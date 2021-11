Marktbericht Dynamik lässt nach Gönnen sich die DAX-Bullen eine Pause? Stand: 08.11.2021 07:46 Uhr

Der DAX hält sich zu Wochenbeginn auf hohem Niveau. Doch der Schwung scheint erst einmal raus. Ein Innehalten nach der jüngsten Rally wäre allerdings wohlverdient und kein Anlass zur Sorge.

Am deutschen Aktienmarkt geht es zu Wochenbeginn nach der jüngsten starken Kursrally merklich ruhiger zu. Banken und Broker taxieren den deutschen Leitindex aktuell 0,1 Prozent tiefer bei 16.030 Punkten. Das ist aus technischer Perspektive allerdings nicht beunruhigend.

Die Vorzeichen für eine baldige Wiederaufnahme der Rally stehen gut, bedenkt man, dass der DAX am Freitag bei 16.085 Zählern ein Rekordhoch aufgestellt und damit eines der besten Kaufsignale gesandt hatte, welche die Technische Analyse zu bieten hat.

Auf der Habenseite können die DAX-Bullen dabei auch verbuchen, dass sich der deutsche Leitindex bei 16.054 Punkten und damit oberhalb seiner alten Bestmarke vom August (16.030) ins Wochenende verabschiedet hatte. Auch auf Wochenschlusskursbasis steht nun ein Rekordhoch zu Buche.

Tapering, na und!?

Geldpolitisch hatte es in der vergangenen Woche von der US-Notenbank grünes Licht für weitere Kursgewinne an den Aktienmärkten gegeben. Die Fed habe es wieder einmal geschafft hat, "dem Markt den Start des Taperings hochprofessionell als etwas Positives zu verkaufen, dass den Investoren fast gar nichts anderes übrig blieb, als an ihrer optimistischen Grundhaltung bezüglich Aktien festzuhalten", kommentierte Jochen Stanzl, Chefanalyst CMC Markets.

Zudem signalisierte ein starker US-Arbeitsmarktbericht den Anlegern, dass sich die US-Wirtschaft weiterhin auf einem kräftigen Erholungskurs befindet. In Kombination mit einem fallenden Ölpreis konnte das Stagflations-Gespenst so erst einmal vertrieben werden. Bedenken, dass die Stärke des Jobmarktes die US-Notenbank Fed in Zugzwang bringen könnte, wurden erst einmal beiseitegeschoben.

Die Aussicht, dass der Pharmakonzern Pfizer im Kampf gegen die Corona-Pandemie über eine wirksame Pille verfügt, sorgte zum Wochenschluss zusätzlich für Kauflaune an der Wall Street. Die logische Folge: Im frühen Geschäft erzielten alle großen Indizes Rekorde.

Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg um etwa ein Prozent ging der Dow Jones Industrial 0,6 Prozent höher bei 36.328 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 4698 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 allerdings ließ es nach seiner besonders kräftigen Rally etwas ruhiger angehen. Mit 16.359 Punkten schloss er nur 0,1 Prozent im Plus.

Von den Börsen in Asien kommen gemischte Signale. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index hat 0,4 Prozent tiefer bei 29.507 Punkten geschlossen. Die Börse in Shanghai notiert dagegen zur Stunde 0,2 Prozent im Plus.

Die am Wochenende veröffentlichten chinesischen Im- und Export-Daten geben Investoren zu denken: Chinas Ausfuhren übertrafen zwar im Oktober die Prognosen und führten zu einem Rekord-Handelsüberschuss, aber der Fehlbetrag bei den Importen wurde als Anzeichen einer Verlangsamung der Binnennachfrage gewertet.

Der Goldpreis setzt seine Rally zu Wochenbeginn fort. Der Preis für eine Feinunze des gelben Edelmetalls steigt um 0,3 Prozent auf 1821 Dollar. Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht am Freitag hatte der Goldpreis die 1800-Dollar-Marke im Sturm erobert. Der Euro tendiert im frühen Handel bei 1,1566 Dollar seitwärts.

Die Investmentbank Jefferies hat Volkswagen von "Buy" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 270 auf 170 Euro drastisch gekappt. Der Autobauer könne mit der rasanten Entwicklung des Elektroautobauers Tesla nicht mithalten, schrieb Analyst Philippe Houchois. Die Wolfsburger seien zu komplex aufgestellt und hätten mit Altlasten sowie dem Regierungseinfluss zu kämpfen.

Der Konsumgüterkonzern Henkel wird wegen der hohen Rohstoff- und Transportkosten für das laufende Jahr pessimistischer. Die Ergebniskennziffern 2021 werden nun am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne erwartet. Die bereinigte Umsatzrendite (Ebit-Marge) soll nun bei rund 13,5 Prozent liegen, das bereinigte Ergebnis je Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich.

Papiere von BioNTech ziehen im frühen Frankfurter Handel rund sechs Prozent an. Am Freitag waren sie an ihrer Heimatbörse Nasdaq noch um knapp 21 Prozent eingebrochen, nachdem der Pharmakonzern Pfizer eine wirksame Pille im Kampf gegen Corona in Aussicht gestellt hatte. Anleger sorgten sich um den weiteren Bedarf für Vakzine, sobald es wirksame Medikamente gibt.

Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa rechnet auch im neuen Geschäftsjahr mit Problemen in der Lieferkette sowie der Logistik. Wegen des schwierigen Umfelds geht die Tochter des DAX-Konzerns Siemens Energy im Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) von einem Umsatzrückgang von zwei bis sieben Prozent aus. Das Analysehaus Jefferies sprach von einer "negativen Überraschung".

Die zwischenzeitliche Beteiligung an einem Bau eines chilenischen Wasserkraftwerks kostet den Baukonzern Hochtief einige Jahre später viele Millionen. Eine Entscheidung in dem Schiedsgerichtsverfahren zu dem Altprojekt in dem südamerikanischen Land, aus dem sich der Konzern bereits 2017 zurückgezogen hat, wird das Ergebnis in diesem Jahr mit rund 195 Millionen Euro belasten.

Bei einer von Elon Musk angestoßenen Abstimmung auf Twitter hat eine Mehrheit der Teilnehmer für einen Verkauf eines Milliarden-schweren Aktienpakets des Tesla-Chefs gestimmt. Nach Ablauf der 24-stündigen Frist hatten 57,9 Prozent der gut 3,5 Millionen Teilnehmer mit "Ja" votiert. Musk hatte gefragt, ob er für höhere Steuerzahlungen zehn Prozent seiner Aktien an dem E-Autobauer verkaufen solle.

Der IT-Sicherheitskonzern McAfee könnte laut einem Medienbericht für mehr als zehn Milliarden Dollar an eine Gruppe von Beteiligungsgesellschaften verkauft werden. Der Deal mit Finanzinvestoren wie Advent und Permira könnte bereits am Montag bekannt gegeben werde, schrieb das "Wall Street Journal" am Freitagabend. McAfee-Aktien sprangen daraufhin im späten Handel um rund ein Fünftel nach oben.

Unterbrechungen der weltweiten Lieferketten haben die Geschäfte der Beteiligungsgesellschaft von Starinvestor Warren Buffett im dritten Quartal belastet. Das operative Ergebnis blieb mit einem Plus von 18 Prozent auf 6,47 Milliarden Dollar hinter den Markterwartungen zurück. Durch den Verkauf von Aktienpaketen machte Berkshire allerdings auch Kasse: Die Gesellschaft verfügt nun über Barmittel von 142,9 Milliarden Dollar - so viel wie noch nie.