommen: Die Serie immer höherer Hochs und immer höherer Tiefs ist gebrochen.

Asiatische Aktien rutschen ab

Die negativen Vorgaben von der Wall Street ziehen am Morgen auch die Asien-Börsen in die Tiefe. Asiatische Aktien fallen auf ein Sechswochentief. Dabei missfallen Anlegern nicht nur die Tesla-Zahlen, sondern auch die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA: Steigende Arbeitslosenzahlen und eine verringerte Produktionstätigkeit in Teilen der USA deuteten auf eine Verlangsamung der weltgrößten Wirtschaft hin und weckten neue Rezessionsängste.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gibt kurz vor Handelsschluss in Tokio um 0,4 Prozent auf 28.530 Punkte nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,3 Prozent.