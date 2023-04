Der DAX hat zum Wochenschluss eine wichtige Marke verteidigt. Das schürt eigentlich Hoffnungen für die neue Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt. Doch die Risiken sind nicht kleiner geworden.

Verhaltene Vorgaben von der Wall Street und den Asien-Börsen dämpfen zu Wochenbeginn auch die Kauflaune am deutschen Aktienmarkt. Der DAX dürfte mit einem kleinen Abschlag in die neue Börsenwoche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,2 Prozent tiefer bei 15.885 Punkten.

Keine Kauflaune an Asien-Börsen

Auch an den asiatischen Börsen halten sich die Anleger zu Wochenbeginn mit Käufen zurück. Die Börse in Shanghai liegt unverändert, auch der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen tritt auf der Stelle. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,2 Prozent im Plus. Der neue Chef der japanischen Notenbank Kazuo Ueda kündigte gegenüber dem Parlament an, er wolle an der lockeren Geldpolitik vorerst festhalten.