Marktbericht Ölpreise steigen massiv DAX-Rally stockt kurz unterm Jahreshoch Stand: 03.04.2023 07:39 Uhr

Der DAX tut sich schwer, an seine starke Vorwoche anzuknüpfen. Ein direkter Durchmarsch an das Jahreshoch wird zunehmend unwahrscheinlich, zumal die Ölpreise nach dem OPEC-Entscheid massiv anziehen.

Nach der starken Vorwoche dürfte dem DAX zunächst wohl kein Durchmarsch an sein Jahreshoch von 15.706 Punkten gelingen. Der Broker IG taxiert den Leitindex zur Stunde 0,1 Prozent tiefer auf 15.616 Punkte. Die nach dem gestrigen OPEC+-Entscheid wieder steigenden Ölpreise verunsichern die Anleger.

DAX-Jahreshoch als Türöffner zum Rekordhoch? Damit gerät die DAX-Rally an entscheidender Stelle ins Stocken. Seit dem kurzen Schock über die überraschend notwendig gewordene Notfallrettung der Credit Suisse vor genau zwei Wochen hatte der DAX von seinem Jahrestief bei 14.458 Punkten in der Spitze über 1200 Punkte zugelegt. Im DAX-Chart steht eine scharfe V-förmige Erholung zu Buche. Ein Anstieg auf das Jahreshoch von Anfang März bei 15.706 Punkten würde nun die Aufwärtsdynamik im DAX aufs Neue anfachen und charttechnischen Experten zufolge einen Kursanstieg in Richtung des Allzeithochs bei 16.290 Zählern befeuern.

OPEC drosselt Öl-Produktion drastisch Im Fokus der Anleger steht zu Wochenbeginn vor allem der Ölmarkt, nachdem die Öl-Allianz OPEC+ gestern Abend überraschend eine Drosselung ihrer Produktion angekündigt hat. Von Mai an dürften damit rund eine Million Barrel (je 159 Liter) pro Tag weniger auf den Markt strömen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hob daraufhin ihre Prognose für die Sorte Brent bis Ende des Jahres auf 95 Dollar pro Barrel und für 2024 auf 100 Dollar an.

Ölpreise ziehen drastisch an Am Morgen zieht der Brent-Preis um 4,9 Prozent auf 83,84 Dollar an. Der Preis für die US-Sorte WTI schnellt um 5,1 Prozent auf 79,52 Dollar in die Höhe. Die Ölpreise haben direkten Einfluss auf die Höhe der Verbraucherpreise. Sollten sie nun wieder nachhaltig anziehen, könnte das die Inflationssorgen und folglich auch die Zinsängste am Markt erneut anfachen. Im März waren die Ölpreise noch auf den niedrigsten Stand seit Ende 2021 gefallen und hatten so für Entlastung an der Inflationsfront gesorgt.

Fantastische Quartalsbilanz für den Nasdaq Angesichts nachlassender Inflationssorgen hatten die US-Börsen am Freitag noch zugelegt. Der Dow Jones gewann 1,3 Prozent auf 33.274 Punkte. Der Nasdaq rückte 1,7 Prozent auf 12.221 Stellen vor und der breit gefasste S&P 500 1,4 Prozent auf 4109 Zähler. Mit Blick auf das erste Vierteljahr gab es deutliche Unterschiede zwischen den Indizes: Der Nasdaq legte 16,8 Prozent zu - der größte prozentuale Quartalsanstieg seit 2020 -, während der S&P nicht einmal ein halb so großes Plus von sieben Prozent erzielte und der Dow faktisch unverändert blieb.

Kursgewinne im Nikkei Positive Vorgaben für den DAX-Handel kommen von den Asien-Börsen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,6 Prozent höher bei 28.200 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,9 Prozent. Selbst schlechter als erwartete Wirtschaftsdaten aus Japan und China konnten die Kauflaune der Anleger nicht bremsen.

Euro wieder unter 1,08 Dollar, Gold etwas billiger Im asiatischen Devisenhandel ist der Dollar gefragt. Parallel dazu fällt die europäische Gemeinschaftswährung wieder unter die Marke von 1,08 Dollar, die er in der Vorwoche zurückerobert hatte, zurück. Aktuell werden für einen Euro 1,0793 Dollar gezahlt. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1952 Dollar.

Siemens: Beteiligung an Siemens Energy wieder mehr wert Im DAX rückt am Morgen die Siemens-Aktie in den Fokus. Der Technologiekonzern kann zum Ende des zweiten Quartals einen höheren Wert für seine Beteiligung an Siemens Energy verbuchen. Die Wertzuschreibung belaufe sich auf 1,59 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss mit.

Rheinmetall will Waffen der Ukraine in Rumänien warten Rheinmetall will in Rumänien künftig Waffen aus der Ukraine wie Kampfpanzer oder Panzerhaubitzen warten und reparieren. "Rheinmetall treibt den Aufbau eines militärischen Wartungs- und Logistikzentrums im NATO-Partnerland Rumänien mit Hochdruck voran", teilte ein Rheinmetall-Sprecher gestern auf Anfrage mit.

Tesla enttäuscht trotz Auslieferungsrekords Der weltgrößte E-Autobauer Tesla hat im ersten Quartal trotz eines Auslieferungsrekords die Erwartungen der Analysten verfehlt. Das US-Unternehmen übergab nach eigenen Angaben im Berichtszeitraum 422.875 Autos an seine Kunden. Experten hatten im Durchschnitt allerdings mit 430.008 Fahrzeugen gerechnet.